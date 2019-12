David Ed Castellanos Terán

Ganó el favorito

Ganó el equipo favorito la final del fútbol mexicano. Efectivamente, no eran las Águilas del América, pero sí la pandilla de los Rayados de Monterrey, quienes contaron con el apoyo y la buena vibra del resto de los, y no aficionados al balompié azteca; todos querían ver perder a los azulcremas y se les hizo.

El mismo presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Amaury Vergara, había pronunciado su apoyo a la pandilla de Mohamed, los felicitó por su tercer lugar en el Mundial de Clubes, y anticipó el campeonato para los del norte del país. Con esto cerrará deportivamente hablando, muy contento el 2019 pues la grandeza de las Águilas que no se borra, tampoco se amplió con un nuevo campeonato.

Por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es más un amante al béisbol, despertará este lunes con más de la mitad del país con una enorme sonrisa, pues al equipo de Coapa no le alcanzó para alzar la copa y eso sí que le gusta a muchos mexicanos. Quizás no tenga nada que ver la política con el fútbol, o la final entre América y Monterrey con la Cuarta Transformación, pero de que van a andar feliz, feliz, eso que ni qué.

Eso sí, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó un breve mensaje felicitando al equipo regiomontano, parece que está en todo el diplomático norteamericano, “¡Saludos y felicitaciones a los @Rayados de Monterrey!”, escribió en Twitter a unos minutos de haber terminado la final… a todo esto un tuit de pésimo gusto Señor EMBAJADOR -dijo el ardido americanista-.

Por cierto, luego de una hora de haber concluido el Torneo Apertura 2019 con un nuevo campeón en el equipo de los Rayados de Monterrey, el activista tuitero ex blanquiazul, Felipe Calderón, solo dio RT a una publicación del periodista Joaquín López-Dóriga; en una de esas no se quiso exponer de más el expresidente, pues en el México de las redes sociales cuatrotransformadoras, no lo quieren mucho al michoacano.

Ni hablar, Guido Rodríguez, un joven jugador argentino que juega en el medio campo del equipo dirigido por Miguel Herrera, que se ha ganado el cariño y respeto de los aficionados americanistas, ahora le tocó probar la amargura de la derrota, pero fue el integrante azulcrema que más apoyo recibió de los seguidores americanistas. Dicen que el balón sigue en el espacio.

De Miguel Layún y Rodolfo Pizarro, ni hablar… simplemente campeones, felicidades y punto final, ya que nadie habla de fútbol hasta el siguiente torneo. ¡Ya!

