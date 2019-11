EL INFILTRADO…

¡¡ Gerardo Ruiz Esparza, “ALIAS” el Richard Gere!!

Vamos con el humor: * Recién Casados *

Y Dice Así: –– Una pareja de Enanos recién casados llegan a un motel; Piden un cuarto; El Gerente les da la llave, pero la curiosidad le gana y se puso a escuchar en la puerta…El Enano decía, “así sube las patitas y luego la cinturita”; a la mañana siguiente el Gerente le dice al Enano; –– que Bárbaro para hacer el amor Amigo, escuche toda la noche, “que sube las patitas luego la cinturita”;…si dice el Enano..

–– ¡¡ Así estuvimos hasta la madrugada, para ver quien se subía a la Cama primero!! 🙂

¡¡ Emilio Lozoya Austin, que Bonita Familia!!

Ahora si ni cómo defender a Emilio Lozoya Austin ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), si usted cree que lo que hemos visto todo, pues creo que estamos equivocados, este sujeto de baja caterva moral como dice nuestro amigo de la columna Teclazos Guadalupe Ernesto González, al parecer este sujeto emprendió un negocito familiar para lavar dinero, por este caso, la jefa del clan la señora Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, permanece en prisión domiciliaria desde el pasado 2 de noviembre, cuando el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, la vinculó a proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht, donde también está involucrado, Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex.

Este miércoles 5 de noviembre el juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó el amparo de la justicia federal a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del Emilio Lozoya, señalada por la FGR de recibir en sus cuentas bancarias dinero por sobornos que la constructora Odebrecht, pagó a su hermano a cambio de contratos de obra pública. Además de Gilda Susana, la esposa de Emilio Lozoya, Helene Marielle Eckes, y Nelly Maritza Aguilera Concha, tienen órdenes de aprehensión por el caso Odebrecht. las últimas dos son señaladas por la FGR por utilizar dinero de los sobornos para la compraventa de una casa en Ixtapa.

¡¡ Gerardo Ruiz Esparza “ALIAS” el Richard Gere !!

Precisamente hoy nos enteramos que las autoridades financieras de México investigan a Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes por posibles actos de corrupción relacionados con la constructora OHL.

La investigación contra Ruiz Esparza, titular de la SCT con Peña Nieto se encuentra en manos de la UIF donde su titular Santiago Nieto, confirmó la investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados a casos de corrupción, de la anterior administración con OHL, también es investigado por un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística, ya desaparecido.

El pasado 14 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el actor estadounidense Richard Gere en Palacio Nacional, la reunión se hizo viral en redes sociales por burlas y diversos comentarios pues fue comparado con el periodista Javier Solórzano y con Gerardo Ruiz Esparza, que actualmente está siendo investigado, en esa ocasión la periodista Denise Dresser dejándose llevar por la publicación acusó a Ruiz Esparza del socavón mortífero, del Tren-México Toluca inacabado e incosteable, el de OHL y la corrupción extendida, y remató, más que platicar con él, AMLO debería investigarlo, fue su mensaje en Twitter, al darse cuenta de su error lo borro y ofreció disculpas por la confusión.

Respecto a Solórzano usuarios de tweeter, le colocaron al actor Richar Gere unos lentes rojos como los que usa el comunicador, para referir que en realidad el actor era con quien se habría reunido el Presidente

La UAT:

1.- El Rector José Andrés Suárez Fernández presidió en la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo (FENL), la 9ª. Reunión del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en cuyo marco dio a conocer los avances en cumplimiento a los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la máxima casa de estudios del estado.

La del Estribo:

— Dos Norteños platicaban —Y me dijo el Lic. si no paga su deuda, procederemos a embargar su cuenta; — ¿La del twiter o la del facebook le pregunte? —¡No, la del banco!: — ¡¡ pi#che Lic. Hulero, que susto me saco…!! 🙂

