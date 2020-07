T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

GERARDO ALDAPE, YA NO GANA, PUEBLO LO REPUDIA

POR LA VISPERA electoral venidera, la dirigencia estatal y municipal del PAN en Valle hermoso, tendrán que ir pensando muy bien en “seleccionar un candidato o candidata de buen peso político”, para la siguiente ronda electoral por la Presidencia Municipal, porque en el pueblo, hay un marcado repudio de las familias de colonias populares y zonas ejidales, hacia el actual edil Gerardo Aldape Ballesteros, porque éste engreído y arrogante “sujeto de baja caterva moral”, se ha distanciado de manera irresponsable de la gente que voto por él, por qué pensaron que, “Aldape sería un buen alcalde”, pero el muy insensato, “ha resultado ser todo lo contrario”.

LO ANTERIOR, es el genuino sentir de la gente en todos los rincones del pueblo, porque aquellas miles de familias que lo apoyaron, desde el inicio de su gobierno, se dieron cuenta que, “el petulante de Gerardo Aldape”, tuvo un cambio radical de 360 grados, porque a la mayor parte de la gente pobre que iba, antes de la pandemia, a buscarlo al palacio municipal, se les escondía, bajo argumentos de que, “está en reunión”, “está ocupado” o bien, “anda en ciudad Victoria” y toda una sarta de mentiras que, han generado muy evidente rechazo de la sociedad, hacia Aldape Ballesteros.

Y SI ANTES de la aparición del coronavirus o Covid-19, el miserable del alcalde Gerardo Aldape, no se dejaba ver, ahora por la contingencia sanitaria, la población que necesita de apoyos para la salud y alimentos, menos es atendida, porque el referido sujeto de marras, “ni tan siquiera se para en palacio municipal” y que, la gente, que necesite de sus servicios, “se las gasten como puedan”, para que resuelvan los problemas que padezcan, cuya cuestión, ha venido provocando un elevado descontento del pueblo, hacia el edil que dijo trabajaría por el bien de su pueblo, pero desgraciadamente, “éste se vuelto ojo de hormiga”.

A GERARDO ALDAPE, como alcalde de Valle hermoso, le ha ido muy bien, eso no se discute, porque incluso, gentes cercanas a este venal político, así lo precisan, y más aún porque evidentemente el edil vallehermosense, ha tenido un cambio socio–económico preponderante, sin que le importe como vivan las familias de los diversos estratos sociales, hoy en tiempos de pandemia, cuyo detalle es precisamente, lo que ha venido provocando el repudio y rechazo de las familias proletarias, contra Aldape Ballesteros, motivo por el que, “entre la misma grey albiazul”, ya visualizan que, “Gerardo, no tendría opción a buscar la reelección”, porque francamente, “ya no es garantía de triunfo” y por esta razón, Acción Nacional, quiera o no, tendrá, obligadamente, que ir pensando en una mejor opción política, si el propósito del partido, es mantener el poder político municipal de esta ciudad.

VALLE HERMOSO, es una población en la que, se plasma el marcado abandono que priva por obra, gracia e irresponsabilidad del alcalde Gerardo Aldape, quien lejos de mantener cercanía con la gente y ayudarlas en todo lo que esté al alcance del Ayuntamiento, Aldape, se ha dedicado más al bienestar propio y no al bien colectivo, cuya cuestión, así lo expresa la misma gente en los cafés, oficinas públicas y privadas, en los comercios y en todos los rumbos el pueblo, al grado de señalar que, “si el Dr. Daniel Torres Espinosa, fue un mal alcalde, Aldape Ballesteros, “está resultando peor que el ex edil tricolor”.

ESTA MALA imagen que, “irremediablemente, agravia el PAN” en el municipio de Valle hermoso, es por la soberbia, indiferencia y la irresponsabilidad del Presidente Municipal Gerardo Aldape y eso, en mi punto de vista, es lo que, los líderes estatal y municipal de Acción Nacional, repito, tendrán que analizar minuciosamente, “para evitar descalabros electorales futuros”, pero él representante panista de la localidad, Contador CARLOS SALINAS, nada podrá hacer, para “evitar el desgaste y quebranto del partido albiazul” aquí en Valle hermoso, porque Salinas, aparte de ser gerente de “la gasolinera Roqui”, propiedad del ex alcalde don Roberto Rodríguez, es también “el suplente del alcalde Ballesteros” y es quien por influencia o compadrazgo “le vende la gasolina al Ayuntamiento”. O sea que, el Presidente panista local, está jugando al estilo “juez y parte” en este escenario político. ¿Cómo la ven?.

PERO EN FIN, en la filas del Partido Acción Nacional, tendrán que evitar mantener a individuos nocivos como el alcalde de Valle hermoso Gerardo Aldape, el que por su arrogancia e importamadrismo político, mantiene en muy claro el abandono a las gentes humildes de las colonias populares, a las que prometió atenderlas, escucharlas y ayudarlas y “lo peor es que, hasta la fecha, no lo ha hecho”, y eso, precisamente, es lo que, ha venido provocando tangible inconformidad e indignación del pueblo hacia el referido pelafustán político, quien “entre sus amigos de confianza”, con bombo y platillo, “ya se pronostica como viable a la reelección por la alcaldía de Valle hermoso, así las cosas en este sufrido pueblo. Pero el tiempo es el que para todo “os da la razón”.

