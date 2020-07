La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

GIRA DE AMLO A WASHINGTON, PUDO HABER SIDO PEOR

Creo que los mexicanos todo esperábamos de la primera gira internacional del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el que en Visita Oficial de trabajo se va a reunir durante los días 8 y 9 de junio con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, menos que AMLO se fuera a encontrar con una serie de problemas para cumplir con su misión en forma satisfactoria.

El que nos pareció a todos como el principal problema con el que se toparía López Obrador sería, que no lo podía hospedar en la Blair House de la Casa Blanca, en razón de estar en remodelación, pero para resolver el problema lo hospedarían en un hotel. Ofrecimiento que el tabasqueño hizo de lado y apuntó que podría pernoctar en la Embajada de México y además dijo tener amigos allá con los que podría pernoctar.

Pero todavía ayer lunes salió al aire la versión de que este cuento es una patraña, porque lo que realmente se está buscando es ubicarlo en un lugar desconocido, para que sus detractores se queden con las ganas de gritarle sus verdades y reiterarle sus reclamos a los que ha puesto oídos sordos en México.

La otra mala noticia para López Obrador es que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau no va a asistir al encuentro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en la Casa Blanca, ello en razón de que estará en Ottawa para reuniones programadas del gobierno y la sesión largamente planeada del Parlamento.

Estamos seguros de que López Obrador le pidió al cielo con toda su alma que Justin Tradeau atendiera su invitación, ya que con su presencia como Primer Ministro de Canadá, se veía menos mal en Washington, ya que son muchas las voces que están en un total desacuerdo con su reunión con Donald Trump, ya que el presidente anda en campaña buscando su reelección y todo mundo cree que nada más lo va a utilizar “por el favor del petróleo” que Trump le hizo a México en la reciente reunión de la OPEP.

La asistencia del primer ministro canadiense al encuentro con los mandatarios de Estados Unidos y México ya estaba en duda por algunos diferendos del nuevo tratado y Donald Trump dejó ver –por eso– la intención de EEUU de imponer aranceles sobre el aluminio y el acero. Por lo que Trudeau mejor sacó su veinte.

López Obrador como parte de los protocolos requeridos por la Casa Blanca para el encuentro entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos Donald Trump, a la comitiva mexicana se le solicitó una prueba de que no son portadores del COVID-19. La comitiva de López Obrador esta conformada por el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón; la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el jefe de la oficina de la Presidencia Alfonso Romo y por el jefe de la Ayudantía del presidente, Daniel Asaf. “Si está en el protocolo no me niego. No tenemos nada que ocultar y vamos con la frente en alto como representante de un gran pueblo y de un gran país”.

Por cierto López Obrador ha dicho y vuelto a decir que se no usa cubreboca ni se ha hecho la prueba del coronavirus, es por la simple y sencilla razón de que tiene ninguno de los síntomas que lo identifiquen como portador del virus, pero si en Estados Unidos me vuelven a pedir que me haga la prueba allá, me la hago, no hay ningún problema.

El presidente de Rusia, Vladimir Putín, asegura que se somete a las pruebas del coronavirus una vez cada tres o cuatro días, como lo confesó en una entrevista con la televisión pública rusa difundida éste domingo. Desde luego que nos parece muy inteligente de su parte el hacerlo. A López Obrador le vale madres, porque es el muchacho de la película y a veces hasta se siente Clark Kent ó Superman.

La reunión de los dos mandatarios esta agendada para las 14:00 horas del miércoles, en donde van “a hablar de todo sin confrontaciones, incluso de beisbol”. dijo López Obrador ayer lunes en su aburrida dizque conferencia de prensa y va a tener una duración aproximada de una hora. Pero hasta ayer todavía están en revisión el formato del encuentro.

Trascendió que entre los temas van a abordar están la entrada en vigor del Tratado Comercial entre éstos dos países y Canadá (TMEC), la optimización de las cadenas productiva entre Estados Unidos y México, además de la cooperación en materia de salud entre ambos países.

El jueves 9 será la ceremonia oficial para conmemorar la entrada en vigor del nuevo Tratado T-MEC, que se va a llevar a cabo sin la presencia del Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau. Por la noche del mismo día López Obrador encabezará una cena con empresarios de aquel país, sin que esté confirmada la presencia de empresarios mexicanos. Dicen que el odio no se acaba, a la mejor es cierto.

Por cierto el destacado columnista del Distrito Federal, Leon Krauze, se acordó del libro que publicó Andrés Manuel López Obrador en el 2017, o sea andando en plena campaña presidencial, libro que tituló “Oye Trump”, en el que el tabasqueño le dice al neoyorkino todo lo que quiso, pero, pero, pero, el autor de la obra hace hincapié en que ahora López Obrador quiere hablar de beisbol con Donald Trump.

Tanto que pregonó AMLO en campaña que de llegar al poder haría de México un país autosuficiente, lo que ese día nos dio mucha risa –y nos sigue dando todavía—y más cuando nos enteramos que México va a tener que importar frijol, bendito sea Dios, todo o casi todo le está saliendo mal, lo que se va hacer en razón de la caída en la cosecha de frijol del ciclo primera-verano 2019 y la menor producción para el 2020, con eso no contaba el Hermano. Alguien le debe de decir que ningún país es autosuficiente, porque él solo conoce Tabasco y sus alrededores.

Creemos que la decisión que tomó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, sobre del caso del Notario Público que la agarró de pleito con su ex esposa en plena banqueta justo frente a su casa, Horacio Aguilar Alvarez de Alba, al que le quitaron el FIAT; se lo merecía, en Estados Unidos además de eso lo meten al bote por un buen tiempo.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la movilidad estudiantil, la colaboración académica y estancias de docentes, fortaleció durante el 2019 las estrategias de internacionalización.

Esto se destacó en el Segundo Informe presentado por el rector de la AUT, José Andrés Suárez Fernández, en el que dio a conocer las acciones realizadas para asegurar una educación basada en la cooperación, la interculturalidad, el acceso a las redes de conocimiento universal y el mercado de empleabilidad global.

En éste sentido y teniendo como marco los convenios con 13 instituciones de educación superior de diversos países, se promovió el desarrollo de competencias interculturales en 503 estudiantes y 28 docentes, que realizaron estancias en Universidades de Europa, Asia, Sudamérica y Norteamérica.

En el tema de movilidad estudiantil por primera ocasión un grupo de siete alumnos del séptimo y décimo semestre de la carrera de Medicina de Tampico, aplicaron y fueron seleccionados para la pasantía en investigación internacional en el Hospital Pediátrico William Soler en Cuba , destacándose como un hecho inédito, pues a ésta pasantía aplican regularmente médicos egresados o titulados. Y vamos por más.

