La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

GANO YEIDCKOL POLEVNSKY EN PUEBLA, PERDIO RICARDO MONREAL

Aunque usted no lo crea todo apunta a que Miguel Barbosa Huerta va a ser por segunda vez el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por MORENA, PT y PVEM, a la gubernatura de Puebla; el que gane o no es otro boleto.

“He sido favorecido en ésta medición”, dijo Barbosa en su mensaje en el que llamó a la unidad y la reconciliación, pero aún así uno de sus dos adversarios en la contienda interna por la candidatura, Alejandro Armenta, solo se esperó a que tomaran la foto y abandonó el lugar, pero antes de irse adelantó que no va a impugnar los resultados de las encuestas que definieron para quién sería la candidatura.

De acuerdo con MORENA la definición se hizo tras presentarse los resultados de las encuestas preelectorales entre Barbosa Huerta y los otros dos aspirantes a la postulación, los senadores con licencia Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra.

Supuestamente la clase política de Puebla se congratuló que Miguel Barbosa Huerta vaya a repetir como candidato de la Coalición, MORENA, PT-PVEM a la gubernatura del estado que se elegirá el próximo 2 de junio.

El presidente del Congreso y coordinador de los diputados de MORENA, Gabriel Biestro Medinilla, dijo que el virtual abanderado garantizará la cuarta transformación en Puebla.

Por su parte Enrique Cárdenas Sánchez, al registrarse como candidato del PAN, PRD y MC, advirtió que en Puebla debe existir tolerancia y respeto a las instituciones para evitar las confrontaciones estériles en éste proceso electoral. Luego convocó a las fuerzas políticas para que con unidad salgan al reencuentro de la sociedad.

“Yo ofrezco los principios de transparencia, gobernanza, separación de poderes y respeto a las instituciones y de respeto a las opiniones. Necesitamos estar unidos para salir adelante y reencontrarnos con la sociedad”, apuntó.

En lo personal las opiniones que en suerte hemos escuchado nos dejan ver con toda claridad que ninguno de los dos candidatos lleva el triunfo en la bolsa, en el caso de Barbosa Huerta no todos los panistas poblanos le van a dar su voto, ya que en la frente lleva el estigma de la trágica muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y de su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

Por el lado de Enrique Cárdenas Sánchez hay cierto rechazo hacia su persona sus contrarios lo ligaron con el Partido Revolucionario Institucional. Pero los que saben de esto nos aseguran que Miguel Barbosa Huerta va a volver a perder.

De ser Miguel Barbosa Huerta el candidato de MORENA a la gubernatura de Puebla, nos lleva a creer que el pleito entre Ricardo Monreal y Yeidckol Polevnsky lo ganó la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional y lo perdió el coordinador de MORENA en el Senado, lo que nos hace temer que en la lista de los 63 precandidatos a diputados locales ya no habrá ningún cambio.

Para nosotros como analistas políticos la carta que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que asentó la promesa de no reelegirse en el cargo en el 2024, simple y llanamente no nos conmueve, pero sobre todo no nos convence, ya que no va más allá de ser la promesa de un político, como lo hacen todos los días los más de los políticos en campaña o en su gobierno, que para el caso es lo mismo.

De los 30 millones de mexicanos los que supuestamente le diéron su voto en las elecciones del año pasado, no sabemos cuantos o que porcentaje de ellos sabrá que la misma promesa la hicieron el Presidente de Venezuela Hugo Chávez y Evo Morales de Bolivia, los que sobre de su promesa ya se han reelegido tres veces. El único que ya no lo podrá volver a hacer es Hugo Chávez, porque murió.

Por eso que no nos venga López Obrador con cuentos chinos; su estrategia es muy clara para nosotros, el dice ser partidario de la democracia y remarca que en la democracia es el pueblo el que decide. Eso es lo que él va a esperar que en el 2024 el pueblo le ruegue que siga en el cargo, así su gobierno haya sido buen o malo, porque en esto todavía no hay nada escrito, el show time apenas va a empezar.

Por cierto las fracciones parlamentarias del PAN y PRD en la Cámara de Diputados celebraron la firma del compromiso de no reelección por parte del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero, pero, pero, ayer en la mañana alertaron que el Senado debe corregir la minuta de revocación de mandato para que el Jefe del Ejecutivo Federal no interfiera en las elecciones intermedias del 2021.

El líder de los diputados federales del Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, por si o por no pidió al Senado corregir lo que se aprobó el jueves pasado en el Pleno de San Lázaro “con el fín de que el presidente pueda cumplir su palabra de no interferir en las elecciones del 2021. Lo que para nosotros quiere decir que no se han tragado la pildorita de “no me voy a reelegir en el 2024”.

Medios nacionales y organismos internaciones señalan a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo que inexplicablemente no dicen es que los carteles de las drogas y el crímen organizado en nuestro país están en guerra por el territorio y los enfrentamientos entre las bandas contrarias casi se dan a diario, el craso error de algunos compas es que agarran partido y quedan bien con uno de los carteles, pero quedan mal con el otro y en su función les cuesta la vida. No sabemos cual sea el caso del periodista sonorense, Santiago Barroso Alfaro, descanse en paz.

Con la buena nueva de que el rector, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, inauguró el Ciclo de Conferencias sobre Ciberseguridad en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que abarcará del 19 al 22 de marzo y se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia del Campus Victoria.

El titular de la UAT también entregó Constancias de Certificación a 58 integrantes del personal universitario que se ha capacitado en cursos. Talleres y Seminarios en Seguridad de la Información y la Norma Internacional ISO 270001:2013 acreditados por la Entidad Latinoamericana de Consultoría Educativa (ENLACE).

Acompañado del Secretario de Administración Víctor Hugo Guerra García y el director de Tecnologías de Información de la UAT Carlos Enrique Portes Flores, el rector Suárez Fernández dio la bienvenida al expositor Víctor Hugo Miranda Olvera, conferencista del sector privado y experto en seguridad cibernética.

Al hacer la declaratoria inaugural del evento Suárez Fernández destacó la importancia de fortalecer los procesos de seguridad informática, señalando que en ésta materia se mantiene un trabajo permanente para capacitar y mantener actualizado al personal de las dependencias que gestionan las tecnologías de información en la UAT.

El rector patentizó su reconocimiento a los 58 auditores institucionales (funcionarios docentes y personal administrativo), capacitados en éste programa basado en estándares internacionales, lo que ha permitido establecer el Grupo de Trabajo de Seguridad de la Información y el Equipo de Respuestas e Incidentes de Seguridad de la Información del Comité de Tecnologías de Información de la UAT.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx