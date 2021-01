LETRAS PROHIBIDAS

Gerardo Peña y JR, actores del año…

Clemente Zapata M.

GRACIAS por el favor de reencontrarnos, de acudir a la cita pactada el año pasado. Con el favor de Dios y el permiso de nuestro Editor, reanudamos la “escribida” … Que en este 2021 la salud, el amor, el trabajo y la abundancia vivan permanentemente en su hogar y que sus más caros anhelos los alcance pronto. ¡Feliz Año Nuevo…!

El año que acaba de fenecer catapultó a dos actores de la política tamaulipeca hasta importantes alturas. Con playeras distintas, pero con proyectos personales similares, ambos siguen haciendo su labor; picando piedra y esperando, con paciencia franciscana, su momento.

Uno es GERARDO PEÑA FLORES, coordinador de la bancada panista en el Congreso local y presidente de la Junta de Coordinación Política que, durante el 2020, brilló con luz propia.

El otro es JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, mejor conocido como “El JR”, quien es el coordinador de delegaciones federales y para efecto práctico representante del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en Tamaulipas.

Aunque ambos personajes operan en todo el estado; sus intereses, afectos y proyectos tienen una particular parcela y se ubica en el municipio de Reynosa, independientemente de dónde tengan enterrado el ombligo.

Indudablemente para PEÑA FLORES el 2020 fue un año muy productivo, al deslizar iniciativas propias y empujar ajenas, siempre y cuando tuvieran el objetivo de beneficiar a la población de Tamaulipas.

Sin lugar a dudas el 2021 será todavía mejor, pues es punta de lanza de un proyecto de gran calado que sigue vigente pero que tendrá las modificaciones necesarias para que eche raíz y dé frutos.

Al momento de cerrar la presente colaboración, los “vientos” alejaban a PEÑA FLORES de la candidatura a la Alcaldía de Reynosa y lo perfilaba como candidato a una de las dos diputaciones federales que tiene aquel municipio fronterizo.

Sin duda PEÑA FLORES hubiera sido un excelente candidato a la Alcaldía y todavía mejor servidor público desde esa trinchera, pero la necesidad de servir a todo Tamaulipas desde la Cámara de Diputados es lo que realmente modifica su proyecto.

El todavía pastor del Congreso local ha demostrado fecundo trabajo, lealtad a toda prueba y, sobre todo, una disciplina envidiable que lo colocaron como el actor del año, en el 2020, y lo perfilan para la misma posición en el presente.

Claro que PEÑA FLORES no es “monedita de oro”. Nadie lo es. Por ello ha sido víctima de fuego amigo y de no tan amigo; sólo que su piel ha sabido absorber los impactos y convertirlos en energías positivas que nutren el proyecto general y el particular, donde los “vientos” soplan a su favor y tienen la última palabra en Tamaulipas.

Por otro lado, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, no se queda atrás cuando se trata de cumplir con la chamba que desde Palacio Nacional y a través de la Coordinación Nacional de delegaciones federales se le dicta.

No se puede ocultar que (al igual que PEÑA FLORES) “El JR” también fue víctima del “fuego amigo” y de ése que no es tan amigable. Su figura fue brutalmente bombardeada durante el 2020.

Bien dicen que en política debes cuidarte hasta de tu propia sombra, porque en la oscuridad se desaparece; sólo que “JR” siempre ha sido iluminado por esa luz que emana de Palacio Nacional.

Prueba de ello fue lo sucedido la mañana del 30 de diciembre, cuando el Mandatario ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, desde el púlpito de “La Mañanera”, puso prácticamente las manos al fuego por JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

El Mandatario mexicano calificó a JR como “una persona honesta y proba” cuando intentaron vincularlo a un tema de presunta corrupción en las aduanas de Tamaulipas.

Indudablemente el presidente LÓPEZ OBRADOR le dio la “bendición” a JR cuando se tocó ese tema, al señalar que “no hay de qué preocuparse”, con lo que se despeja las dudas sobre una presunta “incomodidad” que había en Palacio Nacional.

No se puede ocultar que, desde algunas oficinas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, han financiado brutales dagas mediáticas contra GÓMEZ LEAL.

Por extraño que pudieran sonar, esas dagas mediáticas han sido dirigidas desde los cañones guindas del propio ejército del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que el mismo presidente LÓPEZ OBRADOR, ha tenido que “apaciguar” los ánimos.

El también responsable de los programas de Bienestar en Tamaulipas (JR) desarrolló una piel muy dura, resistente al fuego mediático e incluso al “frío invierno” pues todavía respira y transpira, camina y se mueve.

GÓMEZ LEAL es un funcionario inteligente, rodeado de personas inteligentes a las que escucha. Por ello ha sabido atender la agenda que le dictan desde Palacio Nacional y que al final de cuentas se ha convertido en su “escudo protector”.

Por lo anterior JR también es un actor del año, sobreviviente de una brutal guerra mediática que durante el 2020 lo bombardeó de forma feroz, pero que lejos de debilitarlo lo fortaleció para seguir vigente en el presente año.

Cabe recordar que no es la primera vez que el presidente LÓPEZ OBRADOR ha metido las manos al fuego por el coordinador GÓMEZ LEAL y en “horario estelar”, es decir desde “La Mañanera”.

Tanto PEÑA FLORES como GÓMEZ LEAL atienden agendas distintas, de colores y trincheras totalmente opuestas; donde sus caminos difícilmente se cruzan, pero paradójicamente se asemejan.

PEÑA FLORES es azul JR es guindo. Uno es leal al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA; el otro al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Por todo lo anterior se convirtieron, “sin querer queriendo” en protagonistas principales de la política tamaulipeca en el 2020 y sin duda seguirán por ese camino durante el presente año… Pendientes…

~~REHABILITA RIVAS CALLES DE 9 COLONIAS.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, a través de Servicios Públicos Primarios, realiza un programa de bacheo en nueve colonias para mejorar las condiciones de movilidad de vehículos y personas de a pie. Cabe destacar que el periodo vacacional no ha sido pretexto para no cumplir con los reportes ciudadanos, por lo que el alcalde RIVAS le ha dado prioridad a las acciones mencionadas que tienen como propósito elevar la calidad de vida de la población a través de mejorar su bienestar.

~~EXPLORA UAT ALIMENTOS A BASE DE INSECTOS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, explora las proteínas de insectos comestibles que podrían ser utilizados para la elaboración de productos alimentarios. El investigador del Instituto de Ecología Aplicada Dr. JORGE ARIEL TORRES CASTILLO, dijo que el trabajo corresponde a la tesis de OSCAR ACOSTA CABRERA, estudiante de la carrera de Ingeniería en Agrotecnología de la Universidad Politécnica “Francisco I. Madero” del Estado de Hidalgo. Comentó, que el proyecto forma parte de la vinculación de UAT con instituciones de educación superior del país, y en este caso, el estudio versa sobre la digestibilidad de proteínas de insectos comestibles.

~~SECRETO A VOCES.- Entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) hay una “relación amigable” de cara a la elección concurrente a celebrarse el próximo mes de junio… De boca en boca se comentan que los azules y los tricolores entendieron que tienen un enemigo común y es el Movimiento de Regeneración Nacional, de manera que no hay porque enemistarse entre ellos y menos cuando el PRI tiene “cuadros intercambiables”, que pueden contribuir a “refaccionar” la poderosa maquinaria azul en la entidad y a “muy buen precio” … El que entendió/entendió… después abundaremos… ¡AyWey!

Gracias. Nos leemos hasta mañana

Comentarios a: [email protected]