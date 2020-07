T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“GARRAFAL ERROR, POSTULAR A UN LASTRE COMO XICO”.!

SI EL PARTIDO Acción Nacional, que es el organismo político mejor posicionado en Tamaulipas, definiera “apoyar para reelegir a sátrapas”, como el alcalde de Victoria XICO GONZÁLEZ URESTI, obrar en tal sentido sería, indudablemente, “un garrafal error político”, porque “Xicoténcatl, más que preocuparse por servir y atender a los victorenses”, les ha venido causando mucho daño social, por su nefasta postura de indiferencia e importamadrismo y, “lo decimos a boca de jarro”, porque ese, es el sentir de la gente en todos los rincones de la cueruda capital Victoria.

GONZÁLEZ URESTI, es un alcalde que “carece de moral, valores y buenos principios”, porque en el tiempo que lleva como Presidente Municipal en Victoria, este sujeto “de baja caterva moral”, con marcado cinismo, “se ha convertido en todo un vulgar saqueador del erario público” y lo peor es que, “no le importa hacerle daño o mala imagen al partido que le dio la oportunidad de ser la primera autoridad victorense”, cuyo detalle, para nada ha valorado este pelafustán, motivo por el cual creo y considero que, “EL PAN, en un marco de conciencia, tendrá que valorar”, si Xico González, merece o no, ir por una nueva posición electoral.

ACCIÓN Nacional, en Tamaulipas, ha luchado a brazo partido o bien a carta cabal, para mantener el formidable posicionamiento político, que le ha permitido tener mayorías en la LXIV Legislatura del Congreso, como tener también mayoría, entre los 43 Ayuntamientos del cual está conformado el Estado, decimos esto, porque si el albiazul, en el futuro inmediato, definiera apoyar “a un lastre social” o “piedra de mala calidad”, como lo es el DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, repito, sería el peor de los errores que consumaría el Partido Albiazul.

HAY QUE señalar que, para posteriores eventos electorales, “el PAN, deberá dar luz verde” a sus mejores perfiles, cuyos prospectos a cargos de elección popular, deben ser gentes que, naturalmente, han trabajado con tenacidad y perseverancia, pensando en el indispensable fortalecimiento del panismo tamaulipeco, porque ese ha sido el gran ejemplo que ha instrumentado en Tamaulipas, quien dirige los destinado del estado.

POR LO QUE, si analizamos de manera profunda este tan interesante tema, podré comentarles que, “el galeno del mal” por su nefasta forma de actuar y ser un contumaz “cartucho quemado”, no ha obrado con seriedad, ni respeto y menos con vocación de servir a los victorenses, de tal manera que este sujeto de marras, por su inconciencia, repito, no solo ha venido haciéndole daño a las familias de Victoria, sino también, ha venido afectando enormemente al Partido Acción Nacional, partido con el que debería estar agradecido, pero eso, parece no importarle en lo más mínimo al alcalde Xico González, porque hasta con cinismo “hace mal uso de los recursos públicos”, de cuya cuestión hay evidencias, y aun así, pomposamente “ya se anuncia como firme prospecto a la reelección” por la Presidencia Municipal de Victoria, cuya postulación de confirmarse, “pondría al PAN en serio aprieto electoral”, todo por la mala imagen que el edil victorense, le ha venido creando al partido que junto con el pueblo de la capital, lo hicieron Presidente, pero eso, a este inmoral e irresponsable edil municipal, le es ambiguo, ecuánime e indiferente.

XICO GONZÁLEZ, es un alcalde severamente cuestionado en todo ciudad Victoria, porque desde que llegó a la Presidencia Municipal, se la ha pasado “consumando payasadas”, así como agenciándose dinero que no es de él, sino del pueblo e incurriendo en todo tipo de fechorías administrativas, por cierto muy evidentes, motivo por el que, “el alto mando del PAN en Tamaulipas”, a la hora de seleccionar a quien habría de contender por la alcaldía de Victoria en la siguiente ronda electoral, tendrá obligadamente, que pensar en un prospecto con mejor perfil y no en este perverso doctor que, “solo piensa en el bienestar propio y no en el bien colectivo”. Pues con sus hechos Xico, así lo han venido demostrando.

AHORA BIEN, el alcalde González Uresti, entre otras de sus atrocidades financieras cometidas por él, junto al Tesorero Municipal “su compadre” JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, han desviado recursos de manera exorbitante, con tal de “seguir amasando fortuna”. Y además violentando la ley, “al mantener con salarios y prestaciones preponderantes” a su hija Tanya González Flores, así como a “su yerno de oro” y “al pollo” Juan Manuel Villarreal “su hijo emocional”.

LO CIERTO es que, ante la enorme gama de errores garrafales que, ha venido cometiendo el doctor González Uresti, como alcalde de Victoria, el Partido Acción Nacional, deberá adoptar medidas políticas precautorias, porque de volver a apoyar como “abanderado azul” a la alcaldía de Victoria al referido pelafustán político, eso pondría al PAN ante el riesgo de perder el Ayuntamiento de esta capital y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]