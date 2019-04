            < Gira de 2 días, Yeidckol en Tamaulipas

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La presidenta en funciones del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky estará en Tamaulipas en una gira de dos días, en la que podría estar pisando dos o tres puntos de la franja fronteriza, además de Cd. Victoria y la zona sur. Aunque todavía faltan por definir los lugares de los eventos, reuniones privadas y encuentros con la prensa, una fuente oficial nos confirmó que serán los días 11 y 12 de mayo cuando se desarrolle el programa de actividades.

La temática de la dirigente nacional estará enfocada principalmente en dos aristas, una externas para fortalecer el trabajo de los candidatos y ratificar el compromiso del Gobierno de la 4ª.T ante los ciudadanos, y otro punto importante es la reconstrucción de las fisuras que ha venido provocando Alejandro Rojas Díaz Durán y que requieren de una operación cicatriz urgente y precisa.

La Presidenta morenista está obligada a traer un discurso de unidad que hará público en esa ocasión, pero además se necesitan acuerdos y diálogo con los que vienen siguiendo el juego opositor. Es el caso del propio presidente del partido, Enrique Torres que comparte escenarios con Rojas, le convoca a la gente para que escuchen sus peroratas de lodo en las que ha dejado en tela de duda los procedimientos institucionales para elegir candidatos, mismos en que ha ofendido públicamente a la propia Polevnsky.

Por otra parte, hay militancia que se pregunta en calidad de qué, el ex asesor de Ricardo Monreal preside eventos y marca líneas a seguir. El nombramiento con el que se presentó en la última reunión es la de “consejero de Morena”, pero hay que examinar cuales son las atribuciones de un consejero, que como lo entendemos es manifestar su aprobación o rechazo durante las asambleas cuando se somete a votación una propuesta.

La presidenta Yeidckol Polevnsky ahora está en China encabezando una delegación de legisladores, a su regreso definirá con precisión las ciudades tamaulipecas que visitará, aunque antes de su partida, el primer punto por el que se decidió fue Reynosa, dada su importancia por el número de votos potenciales que representa y cabecera de 5 distritos (uno de ellos con Río Bravo).

En cuanto a Victoria la candidata de Morena por el Distrito 14, Nora Hilda de los Reyes confirmó que su dirigente nacional presidirá el día 11 de mayo a las 5 de la tarde un evento en el Teatro Juárez de esta capital.

Al respecto le podemos comentar que el aforo del teatro propiedad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de dos mil personas cómodamente instaladas, no es fácil llenarlo, si lo logran estaremos hablando de un buen indicador para el partido. No hay que olvida que el propio Andrés Manuel López Obrador en su visita a esta capital el 22 de junio de 2018 (cierre de campaña) no logró una gran concentración en las instalaciones de la feria, hubo una asistencia decorosa pero no sobresaliente.

En cambio los morenistas pueden ofrecer un escenario digno en asistencia en Reynosa y en Tampico-Madero, en fin, veremos y diremos.

2.- Ahí tiene Usted que por esas cosas raras que tiene la vida, la Comisión de Honor y Justicia de Morena acaba de abrir una investigación contra David Monreal Ávila, hermano del senador, el tema es la posible violación de los procedimientos en la designación de candidaturas en Zacatecas en 2018.

Hay aspectos que llaman la atención en virtud de que al parecer los Monreal se sirvieron con la cuchara grande, puesto que quedaron con cargos municipales y legislativos. Entre ellos Saúl Monreal Ávila, actualmente alcalde de Fresnillo; el yerno de Ricardo Monreal, Sergio Alejandro Garfias es regidor en Zacatecas y esposo de Catalina Monreal.

También de manera coincidente, un sobrino político del senador Ricardo Monreal es diputación local por el distrito 7, el responde al nombre de Omar Carrera Pérez. Agregue Usted que la delegada federal de los programas sociales, Verónica del Carmen Díaz Robles, es cuñada de Don Ricardo, al ser esposa de Luis Enrique Monreal Ávila.

Usted sabe que precisamente Ricardo Monreal Ávila ha esgrimido acusaciones en contra de los procedimientos para designar candidaturas en el caso de la gubernatura de Puebla y las diputaciones locales de mayoría y de representación proporcional de Tamaulipas, esto último a través de Rojas Díaz Durán.

Bien dice el refrán que no se puede escupir al cielo sin salpicarse. Pero la investigación no sólo es por el predominio del apellido Monreal, hay más de 20 casos que están siendo objeto de investigación, veremos hasta donde llegan o si se convierte en llamarada de petate.

3.- Al cierre de esta columna (5:30 p.m.) la explanada del Comité Municipal del PRI en Matamoros lucía con buena movilización y preparativos para recibir a Claudia Ruiz Massieu, Presidenta el CEN Tricolor que era esperada a las 6 p.m. para sostener una reunión con estructuras y a las 7 de la noche ofrecería una conferencia de prensa.

El presidente del Comité Municipal, Gerardo de la Cruz Carrillo a esa hora nos reportó que tenía una buena respuesta de la militancia, los sectores y organizaciones del partido, que estarán acompañando a los candidatos Rosy Pecina, Héctor Silva, Lupito Reyes e Irma Castillo de los distritos IX, X, XI y XII respectivamente.

Desde luego la presencia de su dirigente nacional vendrá a incentivar a las bases del Tricolor. Por otra parte, las evaluaciones que tiene el Comité Ejecutivo Nacional son bastante favorables, esperan además de una buena votación, ganar cuando menos 2 de los cuatro distritos en disputa, uno de ellos el de Héctor Silva, operador del partido que por primera vez incursiona como candidato, pero que conoce lo que hay que hacer para ganar.