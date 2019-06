Tendencias

Oscar Contreras Nava

Ganó Tamaulipas y sigue adelante

Habíamos comentado que las elecciones intermedias servían para poner a prueba al gobierno estatal vigente y al partido que lo representa, porque los ciudadanos con este ejercicio democrático tienen la valiosa oportunidad de calificarlos con su voto y pueden retirarles su confianza y credibilidad.

Sin embargo, este examen de las elecciones fue aprobado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y Acción Nacional con un resultado extraordinario y excelentes calificaciones.

Y es que al conocer los resultados preliminares, que casi siempre son los finales, se supo que el PAN ganó 21 de los de los 22 distritos electorales de Tamaulipas y con esto los ciudadanos le renovaron el bono de confianza y credibilidad al gobernador y a su partido.

De tal manera que con este triunfo, se confirma que Acción Nacional sigue siendo el partido de mayor fuerza política en Tamaulipas y así lo indican los resultados de lo acontecido este domingo en las elecciones estatales.

Por lo que es un gran triunfo para los candidatos panistas que participaron, pero también lo es para el gobernador, porque con este respaldo popular seguirá transformando a Tamaulipas a través de las acciones, programas y obras que lleva a cabo su administración estatal y desde el Congreso del estado, los legisladores que son afines a su proyecto.

Por otra parte, sabemos que hay mucho por cumplir y hacer en Tamaulipas, pero con este apoyo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca los podrá realizar, ya que goza de la confianza y de la credibilidad para emprender o consolidar proyectos, que vendrán a fortalecer la ruta del progreso trazada, el Estado de Derecho, la transparencia en el manejo delos recursos y la paz y tranquilidad que todos queremos en el estado.

El PRI fue el gran perdedor en este proceso electoral, porque desaparece del panorama político y es posible que no alcance ni siquiera un diputado plurinominal, pero Morena consolida sin merecerlo su segunda posición en el escenario electoral y aunque aún le falta mucho camino por recorrer, no creemos que crezca como organización política, las disputas al interior y la falta de liderazgos en las ciudades de Tamaulipas lo hacen muy vulnerable.

Y por otra parte, si el presidente Andrés Manuel López Obrados continúa sólo beneficiado al sureste de México, en Tamaulipas seguirá perdiendo ya que aquí tiene muy decepcionados a sus simpatizantes, seguidores y hasta los peje-zombies.

Pero bueno, esperamos que en Movimiento Ciudadano venga una depuración de cuadros en el sur y norte del estado, porque existen algunos enanos que no l dejan crecer y esto lo detiene en su crecimiento. Verdes, PRD y PT están próximos a llegar a su tumba política, porque no creemos que se levanten de lo que les sucedió en estas elecciones y esperamos que con el recuento de los votos no les alcance para tener al menos un diputado.

En fin, quienes creen que ganó el abstencionismo están equivocados en su apreciación, las elecciones se ganan con votos y sí la gente no sale a votar es que están de acuerdo con lo que acontece, porque sí la gente sale a votar es porque no le parece lo que hace el gobierno y el que calla otorga. ¿Verdad?

Punto final. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) Tamaulipas anunció que hubo saldo blanco en el proceso electoral y esto es un muestra más de que las elecciones se llevaron a cabo en un marco de civilidad y respeto por parte de los partidos políticos, candidatos y autoridades de la federación, estatales y municipales.

Desde luego que las 20 denuncias que se presentaron durante la jornada electoral siguen el curso normal del proceso de investigación y cuanto se tenga una resolución se dará a conocer públicamente aunque son pequeños hechos que no pudieran afectar los resultados contundentes que alcanzaron los candidatos de Acción Nacional. Ni más ni menos.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx