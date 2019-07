HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS SE MANTIENE EN EL TOP TEN

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se mantiene en el Top Ten de los mandatarios estatales mejor calificado del país de acuerdo con encuestas nacionales realizadas recientemente por las firmas Massive Caller, Arias Consultores y El Heraldo de México.

Le doy datos: de acuerdo con la última encuesta que elaboró la empresa Massive Caller, el pasado 15 de junio, el mandatario tamaulipeco ocupó la cuarta posición entre los gobernadores con mayor aprobación con 50.1 por ciento, muy cerca del primer lugar que alcanzó un 64 por ciento de aprobación.

Para la empresa Arias Consultores, en su última encuesta realizada durante el pasado mes de mayo en las 32 entidades de la República, ubica al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca en el tercer lugar de los mejores aprobados con un porcentaje del 56.8 por ciento.

Para El Heraldo de México, el mandatario tamaulipeco se encuentra también entre los mejores evaluados del país, donde el gobernador de Tamaulipas quedó ubicado en la quinta posición en materia de capacidad, en tanto que en honestidad ocupó el séptimo lugar y el décimo en integridad, con respecto al resto de los 32 mandatarios del país.

Y es que lo hemos señalado en este espacio periodístico: no es de sorprender la presencia y aprobación del mandatario tamaulipeco dado su intenso trabajo, los programas que opera el Gobierno de Tamaulipas en todo el territorio tamaulipeco y el avance en los grandes temas del estado.

Y es que hay resultados en los temas de empleo, hay resultados en los temas de combate a la violencia e inseguridad, hay resultados en los temas de Inversión Extranjera Directa que está llegando al estado, hay resultados en muchos otros grandes temas que preocupan y ocupan a los tamaulipecos.

Y le doy un dato más que da luz sobre lo que la sociedad de Tamaulipas piensa de la gestión del gobernador Cabeza de Vaca: el pasado 2 de junio, en la elección para renovar el Congreso del Estado el PAN arrasó y logró 22 de las 36 posiciones en el poder legislativo del estado, lo cual no sólo le da mayoría absoluta, sino que le permite llevar mano para la elección del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, posición que hoy ocupa, el neolaredense Glafiro Salinas Mendiola, quien por cierto, está haciendo un buen papel como pastor del rebaño congresional.

Así pues, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no sólo es reconocido en el estado, sino también más allá de las fronteras de Tamaulipas, con todo lo que ello implica.

1. Elementos de la Policía Federal armaron hoy una mega protesta contra la posibilidad de ser transferidos a la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador, en el centro de mando de la corporación en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Los elementos presentaron un pliego petitorio donde exigieron lo siguiente:

1.- No les llegó la información del Proceso de Transferencia.

2.- La exigencia de respeto al mando civil de la Guardia Nacional.

3.- Llevar a efecto la conciliación, entre la relación de los elementos que ahora integran la Guardia Nacional.

4.- Que se genere una valoración, en cuanto al sobrepeso y a los tatuajes. Que no exista discriminación.

5.- Que se respete la antigüedad y los grados.

6.- Todos aceptan pasar a la Guardia Nacional, sin ser fragmentada por evaluaciones, por sobrepesos o tatuajes, y que se respeten sus condiciones laborales.

7.- Que se respete a aquellas personas que tienen riesgo de trabajo

8.- Que no se va a obligar a nadie a pasar a la Guardia Nacional, eso es una manifestación total y directa de nosotros y aquí me atrevo a hacer un paréntesis. Nosotros queremos el bienestar y no podemos querer o aspirar al bienestar si no lo propiciamos, y el bienestar de las y los compañeros de la Policía Federal es el punto principal tanto del presidente de la República como del secretario. De ahí que se aperturará esta mesa permanente.

9.- El pago de su operatividad completa y sus franquicias

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, encabezó las mesas de diálogo, pero los elementos se levantaron de la mesa y amenazaron para un paro para mañana a partir de las nueve de la mañana, para lo cual mandaron mensajes a través de las redes sociales:

“Alerta ⚠ Elementos de la 5ta y 7a Brigada de la PM establecidas en la base militar de San Miguel de los jagueyes, Huehuetoca, Estado de Puebla, han recibido órdenes desde Presidencia de la República de llevar a cabo un operativo para recuperar instalaciones estratégicas de la Policía Federal. Este debe ser ejecutado antes de las 03:00 horas del día 04 de Julio de 2019. Cabe mencionar que en dicho operativo se debe evitar detener a los elementos que se encuentren resguardando dichas instalaciones, solo deben ser replegados. La Policía Militar estará al resguardo de dichas instalaciones hasta que el conflicto laboral llegue a su fin. Se hace hincapié que después del desalojo nadie podrá entrar a las diferentes sedes”.

2. Mañana 4 de julio se celebra la edición 243 del Día de la Independencia de los Estados Unidos, momento sin duda para la reflexión y el análisis de donde se encuentra ese país, a donde quieren ir y porque camino transita. 3. Al Partido Revolucionario Institucional le urge un cambio porque va en caída libre y va que vuela a quedar en estado de coma rumbo a la renovación del ejecutivo del estado. Los que entienden de aguacates dicen que el sustituto de Yahleel Abdalá Carmona al frente de lo que queda del tricolor podría estar entre Enrique Cárdenas del Avellano, Humberto Valdez Richaud y Tomás Gloria Requena.

Y por cierto ya corre como reguero de pólvora que antes de dejar la presidencia del PRI, Yahleel ha amenazado que quiere expulsar a Don Roberto González Barba, quien le ha dado una lección de política, de mano izquierda y de idea de lo que debe ser la política.

Lamentablemente, Yahleel Abdalá fue una decisi´n equivocada de Egidio, perdón, del Consejo Político Estatal porque la mujer en cuestión más parece una escuincla berrinchuda y petulante que amenaza a todos por todo. Ahí la denuncia contra el periodista Fernando Acuña Piñeiro, por algo que se pudo haber resuelto frente a una taza de café.

Pero es tanta su soberbia y su ignorancia de la política, que se quiere ver muy docta y la riega una tras otra y es incapaz de ofrecer disculpas. Yahllel, a riesgo de que también me denuncie, es un párvulo en la política y está acostumbrada a hacer berrinche tras berrinche, lo que ya vimos no le sirvió para nada en la pasada elección donde el PRI hizo el más espantoso de los ridículos electorales, impulsado desde la presidencia del PRI en Tamaulipas y su sucursal en San Pedro Garza García, Nuevo León. ¿Niéguemelo?

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.