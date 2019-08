HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS: “AQUÍ SI PASAN COSAS”

Presentan, Gobernador y Presidenta del DIF, estrategia Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual Infantil.

La Diputada Juana Sánchez, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables no llegó a este importantísimo evento.

Aquí si están pasando cosas y vamos a actuar en consecuencia: Gobernador de Tamaulipas.

Maki Esther Ortiz Domínguez y su Expo Feria ilegal y “pedorra”.

En venta la casa en Ciudad Victoria de la madre del Diputado Local Electo Arturo Soto Alemán.

Alcalde de Río Bravo anuncia el quiebre financiero del Ayuntamiento que encabeza. ¿Y ahora?

Cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños en México son víctimas de abuso sexual. Y México, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene el primer lugar mundial en estos delitos. Sin embargo, para el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, esta cifra es poco realista porque sólo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil. Y lo más grave, resulta que los principales agresores sexuales se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos y primos. Así lo asegura la fundadora y directora de este colectivo, Lizzette Argüello Rocha.

En otros datos, y de acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el principal círculo de agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: en 30% de los casos son los abuelos o padrastros; en 13%, tíos; en 11 por ciento, padres biológicos; 10% primos; 8% vecinos; 7% maestros, y 3% hermanos”.

Y a pesar de estar en el primer lugar a escala mundial en abuso sexual infantil, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema, ya que sólo el uno por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes, de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 mil menores y adolescentes.

Decíamos que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y como en las leyes mexicanas, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes no está tipificado como delito grave, es difícil de probar y prescribe a los pocos años, a pesar de que las estadísticas muestran que es común y que pasa en todo tipo de entornos, prácticamente siempre queda impune.

En Tamaulipas, en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, se atienden hasta 14 casos de abuso sexual infantil por año, informó el director Daniel Llanas Rodríguez, quien ratifica que, en muchos de los casos, estas agresiones se dan en el entorno familiar.

En el centro hospitalario se atienden hasta 60 casos de todo tipo de abusos, pero en lo que respecta al abuso sexual, son entre 12 y 14 casos. “La agresión por lo general viene del entorno familiar, por lo que se sigue un protocolo ante la sospecha de agresión sexual. Posteriormente se da aviso a las autoridades” señaló el galeno.

Y todo esto viene a colación, porque este miércoles el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno estatal lanzaron la estrategia “Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual Infantil”, con el fin de implementar acciones para detectar, atender, sancionar y erradicar este delito. La estrategia contempla la creación de un protocolo único de respuesta ante los posibles casos de abuso sexual infantil.

Este sistema capacitará a cerca de 600 médicos, maestros y servidores públicos especializados en identificar violaciones a menores, quienes tendrán a su disposición una Cédula Única de Denuncia para reportar posibles casos, documento que servirá como elemento probatorio en una investigación para demostrar o descartar un abuso.

Como parte de la misma estrategia, el DIF Tamaulipas y el gobierno del Estado también planean el lanzamiento de la campaña “Decir No es tu Escudo Protector”, campaña dirigida contra el Abuso Sexual Infantil, la cual se difundirá en escuelas, dependencias y espacios públicos.

Adicionalmente, el Ejecutivo Estatal creará un Ministerio Público Especializado en Abuso Sexual Infantil y enviará al Congreso local una Iniciativa de Ley para reformar el Código de Procedimientos Penales, que busca garantizar justicia expedita a la niñez y brindar a los jueces los elementos necesarios para fijar sentencia.

Sin duda, una estrategia completa esta que fue presentada la mañana de ayer por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la presidenta del Sistema DIF, Mariana Gómez, y la senadora presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado, Josefina Vázquez Mota.

En la aplicación de la estrategia Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual Infantil, el Gobierno de Tamaulipas y el DIF Tamaulipas serán acompañados por expertos y organismos internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, aliada con la UNICEF, y la organización judía Kolve Koaja A.C.

Ya se dio el primer paso para avanzar en este doloroso tema, y fue un buen arranque a los ojos de los expertos y de la propia sociedad tamaulipeca. Ahora se espera que las familias hagan su parte, hagan lo suyo, para evitar que este delito siga creciendo en Tamaulipas.

1. Por cierto, a la presentación de esta importantísima estrategia presentada ayer en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, acudieron todas las diputadas y diputados del Congreso de Tamaulipas, órgano que será fundamental en la buena marcha de estas acciones. Sin embargo, a más de uno preocupó la ausencia sin explicación de la diputada local Juana Sánchez, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, quien por alguna causa que desconocemos no llegó a este importantísimo evento, donde su presencia, por todo lo que ella representa, era fundamental. 2. La tarde de este miércoles, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, realizó un recorrido por municipios de la región ribereña, donde se registraron la víspera enfrentamientos entre grupos criminales antagónicos.

Tajante, el mandatario tamaulipeco sentenció: “Aquí no vamos a seguir esas prácticas de “aquí no pasa nada”, aquí si están pasando cosas y vamos a actuar en consecuencia”.

El Gobernador de Tamaulipas lamentó que se haya quitado el retén que estaba en el área de la Ganadera, que era una contención para evitar que grupos criminales quisieran entrar a esta zona de Miguel Alemán y la Frontera Chica.

Al tiempo, informó que se comunicó con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para alertarlo sobre la situación que prevalece en esta región y las acciones que se requieren para pacificar toda esta zona de la frontera del estado.

Por su parte, el alcalde de Miguel Alemán, Servando López Moreno, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, pidió a la población extremar precauciones y mantenerse alerta para evitar situaciones de riesgo.

3. En este mismo espacio, cuando el diputado federal petista, Gerardo Fernández Noroña visitó Reynosa, e insultó a la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, al calificarla como una alcaldesa pedorra, se le defendió por considerar que las palabras del petista fueron ofensivas por el simple hecho de ser Maki una mujer.

Pero a doña Maki el insulto le entró por una oreja y le salió por la otra, porque después de la andanada de críticas de los ciudadanos y de personajes políticos, la oriunda de Chihuahua, pero residente en Mission, sigue obrando igual o peor.

Maki no escucha. Y si escucha no le importa. La política Chihuahuense obra por sólo por inspiración divina, pensando que todo lo que ella hace está bien, aunque en realidad esto no es cierto. Lo que Ortiz Domínguez ha hecho desde siempre, pero con énfasis en las acciones de las últimas semanas, es tan perverso como alejado de la legalidad, la moral y la decencia.

Y le comentó lo anterior, al tiempo de compartirle a Usted un par de fotografías aéreas de la Expo Feria de la Ilegalidad Reynosa 2019, donde se puede observar que, parafraseando a Fernández Noroña, el evento resultó muy pedorro, no tuvo la importancia, desde su origen, que debió dársele a la feria para el municipio más importante del estado, municipio que hoy gobierna la ilegalidad, la ineficiencia y la ineficacia. Maki no merece ser alcaldesa de Reynosa. Reynosa no se merece un gobierno tan malo como el de Maki y menos que la señora, con recursos que deben estar dedicados a ofrecer servicios públicos de calidad, impulse la candidatura a alcalde de Carlos Víctor Peña Ortiz, el junior de la alcaldesa, el orgullo de su nepotismo a quien quiere imponer al precio que $ea, porque las buenas oportunidades “sólo se dan una vez en la vida” y esta no la quiere soltar.

4. ¿Será verdad como se rumora a gritos que la casa de la madre del diputado local electo, Arturo Soto Alemán, está en venta por haberse trasladado la señora a vivir a la Ciudad de México? El hecho es que la casa ya se encuentra vacía y en espera de un generoso comprador. 5. ¿Le habrá medido “el agua a los tamales” el alcalde de Río Bravo, Carlos Ulivarri López, al anunciar que las finanzas municipales están quebradas y tuvo que operar el despido anticipado de un gran número de empleados municipales? Por qué, si eso ocurrió apenas, imagínese lo que pasará en esa administración municipal en los próximos meses ante el anuncio de recesión que podría darse en el transcurso del 2020. Esto es, un día de estos, Ulivarri podría bajar la cortina en el Ayuntamiento de Río Bravo.

