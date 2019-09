Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Gira presidencial y momentos clave

Muchos se quedaron con la idea de que, el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, pensará en serio en la propuesta de realizada por el titular del Gobierno de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que, en un acto de justicia, en razón de ser una de las entidades que más impuestos aporta a la Secretaria de Hacienda, ordene incrementar los recursos para la realización de más obras que ayuden al desarrollo y en beneficio de los habitantes.

También es relevante considerar que durante el recorrido que llevó a cabo el presidente de México, hubo momentos durante los cuales el diálogo entre los titulares de poderes ejecutivos, pudieron ser claves para el intercambio de frases que dieran lugar a posibles acuerdos sobre ese deseado incremento de inversión pública para las ciudades y comunidades tamaulipecas.

Al menos en Tula y Soto la Marina, debieron de existir tales momentos y el resultado quizá pueda verse dentro de unas semanas, tras la revisión de la propuesta de la Ley de Ingresos para el año fiscal que viene y la definición del presupuesto de egresos para el 2020, que se supone será diferente, al de este año y los anteriores, porque sale ya de pluma y letra de los responsables de la llamada cuarta transformación.

Palabras claves en el discurso del Gobernador de la entidad, fueron demanda de más recursos a la federación, cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la otra que el tabasqueño es un hombre justo, de manera que, tras su recorrido por las cuatro clínicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social, recordará la propuesta y la forma en que le fue plantada por el mandatario de Tamaulipas, en el entendido de que, él tuvo esa misma postura al gobernar la capital del país.

Obvio, no debe perderse de vista que habrá otras estrategias del Estado para tratar de jalar más recursos federales, en un escenario de diferencias políticas y de reclamos entre las dos instancias gubernamentales surgidos de la forma de proceder en algunos temas de acciones públicas, se trabajarán en otros rumbos, como la gestión que puedan llevar a cabo los Legisladores Federales de Tamaulipas a la hora de las pujas por los presupuestos adicionales que la Cámara de Diputado puede adjudicar en forma autónoma.

Esto es, el cabildeo que año con año se realizaba en San Lázaro, sede de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y que, la respuesta se da en función de proyectos convincentes que son presentados por funcionarios de las entidades federativas de una forma elocuente, práctica y basada en necesidades sentidas de la población.

Si el resultado del recorrido por los municipios de Tula, Hidalgo, San Carlos y Soto la Marina es positivo para el presidente de la República, porque difundió su mensaje de la cuarta transformación a los ciudadanos que fueron a verle, también los es para el Gobierno del Estado, porque el planteamiento quedó en todo lo alto, para que pueda observarse, pensarse y determinar su procedencia, en virtud de que, Tamaulipas es de las entidades que más apoyo requiere ahora la obras que mejoren el desarrollo urbano y social a favor de los habitantes.

Por otro lado, el gran cuestionamiento sobre los Hospitales que el IMSS tiene en las zonas rurales en la entidad, es que sirvieron para el encuentro político del a sociedad con el presidente de la República, pero, y su condición funcional para prestar el servicio que tienen comprometido ante la población requería del respaldo presidencial mediante las visitas de Don Andrés López Obrador.

La verdad es que, no, porque del sistema IMSS, son los que mejor funcionan, ya que, operan bajo un concepto diferente al de los Hospitales que hay en las ciudades y que sirven para atender a los obreros que pagan cuotas y a sus familias, no a trabajadores del campo que no aportan pagos y son, por tanto, como el servicio social que una Institución como el IMSS aporta al país, aunque, para ello, tiene recursos adicionales del Gobierno Federal, porque atienden a población abierta, esa que, en un escenario normal, debería de contar con el servicio de atención médica de aquello que era el Seguro Popular.

Además, por encontrarse en los municipios rurales, los Hospitales que se llamaban IMSS-prospera y que ahora se denominan IMSS-bienestar, son de toda la querencia de las personas, porque resuelven sus necesidades de salud y el personal es muy aplicado en sus obligaciones, ya que, el trabajo va más allá del aspecto médico o la atención del paciente, existe trabajo bien delineado con la comunidad y de esta la obligación de responder con acciones de saneamiento básico y prevención, a fin de evitar tratamientos médicos costosos.

Por esto y algunas cosas más, como la garantía de medicamentos y la existencia de material de curación, casi siempre que se requiere, las unidades rurales del IMSS, son un punto de éxito para los encuentros políticos con las autoridades nacionales, cosa que, hasta ahora, quizá no comprendía el Delegado Regional del IMSS, Doctor Fernando López Gómez, no alcanzaba a visualizar y es también una razón para que, el responsable de la atención médica rural, sea como un Delegadito del IMSS con mucho poder y libertad de acción.

El Director General del IMSS, Robledo Aburto, tendría que trabajar al doble y cuidar muchos detalles, en caso de que las reuniones del presidente de México, se llevaran a cabo en los Hospitales de las ciudades, porque allí el panorama es diferentes, en principio, porque en las unidades rurales nadie reclamará nada sobre el servicio y la atención médica ya que, cubre de buena manera la demanda y la gente está contenta con ellos, no así en las ciudades, donde los trabajadores siempre tienen algo que reclamar al IMSS, por tanto, el anuncio de la estancia del presidente de México allí, propiciaría movimientos basado en la inconformidad.

Los otros.

El mega bache que salió en el Bulevar Fidel Velázquez, por el rumbo del Hospital General de Victoria, fue el punto de reunión de personas de todo tipo de dependencias gubernamentales, porque debería quedar arreglado este domingo, para evitar riesgos en personas y automovilistas, aunque también para evitar aquello del que dirán, porque hace mucho que en esta capital no se registraba un fenómeno de esa naturaleza.

El más apurado para que el mega bache de tapase, era el alcalde Xicoténcatl González Uresti, para que no fuera la comidilla de esta semana.

Hubo personal de la COMAPA que tiene a su cargo el ingeniero Humberto Calderón Zúñiga, de la Comisión Estatal del Agua que dirige el arquitecto Luis Pinto Covarrubias y hasta emisarios del Secretario de Desarrollo Urbano, Gilberto Estrella Hernández, quien siempre mete su cuchara. Obvio, también del Ayuntamiento, porque son los directos implicados en asuntos de baches y ahora de mega baches.