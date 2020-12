EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Gerardo, “Hombre del año”

Por su labor en favor de las personas que más lo necesitan, el diputado GERARDO PEÑA FLORES, fue reconocido como el “Hombre del año 2020-2021”, en el marco de los Premios Altruistas Siglo XXI, que se otorgan cada año en la Ciudad de Reynosa.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, recibió este homenaje a su trayectoria y compromiso con la ciudadanía, al resaltar que es un agente de cambio que mediante diversas acciones contribuye en mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Con este galardón queda de manifiesto el reconocimiento al gran sentido de responsabilidad social del reynosense, de quien se puede constatar la labor en beneficio de su gente y para lograr el bien común, dando resultados positivos e impulsando el desarrollo de esta ciudad fronteriza.

PEÑA FLORES, legislador local de Acción Nacional, agradeció a quienes hacen posible el otorgamiento de estos premios, ya que incentivan la participación de más ciudadanos, fomentan la cultura de la donación y alimentan el espíritu de quien como él, ha sido galardonado.

Destacó la importancia del altruismo en Reynosa y claro en Tamaulipas, de dedicar tiempo a los demás sin ningún interés de por medio, que no sea el querer servir y ayudar al prójimo.

De forma especial reiteró su agradecimiento al Ex Capitán Piloto Aviador Don LUIS LAURO MORENO RODRÍGUEZ, Presidente Vitalicio del Consejo Consultivo de los Premios Altruistas Siglo XXI, así como al Profr. ARTURO GARCÍA MARTÍNEZ, Presidente Fundador.

En el desarrollo de este evento, se contó con la intervención de la diputada SARA ROXANA GÓMEZ PÉREZ, Consejera Consultiva Binacional de los Premios Altruistas Siglo XXI, en México y Estados Unidos.

REYNOSA, ÚNICA CON FONDO

DE REACTIVACIÓN EN MÉXICO

A propósito de Reynosa, Los trabajadores de la Impresora Donneco Internacional, recibieron 700 Vales de descuento por 250.00 pesos cada uno y 450 despensas, otorgadas por el Gobierno Municipal, además de ser informados sobre beneficios que está ofreciendo la COMAPA.

«El Municipio de Reynosa es el único a nivel nacional que reactivó el mercado interno dando estos Vales», dijo en su visita a la fábrica de editoriales, el Presidente de la CANACINTRA-Reynosa, FEDERICO ALANIS PEÑA al referirse al Fondo de Reactivación Económica.

Reconoció el dirigente industrial la labor del Municipio: «lo importante es el gran apoyo que se está dando ahora; el trabajo en la COMAPA, la Secretaría de Desarrollo Económico y el DIF que han fortalecido a la sociedad de Reynosa».

La Alcaldesa, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, representando al Gobierno de Reynosa, informó a los trabajadores encabezados por el Gerente de Recursos Humanos, WALTERIO SEIN, que los Vales del Fondo de Reactivación Económica pueden ser canjeados en compras de 500.00 Pesos o más, en comercios participantes.

«Gracias a los trabajadores por seguir laborando aún en pandemia; Reynosa está de pie, es la ciudad más fuerte, aquí tenemos la mejor mano de obra, por eso todos prefieren esta ciudad», dijo, acompañada por el Secretario de Desarrollo Económico, LEONEL CANTÚ ROBLES; por el Presidente del Patronato del DIF, Lic. CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ y el Lic. JESÚS MA. MORENO IBARRA, Gerente de COMAPA.

DIF REYNOSA INVITA AL

“JUGUETÓN NAVIDEÑO 2020”

Lo que nos recuerda que, en el marco de la colecta “Juguetón Navideño 2020”, el Sistema DIF Reynosa hace un llamado a participar en la donación de juguetes que serán entregados a los niños y niñas de las colonias tanto del área rural como urbana de esta ciudad.

En este evento, empresas, maquiladoras y colegios se han sumado a la colecta de obsequios para los menores de los hogares.

Tal es el caso del Colegio Mexicano, que activó un centro de acopio en sus instalaciones, con el fin de que la comunidad estudiantil y en general acudan a donar un regalo.

La fecha límite para recibir juguetes será el viernes 18 de diciembre, ya que en los próximos días se iniciará con la entrega de lo colectado a los menores de las colonias, casas hogar y fundaciones, entre otros sitios.

En representación del DIF Reynosa, el presidente del Patronato agradece a los negocios, empresas, maquiladoras y escuelas entre otros que se han unido para apoyar el “Juguetón Navideño 2020”, e invita a que sigan apoyando esta causa que tiene como finalidad llevar alegría a los menores de esta ciudad.

OFRECE COMAPA

“CONVENIO A TU MEDIDA”

Por cierto, para informar del programa “Convenio a tu medida”, y de las diversas acciones que la COMAPA Reynosa realiza día con día para mejorar la infraestructura sanitaria en la ciudad, el gerente general del organismo acudió a la empresa maquiladora Impresora Donneco Internacional.

JESÚS MA. MORENO IBARRA, acompañó a la Alcaldesa de la ciudad, la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, y compartió con los empleados de esa empresa asentada en el Parque Industrial del Norte, los planes que COMAPA pone a su alcance para regularizar su situación en caso de tener adeudos por los servicios de agua y drenaje.

El gerente de COMAPA Reynosa precisó que el organismo operador del agua mantiene vigente el apoyo a quienes deseen regularizar su situación ante el organismo, otorgando un “Convenio a tu Medida”, que consiste en realizar un compromiso de pago de acuerdo a las posibilidades de cada usuario.

“Quiero que sepan que este programa fue diseñado junto a la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, para apoyar a los usuarios que cuentan con adeudo en su recibo de agua y quieren regularizarse”, dijo MORENO IBARRA.

EN COMERCIO EXTERIOR,

NADIE SABE MÁS QUE LAREDO

En Nuevo Laredo, entre tanto, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR confirman que en cuestión de comercio exterior nadie sabe más que Tamaulipas y Nuevo Laredo.

Esto aseguraron al encabezar la premiación a los ganadores del ‘Master Truck Nuevo Laredo 2020’, primer concurso de maniobras para conductores de tracto camiones quinta rueda, en esta frontera.

“Este tipo de eventos es lo que le da un reconocimiento a los operadores, sobre todo manda un claro mensaje de lo que representa hoy en día este puerto fronterizo, me refiero a Nuevo Laredo, el más importante no solamente de México sino de toda América latina, es algo que debe de seguirse fomentando, de apoyar, mi reconocimiento a todos los patrocinadores”, destacó el Ejecutivo estatal.

Por su parte RIVAS CUÉLLAR agradeció al Gobernador porque reconoce y alienta a superarse a los operadores de la frontera e impulsa al sector transportista.

“Su presencia es muy alentadora en esta noche para quien hace posible una labor esencial, los operadores; reconocer el trabajo, el sacrificio, no podía ser en ningún otro lugar que no fuera en Tamaulipas, que no fuera en Nuevo Laredo donde tenemos la principal aduana de América Latina. Nadie puede saber más de comercio exterior que la gente de Tamaulipas y de Nuevo Laredo, felicidades a los participantes” subrayó.

El Mandatario Estatal premió a TOMÁS GUERRERO RODRÍGUEZ, de la línea de transporte Express Internacional quien obtuvo el primer lugar de la competencia y le hizo entrega del cheque de 50 mil pesos y un trofeo por convertirse en el mejor de los 40 competidores del concurso.

El premio del segundo lugar, un cheque por 30 mil pesos y su trofeo fue entregado por ENRIQUE RIVAS a JUAN RAMÍREZ, de Palos Garza; y el tercer lugar se lo llevó JOSÉ LUIS GÓMEZ, de Transportes Fema, recibió el premio a manos de ERNESTO GAYTÁN, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

CDV ENTREGA COMPLEJO

DE SEGURIDAD A NUEVO LAREDO

A propósito de Nuevo Laredo, a fin de fortalecer la infraestructura de seguridad y reforzar las operaciones de la Policía Estatal en cada región de Tamaulipas, inició operaciones el Complejo Regional de Seguridad Pública de este puerto fronterizo, inaugurado este lunes por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en compañía de la cónsul de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, DEANNA KIM, autoridades estatales, de agencias de seguridad norteamericanas y representantes de los sectores productivos.

El Complejo de Nuevo Laredo requirió una inversión de 230 millones de pesos y se suma al que ya opera en Reynosa y a la ampliación realizada en el de Ciudad Victoria, así como al que próximamente será inaugurado en Altamira para fortalecer la seguridad en la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas.

En su mensaje, el Gobernador destacó que Tamaulipas se mantiene entre las entidades del país con menor índice delictivo, de acuerdo a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que esos resultados son producto de la estrategia, acciones y coordinación en materia de seguridad emprendida por el Gobierno Estatal.

“Hemos dado resultados porque hemos entendido que aquí en la frontera no solamente somos vecinos, somos socios comerciales, aliados y familia. Vamos a seguir trabajando con nuestros vecinos del norte para hacer de la frontera entre Tamaulipas y Texas, una frontera fuerte, competitiva y que eleve la calidad de vida de las familias que habitan en ambos lados”, dijo en su mensaje el Gobernador.

GARCÍA CABEZA DE VACA estuvo acompañado por la cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica en Nuevo Laredo, DEANNA KIM; el representante HENRY CUELLAR; el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS; el mayor de Laredo, Texas, PETE SAENZ; autoridades y agentes norteamericanos de CBP (Customs and Border Protection), Homeland Security, ICE (Immigration and Customs Enforcement) y de la Alianza para Combatir las Amenazas Internacionales (ACTT).

“En el poco tiempo que llevo en Nuevo Laredo me ha impresionado gratamente la colaboración que existe entre el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada en ambos lados del río. Estoy lista para trabajar juntos y garantizar el flujo eficiente de bienes, servicios y viajeros, a través de nuestra frontera común, beneficiando a ambos países”, dijo la cónsul norteamericana.

Por su parte, el congresista HENRY CUELLAR destacó la colaboración binacional en materia de seguridad pública. “Sabemos que el Río Bravo no nos divide, nos une. Gobernador, usted ve aquí a los oficiales del lado americano, queremos trabajar en equipo con ustedes en Tamaulipas”.

El Complejo Regional de Seguridad Pública de Nuevo Laredo cuenta con área de dormitorios con capacidad para 640 elementos, campo de infantería, espacios deportivos, plaza cívica y áreas administrativas.

MARIO LÓPEZ

ENTREGA CIRCUITO VIAL

Mientras que en Matamoros, hacia el cierre del año 2020 el Gobierno municipal continúa trabajando intensamente, y este lunes el Presidente Municipal entregó un circuito vial en la colonia San Angel Poniente, con inversión que supera los 12.6 millones de pesos, en beneficio de cientos familias que radican en diversas colonias ubicadas al poniente de la ciudad.

A su arribo a la citada colonia, el Presidente Municipal de Matamoros acompañado por los Secretarios de Desarrollo Urbano y Ecología, y de Desarrollo y Bienestar Social, así como también por la presidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en el Cabildo, cortó el listón inaugural de la citada obra que por muchos años esperaron los habitantes de ese sector.

La importante obra de pavimentación que eleva la calidad de vida de cientos de familias se realizó en una superficie de 1,380 metros lineales, incluyendo la calle San Jorge, en el tramo de circuito interior a bordo; la circuito interior, de San José a calle San Juan; la San José, de San Pablo a Circuito Interior y la calle San Pedro en el tramo de Límite Sur a Circuito Interior.

Además de la obra de pavimentación, el acceso fue debidamente iluminado mediante la colocación de 37 arbotantes, así como también fueron plantados 82 árboles.

El alumbrado público y la construcción de guarniciones y banquetas representan seguridad para las familias, ya que podrán caminar por accesos bien iluminados.

El Presidente Municipal informó que los recursos aplicados en esos trabajos, provienen del Gobierno Federal, el que está brindado atención a las colonias con mayor rezago en su infraestructura básica, como la colonia San Angel Poniente en donde la inversión superó los 12.6 millones de pesos.

TULA DECIDE:

CRUZ WALLE, AL 2021

Antes de que se me pase, le comparto que un ejercicio de evaluación política realizado en el municipio de Tula por parte del Instituto de Investigación Opinión Pública del Noreste, lanzó por los suelos el posicionamiento del alcalde LENIN VLADIMIR CORONADO POSADAS, al asignarle un bajísimo 2.97 de calificación, pues una consulta ciudadana le infligió un 83 por ciento de reprobación, mientras que solo un 17 % aprobó su mandato.

Este se resultado se obtuvo luego que la firma encuestadora reveló haber levantado la muestra aleatoria, sistemática digital en mil entrevistados, mayores de 18 años, utilizando como paquete estadístico SPSS versión 25, del 1 al 5 de diciembre, con margen de error de más menos 3%.

En torno a la problemática de Tula, un 53 por ciento de los encuestados coincidió en que la falta de agua potable es el mayor problema; 14 por ciento opinó que seguridad pública; 10 por ciento bacheo y pavimentación; 6 por ciento alumbrado público y 5 por ciento drenaje.

Y de cara a los comicios del 2021, y en respuesta a la pregunta “si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Tula, ¿a cuál de los siguientes ciudadanos otorgaría su voto?”, la respuesta fue en este sentido:

22.5% votaría por JOSÉ CRUZ WALLE MEZA; 17.45 por MARÍA DEL CAARMEN LARA SALDAÑA; 16.6 % por ALFREDO CASTILLO CAMACHO; 7.9 por LENIN VLADIMIR CORONADO POSADAS; 6.3 por LUCÍA BÁEZ; 5.3 otro; 5.1 ANTONIO LEIJA VILLARREAL; 3.6 LILIANA LARA ÁLVAREZ; 3.2 SAYONARA PÁEZ; 2.8 FRANK HERNÁNDEZ y 1.2 por ciento, ERICK RAMÍREZ.

PROPUESTAS,

NO REYERTAS

A 15 días del periodo de precampaña para las elecciones de diputados locales y Ayuntamientos, los aspirantes a candidatos no deberían dilapidar su tiempo en altercados interpartidistas, cuando su atención debería centrarse en las reglas internas de los procesos de selección de sus partidos.

¿Para qué enfrascarse en reyertas con sus vecinos de partido, cuando lo básico, lo elemental es ganar la elección interna en sus propias organizaciones?

Creo que hay aquí un error de percepción de los tiempos de la política.

Es tiempo de que la ciudadanía empiece a conocer las propuestas de quienes aspiran a servirla desde puestos tan decisivos y trascendentales como lo son las presidencias municipales y las Cámaras de diputados.

¿Por qué seguir congestionando a la sociedad con más violencia mediática, cuando otras urgencias en materia de salud, seguridad, economía, empleo y educación –por citar las más próximas a nuestro entorno–, nos roban la paz?

Estos tiempos de pandemia nos están enseñando nuevas formas de convivencia social y nos parece pertinente que, tal como hemos aprendido a utilizar el cobrebocas o poner la sana distancia de por medio, exijamos también que, en el contexto de la política, los actores se comporten a la altura de las circunstancias y nos expongan sus proyectos de frente y sin el maquillaje de la diatriba.

Este maravilloso México de libertades nos ofrece la oportunidad de ventilar nuestras propuestas, proyectos, sueños e ideales desde cualquier espacio de la actividad humana.

Muchos –y muy buenos–, son los aspirantes a participar en la elección concurrente del 2021: ¿por qué no pedirles que nos muestren el rostro más amable de sus propuestas?

CHUCHO NADER ENTREGA

BECAS MUNICIPALES

En Tampico, entre tanto, con el propósito de estimular el desempeño académico de alrededor de 800 alumnos de los diferentes niveles educativos, el Presidente municipal CHUCHO NADER encabezó, este lunes, la entrega de becas municipales efectuada en el salón principal de la Casa de la Cultura.

Acompañado de la Regidora Presidente de la Comisión de Educación, NORA GÓMEZ GONZÁLEZ y del titular de la Secretaría de Educación en el municipio, ROGELIO CARLOS CABALLERO SILVA, el jefe de la comuna expresó que pese a que las condiciones sanitarias han obligado a cursar el ciclo escolar de manera virtual, es importante seguir reconociendo la disciplina, talento y responsabilidad de los alumnos de educación básica, media superior y superior.

«Quiero felicitarlos por su esfuerzo de seguir estudiando pese a las nuevas condiciones que implica el recibir sus clases de manera virtual; este recurso que estamos destinando para reconocer el talento y la dedicación todas y todos ustedes, se ve recompensado por su excelencia educativa», señaló.

RIGO RAMOS

LLAMA A LA UNIDAD

Por cierto, el diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ hizo un llamado a la unidad partidista, al compartir almuerzo por los periodistas de Reynosa.

Ante miembros del gremio periodístico, RAMOS ORDÓÑEZ, quien figura en el primer sitio de las preferencias de Morena para contender como candidato a la presidencia municipal, según revelación hecha por el senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, convocó a los periodistas para hablar de su tarea legislativa los principales temas que ha expuesto en la tribuna.

En conferencia de prensa, RIGO RAMOS, quien se perfila a ocupar la candidatura morenista al Ayuntamiento, departió amigablemente un almuerzo ayer con los periodistas fronterizos.

HUMBERTO PRIETO APOYA

A FAMILIAS DESALOJADAS

Ante el llamado de auxilio de más de un centenera de familias desalojadas, entre las que se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA y la senadora suplente ROSALINA CANTÚ GONZÁLEZ, acudieron a escuchar y brindar el apoyo.

A pesar de la pandemia que se vive a nivel mundial, más de cien familias fueron desalojadas a la fuerza, sin darles oportunidad de reubicarse o tiempo para recoger sus pertenencias.

Las familias que reconocen estar en una área, la cual a sido objeto de reclamo por varios supuestos dueños, no se oponen a pagar por el terreno que desde hace un año están habitando y que en su momento dieron un primer pago para poder obtener una carta posesión.

Motivo por el cual la senadora suplente y el activista social, tomaron nota de la situación ante la dificultad que en este momento se vive, ya que a las familias fueron enviadas a la calle sin darles oportunidad de poder conseguir a donde irse y llevar sus pertenencias.

Debido a las formas en que señalan fueron desalojados y la falta de conciencia por el alto riesgo de contagio que en estos momentos existe en la ciudad, se buscará se investigue a fondo la veracidad de la propiedad y el actuar de las autoridades, que de forma dudosa actuaron contra de la familias.

Es así como HUMBERTO PRIETO y ROSALINDA CANTÚ, se encuentran haciendo frente en apoyo a las familias que más necesitan, como parte de los compromisos de la 4T que se encuentran promoviendo en Reynosa.

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, reiteró el llamado a permanecer en casa el mayor tiempo posible durante las fiestas navideñas, evitar aglomeraciones y no exponer a las personas vulnerables a un contagio de COVID-19 ya que los casos y defunciones continuarán aumentando de no atender las recomendaciones. Subrayó que aún es posible salvar la navidad, por lo que pidió no asistir a posadas y ningún tipo de actividad social ya que representan una de las formas más frecuentes de contagio. Al presentar el informe diario COVID-19, la titular de la SST reveló que a la fecha, la cifra oficial es de 37,728 positivos acumulados, de los cuales 32,811 se han recuperado y 3,154 son defunciones-].

UAT ENTREGA PLAZAS

A CAMPOS CLÍNICOS

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hizo entrega de 54 plazas para campos clínicos y equipo de protección, a Médicos Internos de Pregrado egresados de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMEISC).

En la actividad efectuada en las instalaciones del plantel universitario, contando con los protocolos de seguridad por COVID 19, se destacó que las plazas fueron asignadas a los Médicos Internos que recién egresan de la Facultad, y que de acuerdo a su promedio han seleccionado el lugar en donde pasaran un año de aprendizaje, correspondiente al ciclo del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021.

Durante el evento se hizo entrega también de equipo de protección personal a cada uno de los Médicos, mismo que fue gestionado por el Rector de la UAT, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, atendiendo la necesidad de equipar a los estudiantes del sector salud para reducir riesgos en las áreas de aprendizaje en las que se desarrollarán.

La ceremonia fue encabezada por el Director de la Facultad de Medicina de Matamoros, Dr. PEDRO LUIS MENDOZA MÚZQUIZ, quien reiteró el compromiso del Rector y de la institución con los estudiantes y egresados.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.