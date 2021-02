AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Gobernador cercano a la gente

Cabeza de Vaca de visita en Ocampo

Supervisa obras y anuncia otras más

Nuevo Morelos y los Pepes, buena negociación

Sector salud y Coepris, letra muerta en Mante

Muchos dirán que por ser año electoral, el gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA anda de gira por casi todo el estado, pero la realidad es que a cada municipio que va, en ocasiones, acompañado de su señora esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA no llegan con las manos vacías.

Este miércoles, el gobernador y su esposa visitaron el llamado vergel tamaulipeco, ciudad Ocampo, Tamaulipas, la tierra del famoso chorizo Power, donde junto al alcalde, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, su señora esposa, la presidenta del Sistema DIF Municipal, maestra MA. BRENDA CORONADO MOLINA y del diputado federal, VICENTE JAVIER VERÁTEGUI OSTOS encabezaron la Brigada de Servicios Asistenciales Un Gobierno Cerca de Ti, además de supervisar algunas obras importantes que se vienen realizando en esa población serrana y anunciar otras como por ejemplo, la continuidad de la carretera Mante- Ocampo- Tula.

El mandatario GARCÍA CABEZA DE VACA aseguró que el proyecto de obra se encuentra en la última etapa de los permisos que otorga SEMARNAT y que una vez liberados se dará inicio a la obra; con lo cual se busca fortalecer la conectividad del puerto de Altamira con el centro del país, además que será un detonante importante para fortalecer la vocación turística no solamente de Ocampo sino también de los municipios de la región.

De igual forma, dijo que dentro del diálogo sostenido con los constructores se ha insistido que la mano de obra que se ocupe sea local, situación que fortalecerá la economía regional.

Algo que dejó bien claro el mandatario tamaulipeco es que en los próximos meses de gobierno reforzará el encuentro directo con la sociedad, con un diálogo cercano y permanente de retroalimentación, para que se concreten todos los objetivos definidos en programas y obras.

Dijo que como ha sido su estilo, quiere recoger el sentir de la sociedad tamaulipeca organizada en un diálogo de retroalimentación muy efectiva para lo que identificó como una etapa característica de su Gobierno. Agregó que con ese propósito ha realizado importantes proyectos y obras en diferentes ciudades del estado tamaulipeco.

Y tras realizar una supervisión de obras por diferentes sectores poblacionales en Ocampo, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA explicó que la avenida Santa Bárbara, una de las principales vialidades de Ocampo, también forma parte del paquete de obras de pavimentación que su administración y el Gobierno Municipal llevan a cabo en el vergel tamaulipeco.

Acompañado por su esposa, MARIAN GÓMEZ, así como por el alcalde JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE y su esposa MA. BRENDA CORONADO MOLINA y del diputado federal, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, el gobernador supervisó un paquete de obras de pavimentación, en el que destaca la rehabilitación del Camino al Tigre, el principal acceso a la Reserva de la Biósfera El Cielo desde este municipio.

De igual forma, supervisó la construcción del puente sobre el Río Santa Bárbara; el cual facilitará la conectividad del municipio con sus diversas comunidades rurales.

Anteriormente, en la brigada de Servicios Asistenciales Un Gobierno Cerca de Ti, donde se cumplió con todos los protocolos sanitarios a fin de evitar contagios del Covid.19, las familias beneficiadas pudieron acceder por cuarta ocasión a servicios médicos y de asistencia social, trámites de Registro Civil, paquetes para el autoempleo, apoyos alimentarios, entre otros, de forma gratuita.

Hay que resaltar que durante esta gira de trabajo por Ocampo, Tamaulipas al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se le vio contento por el ritmo de trabajo que imprime su gobierno, pero también el gobierno local, trabajando en el cumplimiento de peticiones ciudadanas, pues destacó que un gobierno cercano a la gente, es un gobierno que atiende sus necesidades.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, ¿alguien vio en esa gira de trabajo por el vergel tamaulipeco al diputado local JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA?.

Ya que andamos por esa región, nos comentan que doña YANETH NÁJERA precandidata del PAN a la alcaldía de Nuevo Morelos, prácticamente va en caballo de hacienda rumbo a la presidencia municipal.

Y es que en ese municipio había preocupación entre la militancia azul dado a la presencia de muchos seguidores y simpatizantes de MORENA, pero más que seguir a ese partid, mucha gente apoyaba a los ex alcaldes PEPE MENDOZA y a PEPE NÁJERA, pero todo parece indicar que no hay nada que temer y mucho menos de qué preocuparse, pues ambos personajes muy queridos en Nuevo Morelos ya están bien puestos para fortalecer y hacer ganar en el próximo proceso electoral al Partido Acción Nacional y a su casi segura candidata YANETH NÁJERA.

Quienes conocen de aguacates, consideran que fue sin duda una muy buena negociación política sumar a PEPE MENDOZA al proyecto, pues ya está despachando en la Oficina Fiscal, ocupando el lugar que dejó doña YANETH NÁJERA para ir en busca de esa alcaldía. Se dice que el triunfo ya está dado.

Pero independientemente de eso, no hay que restarle méritos a doña YANETH, quien ha venido realizando un excelente trabajo, muy cercana a su gente.

Pasando a otro municipio, pero siguiendo con el tema que nos ocupa en este año tan importante, nos comentan que en González, el diputado federal VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS ha estado de visita muy seguido.

Recientemente dotó de melaza a productores ganaderos de Graciano Sánchez, apoyo que fue entregado por GABY VERLAGE, con quien por cierto ha venido haciendo muy buen equipo, lo mismo que con el Dr. JUAN JOSÉ GARCÍA ZAMUDIO.

Ambos personajes, estuvieron recientemente visitando importante comunidad de la llamada ruta río en González, delante de Villa Manuel, a donde fueron invitados para celebrar el mes del amor y la amistad.

En esa reunión, el diputado federal VERÁSTEGUI OSTOS, reiteró su disposición de continuar trabajando para los habitantes tanto de las colonias como de comunidades rurales del municipio.

Por su parte, las familias de las comunidades que conforman la ruta río, le reiteraron su agradecimiento por asistir a la convivencia, donde además le hicieron de su conocimiento una serie de peticiones al legislador federal, VICENTE VERÁSTEGUI.

De hecho, nos comentan que este próximo fin de semana habrá más actividades y comunidades que serán beneficiadas, gracias a las gestiones del legislador federal.

“CHENTE” trae mucho trabajo y no hay quien le represente una real competencia en la ruta por la diputación federal por este VI Distrito Electoral Federal.

Por cierto, ¿Alguien sabe algo de SIFREDO PEÑA? El candidato del PRI a la diputación federal por el Mante ni sus luces.

Quien no lo conozca, que lo compre, pues normalmente nos dicen que es un tipo que le gusta el trabajo de oficina, más que andar en territorio. De tal modo, que está en chino que sude la gota gorda en campaña política. Es puro tirar rostro.

Y a quien chisparon en el CDE del PAN, fue a don ENRIQUE ZAVALA, quien se había registrado para competir por la candidatura a la alcaldía de González, pero parece que el dirigente de los azules en ese municipio no leyó bien un punto que decía que la candidatura en González sería para una mujer, independientemente de no reunir otros requisitos. Lástima Margarito!, hubiese sido un buen candidato.

Y finalmente, cerramos esta columna con el comentario en el sentido de que están pidiendo al sector salud, ahora que algunos altos directivos han abandonado la secretaría para irse a la grilla, que den una sacudida y cambien a los jefes de las jurisdicciones sanitarias, pues representan una letra muerta en el estado en cuanto a la prevención de la salud.

En el Mante, nos preguntan a qué se dedica el Dr. ABRAHAM BENAVIDES aparte de no hacer nada o hacer como que visita algún centro de salud, pero no soluciona, ni arregla nada. Se la pasa quejándose de que sus jefes no le dan los recursos necesarios para realizar campañas contra el dengue que ya empieza alborotarse nuevamente en la región cañera.

Y qué decir de la COEPRIS, donde protegen negocios personales y castigan a quienes normalmente son respetuosos de la ley, y del orden. Urgen cambios en el sector salud antes de que alguna otra los obligue a poner el dedo en ese renglón torcido.

[email protected]

[email protected]

Visits: 87 Today: 87 Total: 272309