Por Guadalupe E. González

GOBERNADOR CUMPLE COMPROMISOS DE CAMPAÑA, ELIMINA TENENCIA VEHICULAR

COMO UNA MUESTRA más de su buen deseo por servir y apoyar de manera tangible al pueblo tamaulipeco y cumplir a cabalidad un compromiso más de su campaña política, el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, anunció para beneplácito de la sociedad, “la eliminación definitiva del impuesto de la tenencia vehicular”, cuyo detalle, sin duda, es una satisfacción más que da el mandatario estatal a la población que creyó y confió en él, al brindarle el voto en el 2016, para dirigir los destinos de esta pujante comunidad tamaulipeca.

ES ASÍ como en el marco de los hechos, se gana la confianza, confianza que brinda el pueblo a quien en realidad contribuye en el servicio público, porque en Tamaulipas, con el voto popular, se dio fin a gobiernos anti democráticos y caducos, “gobiernos priistas que dejaron a nuestro estado en la vil desgracia social y económica”, por el enorme daño que, gobernantes del pasado le hicieron a las familias de todos los estratos sociales, agraviando más a las que menos tienen, motivo por el cual “hay dos ex gobernadores encarcelados”, porque estos, lejos de haber cumplido sus promesas, “se dedicaron más al beneficio propio que al bien colectivo” y por esta razón fundamental, hoy en Tamaulipas, se tiene a un Gobierno distinto, un gobierno que sabe responder y obviamente cumplir lo que promete, como hoy en plan transparente lo hace el Ejecutivo Estatal García Cabeza de Vaca, “al eliminar el cobro de la tenencia vehicular”.

LA DEROGACIÓN del pago de este impuesto, fue propuesto por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el paquete fiscal 2019 enviado al Congreso de Tamaulipas, quien en el marco de sus facultades, que la ley le confiere, tomó es maravillosa decisión de responder con hechos a las familias que le brindaron confianza para llevar al estado hacia un mejor horizonte social, cuya noticia, obviamente, es de enorme agrado para la sociedad tamaulipeca, porque esta determinación del mandatario estatal, representa un extraordinario ahorro a la economía familiar.

TENER PALABRA es lo que vale y cuenta en el quehacer público, porque eso, en mi punto de vista, confirma la actitud responsable de un dirigente o gobernante que obra con seriedad y respeto hacia sus conciudadanos, como hoy lo hace con certeza el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al anunciar “le eliminación de la tenencia vehicular”, motivo por el cual, reitero que, los hechos son los que distinguen a este gobierno, porque quien lleva el timón en sus manos, sabe de compromisos y sabe también brindar resultados a esa gente que vio en él, al gobernante que le hacía falta a Tamaulipas, detalle por el cual, no debemos olvidar que quien cumple con su trabajo y su pueblo, “PUEDE CONTINUAR EN LOS ESCENARIOS DE ESTE Y OTROS HORIZONTES”, precisamente por la responsabilidad y el buen deseo que el político imprime en sus acciones y decisiones de apoyo y servicio hacia la sociedad en la que, él como un ciudadano más se desenvuelve, con el afán de solo hacer el bien a las familias que le han brindado su confianza.

POR ELLO, LES DIRÉ que servir, implica demostrar con hechos los buenos propósitos de quien gobierna un país, estado o municipio, y por este tan elemental motivo, quienes llegan a estos espacios públicos, tienen la ineludible obligación de responder con atingencia y perseverancia a las demandas populares. Por ello, los tamaulipecos, sin excepción, al conocer la decisión del Gobernador Cabeza de Vaca, de “ya no cobrar el impuesto por tenencia y uso de automóviles”, ha generado satisfacción y agradecimiento de la gente hacia su persona, porque él, prometió derogar el pago de la tenencia y hoy, ya lo está cumpliendo cabalmente, como seguirá cumpliendo otros muchos compromisos más, para seguir contribuyendo “AL BIENESTAR SOCIAL DE TAMAULIPAS Y MÉXICO”.

HOY EN NUESTRO Estado, ya no estamos ante el criminal esquema de la incertidumbre social, porque simple y llanamente, “aquí no caben los factores del dolo, la mala fe y la falacia”, porque repito y reitero que, Los buenos deseos y propósitos en este gobierno estatal, seguirán generándose al paso del tiempo, todo ello, por ese noble interés de servicio, mostrado por un gobernador como FRANCISCO, que llegó al principal escaño político de Tamaulipas, “no por obra de la casualidad, sino por el ferviente deseo de cambio”, esto, reclamado por la gente de todo los estratos sociales, que por años fueron afectadas por gobernantes crueles que, “solo pensaron en el bien propio y no en favorecer a las familias que menos tienen”.

Y SI BIEN ES CIERTO que, Tamaulipas aun no sale del lamentable marasmo social en que la dejaron los irresponsables Gobiernos pasados de Egidio Torre Cantú, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, es porque el agravio heredado al nuevo Gobierno Estatal, ha sido de enormes consecuencias, pero esa parte de la mala historia política y social, ya es cosa del pretérito o pasado. Porque hoy en Tamaulipas, se trabaja a marcha forzada, pero con entusiasmo, es decir redoblando esfuerzos para que la realidad de la obra pública, como también de los apoyos como el que hoy anuncia el Gobernador CABEZA DE VACA, sigan siendo las importantes respuestas, decisiones de servicio y apoyo de quien gobierna para bien del pueblo, el que, con su voto, le dio la oportunidad de estar al frente de este importante Barco Tamaulipeco.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, para Tamaulipas vienen muchas cosas buenas más, de eso no se tiene la menor duda, porque sépase y entiéndase que, el anhelo de trabajar para servir, “continúa en puerta y desde luego a todo galope”, porque en el Gobierno del Estado, los integrantes del gabinete, tienen el compromiso de seguir siendo “funcionarios de campo y no de escritorio”, de tal forma que, cada uno de ellos, continúa con el incesante trabajo diario, para responder al compromiso con los tamaulipecos, porque ese es el nobel ideal de quien Gobierna Tamaulipas: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

