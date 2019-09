HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

GOBERNADOR DE GIRA POR WASHINGTON

El Gobernador de Tamaulipas realiza gira por la capital de los Estados Unidos.

El canciller Marcelo Ebrard también está en Washington, D.C.

Rindió Alcalde de Ciudad Victoria su Primer Informe de Gobierno.

Ismael García Cabeza de Vaca se llevó el aplausómetro.

Maki sigue en su trámite de divorcio… del PAN.

Unidos por Tamaulipas ha beneficiado a miles de tamaulipecos con pipas de agua.

Sistema Estatal Anticorrupción invita a periodistas a participar en Taller.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inició este lunes una gira de trabajo por la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington D.C., en la que se está reuniendo reunirá con congresistas y autoridades para revisar y atender asuntos de interés común entre Tamaulipas y Texas, en materia de seguridad, comercio y migración.

La primera escala de esta gira fue con el senador por Texas, John Cornyn, uno de los republicanos más influyentes de su partido en el Senado de los Estados Unidos y miembro de los comités de Finanzas, Inteligencia y Judicatura en el Senado norteamericano, desde donde legisla en nombre de 28 millones de ciudadanos texanos.

Además, de 2013 a 2018, Cornyn fue electo como líder de la mayoría de la Cámara, el segundo cargo más importante al interior de la Conferencia Republicana en el Senado. El Gobernador Cabeza de Vaca abordó con el legislador Cornyn temas de interés mutuo para ambas entidades, relacionados con el comercio exterior y la seguridad en la frontera compartida México-Estados Unidos.

Para este martes, el gobernador García Cabeza de Vaca, participará en un panel con el embajador Tony Wayne, co-presidente de la Junta Consultiva del Instituto de México, en el Centro Internacional para académicos Woodrow Wilson y ex embajador de los Estados Unidos en México, así como con el congresista, Henry Cuellar, además de otras reuniones con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos y otros congresistas.

Sin duda, la relación de Tamaulipas con los Estados Unidos, en lo general, y con Texas, en lo particular, es una relación amplia y compleja a la que debe darse una atención privilegiada y amplia. Y eso es lo que el Gobernador de nuestra entidad, Francisco García Cabeza de Vaca ha venido haciendo desde que inició su administración. De ahí, de esa fructífera relación, han nacido exitosos programas binacionales, como la Campaña de Seguridad y Prosperidad, la cual ha dado buenos resultados en la búsqueda y detención de objetivos delincuenciales que operan en la frontera de México y el Valle del Río Grande en Estados Unidos de América.

De ese tamaño debe ser la cooperación y coordinación de ambos gobiernos en una relación en la que se está tejiendo fino, muy fino, y todos los días.

1. Por cierto que quien también anda en Washington, D.C. es el canciller Marcelo Ebrard, quien este martes se reunirá con el Secretario de Estado, Mike Pence, para evaluar lo correspondiente a las acciones que el Gobierno de México implementó para disminuir la migración hacia los Estados Unidos con apoyo de la Guardia Nacional.

De acuerdo a los datos que Ebrard presentará ante Pence, el flujo migratorio ha disminuido alrededor del 60% desde hace poco más de 45 días cuando el presidente Trump amenazaba con incrementar los aranceles para productos mexicanos, si el Gobierno de México no actuaba.

Lamentablemente, lo que parece ser, es que las autoridades norteamericanas estarían pensando en que México fuera un tercer país seguro, versión que al momento es rechazada por el Canciller Ebrard.

Habrá que esperar porque seguramente, esta tarde tendremos novedades sobre la visita de Ebrard y su reunión con Pence.

2. La noche de este lunes, en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón, el presidente municipal de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, le habló a su pueblo”, durante su Primer Informe de Acciones del Gobierno Municipal de la capital de Tamaulipas.

Entre otros temas, el alcalde habló de los trabajos de sectorización del agua, que ya se iniciaron, y que se prevé que el primer semestre del año entrante, se le dé solución al problema de desabasto de agua en Victoria. Con esta estrategia, se prevé que el 80% de las familias victorenses tendrá agua de manera continua, mientras que el 20% restante tendrá servicio de 8 a 10 horas diarias. “Este hecho sin precedentes en el que trabajan de manera coordinada el Gobierno Municipal de Victoria y el Gobierno del Estado, que encabeza el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, se realiza con una primera inversión de 245 millones de pesos”.

También, en este Primer Informe de Acciones de Gobierno, el Dr. Xico González, destacó que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se logró la instalación de la maquiladora americana, Bulk-Pack Incorporated, que actualmente construye su nave industrial de 10,000 metros cuadrados.

Habló de bacheo, de las 13 Ferias Ejidales realizadas por su administración, de la buena administración de recursos públicos, y anunció que para el año 2020, se liquidará el endeudamiento dejado por los gobiernos anteriores.

En su Primer Informe de Acciones de Gobierno, el presidente Municipal de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, estuvo acompañado de su esposa la Sra. Arcelia Flores de González, presidenta del Sistema DIF Victoria, de sus hijos, de sus padres y familia, así como, de miles de victorenses, funcionarios públicos municipales, estatales y federales.

Con la representación del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, acompañó en el presídium al Presidente Municipal, la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia Del Alto López, el Magistrado del Poder Judicial del Estado, Egidio Torre Gómez, el secretario del Ayuntamiento, José Luis Liceaga de León y la diputada local, María Teresa Aguilar Gutiérrez, así como, los regidores de Cabildo.

También asistieron, el Senador Ismael García Cabeza de Vaca; el presidente del PAN Estatal, Francisco Elizondo Salazar; Juan Alejandro Rivera Torres, presidente del PAN Victoria, secretarios de estado, alcaldes, diputados locales y federales, así como, el coronel Enrique Rangel Carvajal, comandante del 77 Batallón de Infantería, y el comandante Manuel Rojas Calvo, coordinador Estatal de la Policía Federal.

3. Por cierto, quien anoche se llevó el aplausómetro en el Informe del presidente municipal de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, fue el Senador por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, quien, al ser presentado por el galeno, recibió el aplauso más largo de los aplausos dados a todos los invitados especiales que asistieron a la ceremonia. 4. En nuestra anterior colaboración le decía yo que el divorcio de la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, con su partido, el PAN, el partido que la llevó de la mano a los cargos que la originaria de Chihuahua, pero residente en Mission, es inminente.

Y el dato lo confirma que mientras Maki no asistió el pasado domingo a la Asamblea Estatal del PAN en Ciudad Victoria, en donde se eligieron Consejeros Nacionales y Estatales, si anda como farol de la calle y oscuridad de su casa. Ha asistido a muchos de los Informes de otros alcaldes y legisladores, incluido el Senador por Tamaulipas de MORENA, el doctor Américo Villarreal Anaya.

Pues bien, ayer la alcaldesa de Reynosa asistió al Informe de Gobierno de la alcaldesa de Camargo, Leticia Peña Villarreal, lo que deja en claro el rompimiento absurdo de Maki porque no le han tolerado sus caprichos, entre los cuales sobresale que el PAN no quiso poner a su niño como candidato a diputado local, lo que encabronó verdaderamente a la mandamás reynosense, quien ya se imagina que tampoco será tomada en cuenta para la elección a gobernador del 2022, en donde se muere por ser la mandamás de Tamaulipas.

Por cierto, a Maki, la alcaldesa, a quien el Congreso de Tamaulipas no le ha aprobado sus cuentas públicas, hoy le toca rendir su Informe en donde no se puede esperar más que un rosario de mentiras y cuentos chinos, derivados de los problemas de salud que afectan su cabeza, el ictus, y que no le permite ver la realidad con claridad.

Y ello mismo, el ictus, ha sido el detonante para que esta mujer se enfrente con actores políticos, medios de comunicación, colaboradores que hoy no son más, y con todo aquel que no piense como ella. Pero para lo que el Ictus no ha sido detonante ha sido para abusar de los recursos públicos, en donde tiene que justificar más de mil quinientos millones de pesos que, al estilo Fu Man Chu, la chihuahuense desapareció de las arcas públicas. Ahí, en ese ejercicio abusivo y gandalla de los dineros públicos de Reynosa, la ambición le ganó al Ictus que a la mujer le afecta sus neuronas desde hace muchos años.

5. Hay que reconocer que el Plan Unidos por Tamaulipas ha beneficiado a miles de habitantes de los municipios de Victoria, Mante, Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo, con el abasto con agua en pipas durante esta temporada de intenso calor.

A la fecha se han realizado 8 mil 992 acciones en beneficio de igual número de familias, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas.

El abasto en pipas se ha realizado atendiendo la instrucción del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el sentido de responder a la creciente demanda de agua potable en colonias donde escasea el vital líquido, informó el titular de SEDUMA, Gilberto Estrella Hernández.

El titular de SEDUMA dijo que los encargados de las pipas de agua han realizado intensos recorridos en esta temporada de calor, lo que ha permitido responder a las necesidades de las familias, los hogares y las colonias, agradeciendo los vecinos el apoyo que les ha brindado el Gobierno del Estado.

6. El Sistema Estatal Anticorrupción está invitando a representantes de los medios de comunicación de la entidad a participar en el Taller para Periodistas en el que podrán acceder a los mecanismos de vinculación y algunas de las herramientas con que cuenta el Sistema Estatal y Nacional para combatir la corrupción. Dicho taller se llevará a cabo este miércoles 11 de septiembre a las 10:00 horas en el Salón de la Pinacoteca de Tamaulipas, ubicada en el 14 Hidalgo en Ciudad Victoria.

