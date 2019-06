Tendencias

Oscar Contreras Nava

Gobernador apoyará Plan Migratorio

Todo indica que el Plan Migratorio que presentará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador este próximo jueves, concentrará todos sus recursos y acciones en los estados del sur con lo cual se confirma que México para el presidente tabasqueño sólo existe a partir de la capital del país hacia la zona sur de nuestro territorio nacional.

Es decir que los estados que integran la frontera norte no los tiene contemplados ni en su mente ni en su plan, aunque los migrantes es a donde van y muchos de ellos, por no decir que miles, ya se concentran en las principales ciudades que colindan con los Estados Unidos.

Es por ello que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se apersonó ante Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, para solicitarle información sobre el Plan Migratorio y conocer la manera en que los estados del norte de México van a colaborar con la federación.

Sin duda que la disposición que muestra el gobernador García Cabeza de Vaca de apoyar al presidente López Obrador, habla bien de su gobierno y de la generosidad para tratar de colaborar con el gobierno de AMLO, a pesar de que este no tiene contemplada ninguna obra estratégica para Tamaulipas para este 2019 ni para los siguientes años.

Por lo pronto, se espera que Alfonso Romo convoque a Marcelo Ebrard para que se reúna con los gobernadores del norte del país y les dé a conocer los detalles del plan y de qué manera coadyuvaran con el gobierno de la 4T para controlar, vigilar y apoyar a los migrantes que cruzan el país.

Extraoficialmente se sabe que el Plan Migratorio de AMLO contempla cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana. Aunque también agregaríamos el reforzamiento de la seguridad de la frontera sur de México con elementos de la Guardia Nacional.

En fin, esperamos que pronto el secretario Ebrard se reúna con los gobernadores del norte de México, porque los migrantes que llegan hasta los municipios fronterizos son cada vez más y los recursos de los gobiernos no alcanzan para darles lo más elemental que necesitan para sobrevivir.

Cambiando de tema. Ha trascendido que en los próximos días habrá cambios en la Administración Portuaria de Altamira y quien llegará a esta importante posición para el desarrollo del sur de Tamaulipas, será nada menos que Oscar Román González, quien dejará la administración municipal de Ciudad Madero.

Con este cambio Oscar Román logra un cargo de mayor importancia y dejará al petista alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, sin su valiosa inteligencia y habilidad para manejar el dinero público de manera honesta y transparente.

Entendemos que el nombramiento de Román González saldrá directamente desde el centro del país y mucho tiene que ver la trayectoria profesional con que se ha manejado. Así que desde aquí le deseamos el mejor de los éxitos y que siga triunfando como siempre lo ha hecho. ¡Enhorabuena!

Punto final. Tiene mucha razón Elpidio Tovar cuando dice que las razones por las que el PRD fue creado no han desaparecido, pero cuando comenta que por esto no desaparece este partido, ahí sí que no la tiene.

Y es que el PRD como partido no tiene razón de existir al menos en Tamaulipas, cuando sus tres o cuatro históricos dirigentes, nunca hicieron trabajo de partido, ni cuadros y mucho menos trabajo político de base.

De tal manera, que su desaparición es explicable y necesaria porque el PRD es solo un sueño, un fantasma que deambula por las mentes, de quienes aún creen, que pueden conseguir más de 10 mil simpatizantes para poder refundarlo como una organización política en el estado. ¿Podrán? Ya lo veremos…

