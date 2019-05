            < Gentes de Egidio en cercanía con José Narro

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El ex rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, Dr. José Narro pisó tierra tamaulipeca en la zona sur en su promoción rumbo a la dirigencia nacional del PRI, con unas cuantas horas de diferencia con respecto al arribo de Claudia Ruiz Massieu que pasó la tarde de este jueves en Tampico y Altamira.

Narro aspirante a presidir el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Tricolor, durante su estancia en Tampico reculó ante la invitación a emitir un juicio sobre el desempeño del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dijo que “es muy temprano para realizar una valoración, demos tiempo para hacer un ejercicio serio y objetivo”.

Sin embargo no pasó por alto la inadecuada cancelación de la Reforma Educativa “con un memorándum expedido por el Ejecutivo para no atenerse a la orden constitucional”, también se refirió al desabasto de medicamentos retrovirales, entre los puntos negativos de la gestión del Gobierno Federal.

A la conferencia de prensa celebrada en un hotel de la Av. Hidalgo, el aspirante a suceder a Ruiz Massieu arribó acompañado de elementos de corte “egidista”, Ramiro Ramos Salinas y Francisco Bolado exgerente de la COMAPA y cercano a los afectos del exgobernador Torre Cantú.

Como no era un acto vinculante con el partido, Narro no contó con la presencia de la candidata por el 22 Distrito Astrid Lattuada, quien llegó al final y dijo no haber sido invitada. En cambio si estuvo desde el principio Ricardo Garza Narváez, abanderado por el 21 Distrito, cuestión de contactos y relaciones.

Durante la conferencia de prensa sostenida por Narro, hubo un momento de interés cuando fue cuestionado sobre sus vínculos con Enrique Peña Nieto y su posible patrocinio en el proyecto que promueve, a lo cual atajó con un “no soy candidato de Peña, ni de López Obrador” y por el contexto se trasparentó que esas preguntas se las han venido formulado en su recorrido por los estados del país.

Retomando el propósito y eje central de su proyecto, Narro consideró que el PRI debe cumplir con cuatro prioridades para poder transitar por la ruta del cambio: reconciliación interna, reencuentro con la sociedad, retorno de la militancia (que ha emigrado o está distante) al partido y recuperar las banderas políticas de justicia social y democracia.

2.- Ayer el Gobierno Estatal y el DIF Tamaulipas “echaron la casa por la ventana” en un cálido evento en honor de las madres trabajadoras al servicio de las diferentes instituciones gubernamentales.

Iniciado alrededor de las 10 de las mañanas y hasta pasado el mediodía la convivencia en el Polyforum de esta capital fue escenario del reconocimiento del mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca y de su señora esposa Mariana Gómez de G. Cabeza de Vaca.

El mandatario estatal tuvo palabras de reconocimiento para las mujeres que cumplen con responsabilidad su doble desempeño, el de madres de familia y de servidoras públicas, que con su trabajo consolidan los actos de su gobierno.

El mejor premio fue darle el día libre este viernes para que lo disfruten al lado de sus seres queridos que las festejarán en el calor familiar.

Casi simultáneamente en el Congreso del Estado, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Glafiro Mendiola Salinas, acompañado de la diputada Martha Patricia Rubio Moncayo presidieron un almuerzo con una veintena de mujeres periodistas de quienes valoró su desempeño y felicitó también con motivo del 10 de mayo.

Un día antes el Poder Legislativo había festejado a madres que laboran en el recinto parlamentario y que han contribuido al cumplimiento de las tareas propias de ese Poder.

RECTOR FESTEJA A MADRES TRABAJADORAS.- También la madres trabajadoras de la UAT estuvieron de manteles largos en un evento presidio por el Rector José Andrés Suárez Fernández, quien se congratuló de que la Universidad cuente con un equipo de esforzadas colaboradoras, sin cuya aportación la máxima casa de estudios de Tamaulipas no podría seguir creciendo en calidad y prestigio a nivel nacional, por lo cual no dudó en ratificar su compromiso para seguir apoyando el desarrollo personal y profesional de esta fuerza laboral sindicalizada.

Suárez Fernández quien estuvo acompañado de la dirigente del SUTUAT, Verónica Trejo Zúñiga, expresó su satisfacción de poder celebrar a las madres trabajadoras cuyo desempeño diario permite avanzar a la institución.

Por su parte la secretaria general del sindicato manifestó su complacencia por pertenecer a la UAT, una institución “que nos reconoce el esfuerzo y la dedicación a nuestra labor”.

3.- En otro tema, le comento que Martha Patricia Rubio Moncayo, quien apenas está cumpliendo 10 días en su encargo, propuso y logró la aprobación de un Parlamento orientado a escuchar a personas con alguna discapacidad. El Presidente de la JUCOPO, Glafiro Salinas anunció que se estará realizando en junio próximo y felicitó a la legisladora que desde su arribo se ha mostrado muy activa e interesada en los temas que están dentro de su competencia a través de las comisiones en las que figura.

Tal es el caso de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado. El Parlamento de referencia será conducto para recoger de viva voz de los actores la problemática que sustentan. Esa es una manera de que los señores legisladores se compenetren de temas que requieren legislación, ya sea reformas, o nuevas iniciativas.

La diputada Martha Patricia Rubio es sensible ante los sectores que enfrentan dificultades, en este caso por discapacidad, y ratifica que es obligación de los legisladores, que son representantes populares, de escucharlos y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Pronto se estará lanzando la convocatoria para que los ciudadanos interesados participen. De acuerdo a los censos institucionales Victoria y Tampico tienen poco más de 11 mil casos de discapacidad; Reynosa 18 mil 111; Nuevo Laredo 13 mil 429 y Matamoros 18 mil 160 personas, nada más en estos 5 municipios estamos refiriendo más de 60 mil personas con capacidades diferentes.

4.- La separación de Claudia Ruiz Massieu a su encargo en el Senado, le permite desde ahora gozar de una mayor libertad en su discurso como Presidenta del CEN del PRI. No debe ser fácil expresar su desacuerdo con los actos del Gobierno de la 4ª Transformación y luego convivir en el seno de una Cámara donde prevalece la mayoría de Morena.

En esas circunstancias la dirigente del Tricolor declaró este jueves en Tampico, que el anuncio del Presidente López Obrador de iniciar la construcción de la Refinería en Dos Bocas Tabasco “es una decisión más política que técnica, es una decisión apresurada, como la del Aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, que carecen de estudios técnicos que den sustento al proyecto que se pretende llevar a cabo”.

Esta es la primera vez que escuchamos a Ruiz Massieu un mensaje en desacuerdo con las políticas de la 4ª T.

Las consideraciones de Ruiz Massieu fueron expresadas en conferencia de prensa. Consideró que: “cualquier obra de infraestructura importante en el mundo, requiere mucha planeación antes de iniciarla, incluso pueden pasar muchos años para su comienzo”. También dijo que el anuncio del Presiente López Obrador se da al calor de una campaña electoral, y después puede pasar a ser un capricho desde el Gobierno de la República, al construir una refinería en lugar donde no es viable por su situación geográfica y eso en nada abona al país.

Claudia Ruiz Massieu agregó que las medidas adoptadas por la 4ª T, están lejos de favorecerle al partido político en el gobierno, al final la gente sensata sabrá ver en ello una decisión apresurada tomada desde el interés electoral. Comentó que el Gobierno Federal está haciendo a un lado la experiencia de la gente que conocer de estos temas y ahora, tomada la decisión pretende que sean ellos (Pemex) los que construyan la nueva refinería.

En el tema electoral la Presidenta del CEN del PRI aseguró tener en Tamaulipas candidatos competitivos que aportarán al partido buenos resultados, aseguró que están teniendo buena aceptación y las evaluaciones confirman que hasta ahora van bien encausados.

En la conferencia de prensa Ruiz Massieu estuvo flanqueada por Yahleel Abdalá Carmona, dirigente estatal y por Astrid Lattuada abandera en el 22 distrito.