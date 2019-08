EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Gerardo: “No a las ‘ocurrencias’; sí a la planeación”

El virtual presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV legislatura estatal, GERARDO PEÑA FLORES, aseguró que “En Tamaulipas no hay lugar a las ‘ocurrencias’, todo lo que se viene haciendo son las acciones preliminarmente analizadas, pensadas, diseñadas y eso lo que nos diferencia con el gobierno federal”.

PEÑA FLORES, quien asistió como delegado especial del PAN a la Asamblea Municipal en Nuevo Laredo donde se renovó la dirigencia y que recayó en ERNESTO FERRAR THERIOT delineó la política que seguirá la LXIV Legislatura del Estado:

“Vamos a darle el andamiaje legal y presupuestal necesario al Ejecutivo del Estado para que las políticas públicas, que están dando resultados, pero que está soportado con indicadores y no con ‘ocurrencias’, no sólo se mantengan, sino que se potencien”, afirmó durante una entrevista profesional realizada por Laredo Press, de nuestro amigo PRIMITIVO LÓPEZ HERRERA.

Minutos antes, ante los asambleístas de Acción Nacional, PEÑA FLORES, virtual presidente del Congreso de Tamaulipas, habló de los resultados de las acciones de gobierno del gobierno estatal “con los que nos estamos diferenciando de otros partidos, en lo particular quien gobierna la República mexicana”.

“El poder aterrizar esa diferenciación en territorio es la clave del éxito”, añadió.

Y continúo:

“Nosotros vemos que hay un desgaste acelerado a nivel nacional de lo que ha sido el desempeño del gobierno federal en pocos meses, vemos que es un segmento de la población quienes, ya nos dimos, o se dieron cuenta, de que se cometió un gravísimo error y de que hay una decepción generalizadas pero al mismo tiempo vemos que eso no ha llegado o no ha terminado de aterrizar en campo, y es allí en donde necesitamos un partido muy activo, un partido organizado, un partido que través de comités esté constantemente trabajando lo que es la diferenciación de lo que es nuestro partido de las otras propuestas de gobierno que existen en nuestro país”.

PEÑA FLORES adelantó que estos días se realizará ya la Primera Plenaria, de la que será XLIV Legislatura de Tamaulipas, de lo que será el Grupo Parlamentario de Acción Nacional:

“Nos estaremos reuniendo los 22 Diputados de nuestro partido justamente para terminar de afinar lo que será nuestra Agenda Legislativa, incluir todas y cada una de las propuestas y compromisos que hicimos con los tamaulipecos”, concluyó.

[-Entreparéntesis: la Diputación Permanente sesionará miércoles 21 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, en la Sala de Comisiones “Independencia”-].

Por asociación temática, le comparto que con la convicción de que el 2021 el Partido Acción Nacional conservará su calidad de Primera Fuerza Política de Tamaulipas, los nuevos liderazgos partidistas elegidos a través de una estrecha consulta a la militancia, asumieron el compromiso de conservar el capital electoral e ir por más en los próximos procesos, el del 2021 y el 2022, en los cuales el PAN se visualiza victorioso.

Así, con la participación de la militancia y su compromiso con el partido, Acción Nacional concluyó en Tamaulipas los procesos de elección de comités directivos municipales (CDM´s) y las propuestas a consejeros estatales y nacionales,

En Nuevo Laredo, ERNESTO FERRARA THERIOT fue electo presidente del Comité municipal; Tampico, PEDRO ROMERO SÁNCHEZ; Matamoros, IDALIA ELIZABETH GUZMÁN VÁZQUEZ; Ciudad Madero, JESÚS GODOFREDO CASTRO MONROY; Río Bravo, CLAUDIA CHAPA MARTÍNEZ; San Fernando, JAIME ARTURO PONCE PÉREZ; Méndez, GUSTAVO OBREGÓN PALACIOS; Miguel Alemán, ENCARNACIÓN PEÑA GONZÁLEZ y Valle Hermoso, CARLOS ALBERTO SALINAS GARZA.

Vale decir que las nuevas dirigencias de Acción Nacional tienen amplia identificación y correlación con el liderazgo político que ejerce en Tamaulipas el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA [y los alcaldes ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, JESÚS ’Chucho’ NADER], por lo que es un hecho que tanto el 2021 como el 2022 las acciones sincronizadas con esos dos niveles de gobierno darán resultados positivos.

Es decir, la predecible [re] dirección de las políticas públicas de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, y la inminente reestructuración del Gabinete estatal, forman parte de las estrategias políticas de corto plazo, pues lo que sigue es una intensa movilización del aparato gubernamental para solucionar las más ingentes necesidades de los tamaulipecos.

Eso generará, naturalmente, una reacción social favorable a los gobiernos emanados de Acción Nacional.

Eso júrelo.

En Reynosa, fueron electos como propuestas a consejeros estatales, MARGARITA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, NAYELI AGUILAR GARCÍA, DANYA AGUILAR OROZCO, ARIANNA RAMÍREZ RUBIO, MARIBEL MARTÍNEZ CASTGILLO, MARTHA CANTÚ SILVA, MODESTO GARZA GONZÁLEZ, DAVID AGUILAR MERAZ, PEDFRO ROLDÁN MOLINA, FRANCISCO GARZA DE COSS, LUIS RICARDO URESTI y ÁNGEL LOERA CERA.

El proceso se desarrolló allá con la presencia del Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y la diputada local JUANITA SÁNCHEZ, así como DIEGO QUEZADA, Secretario general de la Delegación y la diputada local ANA LILIA LUÉVANO.

FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, expresó que después de esta etapa el partido llegará más fortalecido a las elecciones de 2021, y con ello está en condiciones para mantenerse como la primera fuerza política en la entidad.

En Tampico, van como Consejeros a la asamblea estatal del PAN, ROLANDO RAMÍREZ MONROY, GONZALO BALDIT ARAUJO, HUGO CABRERA OLVERA, LUIS FRANCO SOSA PÉREZ y LUIS ROMERO GERNÁNDEZ, así como FABIOLA DEL ROCÍO CHOU CHONG, LIZBETH GARCÍA ALDAPE, DORIS HERNÁNDEZ OCHOA, CRISTEL HERNÁNDEZ OLGUÍN y CONCEPCIÓN FERRETIZ FLORES.

A propósito de Reynosa, el Gobierno Municipal que encabeza la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, reparó el sistema de alumbrado público en las colonias, Rancho Grande, Américo Villarreal, Balcones de Alcalá, Valle Soleado y Villas de Imaq, y trabaja en la Jacinto López.

En la calle Jardín, del fraccionamiento Valle Soleado, los trabajadores de Alumbrado Público repararon un circuito eléctrico y reconectaron 15 terminales para lograr el encendido de 35 lámparas de la red, que iluminan las calles Del Prado, Del Pozo, Del Parque, Del Ébano, Del Pedregal, De la Sierra, De la Montaña, Del Encino, Del Alba y Jardín.

Durante la misma jornada de fin de semana, hasta este lunes 19 de agosto, las cuadrillas repararon un circuito, para prender 10 lámparas Led en la calle Paseo Villas de Imaq, fraccionamiento Villas de Imaq y en la calle Gómez, de la colonia Américo Villarreal cambiaron una fotocelda.

Por cierto, el Gobierno de la Doctora MAKI sigue otorgando el descuento del 100% de los recargos del Impuesto Predial, hasta el 30 septiembre, y el 50% para Jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y con discapacidad, en el pago del ejercicio correspondiente al 2019.

Además de los descuentos que ofrece el Ayuntamiento, todos los ciudadanos que liquiden su Predial antes del 16 de septiembre obtienen un boleto para participar en el Gran Sorteo Paseo de Verano 2019, que tiene como premio un auto Chevrolet Aveo último modelo.

En otro tema, al tomar la protesta a la nueva mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros A.C., el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ se declaró aliado de la sociedad civil de esta frontera, con quien dijo “estamos sumando esfuerzos para darle a Matamoros la fortaleza que requiere en ámbitos tan importantes como lo son, lo económico y lo social”.

Además de tomar la protesta a la nueva directiva que preside MARTHA LILIANA DÍAZ RUVALCABA, primera mujer en ocupar la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles en Matamoros, también se entregaron reconocimientos a fundadores de esta agrupación que fue integrada en 1981.

Al dirigir un mensaje a los asistentes, el Presidente Municipal se refirió a las diferentes acciones en las que ha venido trabajando desde el primer día de administración y que en 10 meses de trabajo ha dado excelentes resultados a la ciudadanía.

LÓPEZ HERNÁNDEZ hizo una breve explicación del programa combate a la pobreza extrema autorizado por el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Matamoros para beneficiar a 57 colonias.

En estos momentos dijo, se realizan las licitaciones para la aplicación de un recurso aproximado a los 530 millones de pesos etiquetados a la construcción de espacios deportivos, centros para el desarrollo infantil, un mercado público; tres instituciones educativas, entre ellas una primaria, una secundaria y una preparatoria, entre otras importantes obras.

Mientras que en Tampico, con recursos derivados del manejo responsable y honesto de las finanzas, así como de la aplicación de una política permanente de ahorro en el gasto público, se llevó a cabo la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Héroe de Nacozari entre Raúl Jiménez y el bordo de contención de la colonia Morelos, la cual fue inaugurada este lunes, por el Presidente Municipal CHUCHO NADER.

Acompañado de su esposa, AIDA FERES de NADER, Presidenta del sistema DIF Tampico, y de la Diputada local electa, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, además de Síndicos y Regidores, el jefe de la comuna expresó que la citada pavimentación no estaba contemplada dentro del programa anual de obra pública, sin embargo luego del ahorro obtenido en los últimos meses, fue posible destinar cerca de dos millones y medio de pesos para llevar a cabo los trabajos.

“Con orden y disciplina, estamos construyendo el Tampico que todos queremos, una ciudad que se distinga por contar con mejores vialidades, eficientes servicios públicos, mayor iluminación y una seguridad cada vez más fortalecida”, expresó.

CHUCHO NADER resaltó que al inicio de su gestión la ciudad se encontraba con más del 70% de las luminarias fuera de servicio, con un marcado atraso en materia de pavimentación y sumida en la suciedad y abandono en la mayoría de sus colonias; por ello, dijo, que se diseñó un programa emergente que atendiera todos los rezagos y colocara al municipio en la ruta del progreso.

Ya no es novedad, pero queremos destacar aquí el sensible fallecimiento del ex diputado federal PEDRITO REYES MARTÍNEZ, ocurrido este fin de semana en la capital victorense, pues PEDRITO, quien también se desempeñó como Director Nacional de Bodegas Rurales, fue también, como nosotros, un trabajador de la información con quien coincidimos hace unos 45 años en la fundación del periódico EL MERCURIO, del muy afable y recordado ‘Joselín’ VILLARREAL CABALLERO.

PEDRITO se desempeñaba allí como corrector ortográfico, mientras que su hermano JOAQUÍN trabajaba en los -¡ay!- desaparecidos talleres de formación cuando los medios impresos accedían al sistema de impresión offset.

ALBERTO GUERRA y su muy querido amigo RAFAEL DIEZ PIÑEIRO, a menudo se encontraban con PEDRITO y su muy amada ‘Chacha’ DE ALEJANDRO en los andenes de un centro comercial del norte de la ciudad, en varios de cuyos encuentros tuve oportunidad de saludarlo.

Hoy, cuando ya se nos adelantó en el viaje que todos realizaremos inevitablemente alguna vez, lo evocamos con aquella sonrisa afable que siempre lo caracterizó.

Descanse En Paz nuestro amigo PEDRO REYES MARTÍNEZ.

A propósito de decesos, la Clase Política priista llora la partida de la ex senadora LAURA ALICIA GARZA GALINDO quien, según una emotiva crónica escrita por otro periodista que generó la brillante estirpe de los TERRAZAS, vivió sus últimos días refugiada en el anonimato, aquí en ciudad Victoria.

GARZA GALINDO, quien generó un liderazgo femenil muy bien focalizado en Tamaulipas, fue una brillante política que, como otras, manejaba muy bien la dialéctica discursiva del quehacer público del México contemporáneo.

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que el activismo político de la iglesia católica, asomó su rostro a Tamaulipas a través del Obispo de ciudad Victoria ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, quien con todo el espíritu bondadoso que le identifica dentro de la grey, dejó caer todo el peso de su autoridad moral para criticar al Gobierno de la 4T, al acusar a los estrategas de AMLO de estar imponiendo una “Cartilla Moral” cargada “descaradamente” a favor del Movimiento de Regeneración Nacional.

Ahí usted juzgue.

Cambio de orientación temática para compartirle que la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, en coordinación con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, llevó a cabo el Curso “Detección de Impostores”, impartido por personal del Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros, con el objetivo de otorgar herramientas cognoscitivas a 275 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado ( PGJ) Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza ( C3), Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ( C4) y de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

El personal del Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros, en su intervención explicaron que dicho taller brindará a los participantes conocimientos para que dentro del marco de sus funciones, sepan distinguir las características fisiológicas que les permitirá comparar y diferenciar los rostros de personas impostoras, así como entre documentos auténticos y apócrifos.

Desde otra perspectiva, por segunda ocasión en lo que va del año 2019, Tamaulipas se alzó con el liderazgo de la frontera norte del país en la generación de empleos formales; con el registro de 4,970 bases formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el mes de julio.

Con esta cifra de plazas registradas ante el IMSS en el mes de julio, comparado con el mes previo, Tamaulipas se colocó como el cuarto estado del país con mayor número de empleos generados.

Las estadísticas de este rubro indican que con la creación de 14,220 empleos de enero a julio del 2019, Tamaulipas se ubica como la décima entidad en la creación de trabajo formal.

Estas cifras representan un logro importante para el Gobierno de Tamaulipas y para las políticas públicas en materia económica, instruidas por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

De otro lado y aunque quizá usted ya lo escuchó o leyó en otros medios, queremos aquí dejar constancia de que, al rendir protesta ante el Consejo Político Nacional como nuevo Presidente Nacional del CEN del PRI, para el periodo 2019-20123, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS afirmó que hoy inicia una nueva era del PRI y planteó que el Partido será la oposición más digna de la historia de este país, inquebrantable en sus principios e indestructible en su valor democrático.

“No vengo a decir un discurso atado a nada ni a nadie. Lo que vengo a decir, es el primer discurso de la nueva era del Partido Revolucionario Institucional”.

“Encauzaremos un movimiento político contemporáneo, tradicional en sus valores, pero moderno en sus causas. El Partido con más historia en México, le abre las puertas al presente y al futuro. Los priistas hemos hecho mucho por México. Y queremos hacer todavía más”.

“Somos la primera dirigencia libre en mucho tiempo, pues llegamos sin amarres ni deudas políticas. Somos una dirigencia real, legitimada por los más de un millón 600 mil votos y no por la designación desde el poder. Una dirigencia que tiene el mérito de construirse de abajo hacia arriba, contando con el respaldo de cientos de miles de priistas, y no de un solo grupo”.

“Por primera vez en mucho tiempo, el PRI no recibirá instrucciones de nadie. No le debemos nada a nadie que no sean los militantes priistas. Nuestra única deuda es con nosotros mismos. Con esa legitimidad, nos plantaremos con libertad, dignidad y fortaleza ante quienes hoy detentan el poder”.

“El verdadero Partido satélite de México es Morena, porque gira alrededor de una sola voluntad”, y “hay quienes aplauden al gobierno por reflejo condicionado”.

Planteó liberar al Partido de quienes lo mantuvieron secuestrado y regresarlo a sus orígenes, para restablecer sus vínculos con la militancia y recuperar el orgullo de ser priistas, ya que, expuso, “si no podemos recomponernos hacia adentro, menos podremos servir a la gente, que es lo único que le da sentido al PRI”.

Estaremos al pendiente del cumplimiento de esta oferta política.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” (FMVZ) y la Agencia AgriLife Research, perteneciente al Sistema Texas A & M University, de los Estados Unidos, establecieron un acuerdo para realizar de manera conjunta programas educativos y de investigación dirigidos a los profesores y estudiantes de ambas instituciones.

El Director de la FMVZ-UAT, EDGAR LÓPEZ ACEVEDO, asistió a la firma del acuerdo celebrado en la sede de AgriLife en la ciudad de College Station, Texas, donde puntualizó los objetivos del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de la investigación, el intercambio académico y la colaboración internacional.

Por la otra parte, estuvieron la Dra. SUSAN BALLABINA, Deputy Vice Chancellor de Texas A&M AgriLife; y el Dr. ROEL LÓPEZ, Professor and Director de Texas A&M Natural Resources Institute, quienes dieron a conocer su beneplácito por este importante acuerdo que busca afianzar proyectos internacionales y apoyar los esfuerzos de estudiantes y profesores de ambas universidades.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.