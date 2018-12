Tendencias

Oscar Contreras Nava

Ganó Martha Érika en Puebla

La semana pasada Cuitláhuac Ortega Maldonado, consejero nacional del PRD, declaró que este partido en Tamaulipas podría quedarse sin militantes porque la dirigencia nacional quiere modificar su plataforma electoral hacia la derecha y esto tiene a los perredistas muy inquietos.

Sin embargo, Ortega Maldonado asegura que los 90 consejeros que tiene el PRD en Tamaulipas no buscan salirse de este partido ni dar el salto a Morena PT, PAN o PRI, ya que únicamente lo que buscan es consensar con la Comité Ejecutivo Nacional para no virar 180° hacia la derecha.

Pues tienen razón, pero tenemos que preguntarnos si realmente el PRD en Tamaulipas es un partido de izquierda, porque sus dirigentes dejan mucho que desear, no tienen un discurso de izquierda y mucho menos, nadie sabe si tiene la suficiente militancia que lo haga ser un partido.

Lo que si tenemos claro que el PRD en Tamaulipas fue un partido satélite que le sirvió al PRI en esos 24 años de oscuridad que el estado vivió y nunca les conocimos un señalamiento o declaración que los pudiera identificar como un partido de izquierda.

Pero bueno, ojalá que no se unan al PAN en estas elecciones de 2019 para conocer si pueden salvar su presencia en el escenario estatal, ya que es posible que desaparezca del panorama tamaulipeco, porque su presencia es ficticia y únicamente ha servido para enriquecer a unos cuántos seudo perredistas de bolsillo.

Otro hecho que sorprendió al público conocedor fue que Arturo Soto Alemán, subsecretario de Ingresos del GobTam se destapara para buscar la candidatura a la diputación local y expresó:

“Siempre estoy listo, siempre quiero, no soy como los otros que dicen voy a esperar, siempre quiero, me gusta el tema electoral la decisión la tomaremos el mes que entra, siempre ha estado dentro de mis aspiraciones en algún momento de mi vida, el ser diputado local, no sé si sea el tiempo, estamos en un buen momento, pero no estoy seguro si estaré en la boleta del 2019, pero listo estoy por si acaso.”

El asunto es que Arturo Soto tiene muy claro la lucha electoral que viene, porque asegura que la elección de 2019 “será una elección de estructuras y hoy por hoy, la estructura fuerte la tiene el partido donde milito y no veo competencia.” ¿Qué les parece?

La verdad, es que si el PAN decide elegir al subsecretario de Ingresos de GobTam para ser candidato a la diputación local es seguro que haga un buen papel, porque no vemos hasta el momento quien pueda competirle al tú por tú a pesar de tener a Xico González como presidente municipal de Victoria.

Por otra parte, Abelardo Perales Meléndez, director jurídico de GobTam, declaró que los funcionarios en Tamaulipas pueden ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el Congreso estatal no ha promovido una iniciativa de ley que hable sobre el tema.

Pero aclaró que no hay ningún funcionario estatal que gane más que el presidente AMLO pero si esto ocurriera no estarían cometiendo ningún delito no hay ley que lo señale y por lo tanto así continuarán…

Apunte final. En una sesión que duró más de cinco horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anoche validar la elección para gobernador en Puebla y con votación de cuatro a favor y tres en contra, se confirmó que la entrega de la constancia de mayoría la obtuvo la panista Martha Érika Alonso.

Este triunfo del PAN no le pareció para nada al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que declaró que la decisión del TRIFE fue “equivocada” y “antidemocrática”, pero dijo que acatarán la resolución de la sala superior de este tribunal.

De tal manera que AMLO señaló que su trato con la gobernadora de Puebla será institucional y se espera que no sea rencoroso ni vengativo, porque las repercusiones podrían tener graves consecuencias políticas.

Por cierto, se extrañó la presencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la presentación del Plan Nacional de Refinación en Tabasco, ya que asistieron todos los gobernadores de los estados donde hay refinerías y al parecer, el mandatario estatal prefirió estar con su colega de Puebla lo cual habla bien de la solidaridad que existe entre los panistas. Ni más ni menos.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/