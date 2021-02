Punto de vista….!

Por Guadalupe E. González

GERARDO PEÑA, ABRIGA Y ATIENDE A FAMILIAS DE COLONIAS DE REYNOSA…!

POR SU GRAN sentido humano el Diputado Gerardo Peña Flores, al amanecer ayer “temperaturas congelantes” en el día de Sam Valentín, obró de inmediato por abrigar y atender a las familias vulnerables de Reynosa y norte de Tamaulipas, entregándoles desde muy temprana hora cobertores, ropa de invierno y a la vez llevándoles pan y chocolate caliente para mitigar el frio en sus hogares, reafirmando así su compromiso de “ser un servidor público cercano a la gente”.

POR LO QUE, al abrigar y atender Gerardo Peña a la gente de bajos recursos económicos, deja muy en claro su sano y sincero deseo de servir al contexto ciudadano y en consecuencia, estar al pendiente de la gente de condición humilde, esa gente que tanto necesita de representantes populares que en realidad, tienen la firme convicción de servir con atingencia y perseverancia, a las familias más desprotegidas.

AYER domingo al registrarse “temperaturas de 2 grados”, con una sensación de cero grados centígrados, el Diputado Peña Flores, arribó a varias colonias de Reynosa, aprovechando entablar diálogos con las personas adultas o de la tercera edad, para conocer sus demandas, con la finalidad de traducirlas en acciones nobles, dignas y viables, pero además “ejecutables y cumplibles”, porque dijo que su deseo y anhelo es atender a la gente como bien lo merecen.

PORQUE entre otras cosas, quiero decirles que, quienes estamos en el servicio público, tenemos la ineludible obligación de estar cerca de la gente y atender sus más apremiantes necesidades, apuntando el Diputado Gerardo Peña que, cuando hay la responsabilidad de servir a las familias de todos los estratos sociales, pero más a las vulnerables, esto se plasma en el marco de los hechos y por eso, hoy andamos aquí con ustedes, “para aportarles un granito de arena”, hoy que se han desatado las bajas temperaturas.

HAY que señalar que, el líder del Congreso de Tamaulipas Gerardo Peña Flores, con marcado entusiasmo y su gran don de gente bien intencionada, al convivir con las familias vulnerables de los sectores que estuvo visitando ayer domingo en Reynosa, fue enfático al establecer que, “nunca me verán distante”, al contrario, así como hoy, mantendré mi cercanía con ustedes, que son el pueblo y quienes, nos dan la oportunidad de estar en el servicio público y por este motivo, les reitero “mi vocación de servicio e interés”, para que, “unidos luchemos y salgamos adelante” en cada uno de los proyectos que juntos emprendamos, para así “consolidar todos los retos y objetivos” que nos tracemos en el futuro inmediato.

POR ESTE motivo, el Diputado Presidente del Congreso del Estado Gerardo Peña Flores, fue tajante al expresar su marcado ideal de servicio, para que el bienestar social, “llegue hasta los más alejados sectores de Reynosa” y por supuesto, pugnar para que las mas elementales necesidades de cada sector de las colonias populares de esta pujante comunidad fronteriza, se logren y, “juntos cristalicemos un mejor futuro para nuestras familias”, ese es mi propósito, aludiendo que, “nunca he sido servidor público de escritorio” eso no va con conmigo y por eso hoy, ando aquí con ustedes y me seguirán viendo aquí en terreno, si ustedes me lo permiten, remarcó.

PARA EL Jefe de la Junta de Coordinación política del Congreso Gerardo Peña Flores, ayer “el día de San Valentín”, fue un día congelante, pero a la vez muy cálido “por el gesto noble y digno, con el que me recibió la gente de las colonias, a las que con entusiasmo, cariño y respeto, les hice llegar algo de lo que es indispensable, para estos tiempos de bajas temperaturas. Reiterando el congresista que, “todo esfuerzo y empeño de trabajo, vale la pena”, porque eso nos permite, “mantenernos cerca de la gente”. Y en este entorno, siempre nos verán, apuntó.

PARA CONCLUIR, les diré que, los colonos de esta región fronteriza, agradecieron a al Diputado Gerardo Peña, “el interés y compromiso” demostrando en esta tan importante visita a las colonias, a pesar de las inclemencias del tiempo, porque de manera directa, el líder del Congreso, anduvo atendiendo las demandas del pueblo y ante quienes, les aseguró “permanecerá atento a sus necesidades”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

