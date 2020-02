Tendencias

Oscar Rafael Contreras Nava

Gobernador se luce en Houston

La semana pasada el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presentó en Houston, Texas una ponencia sobre las ventajas económicas de Tamaulipas, retos y avances en materia de seguridad pública, migración, comercio exterior y energía ante la comunidad de investigadores y especialistas del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice.

De tal manera que los buenos resultados que dio a conocer confirman lo que diversas encuestas, análisis y estudios de opinión señalan al ubicarlo como uno de los mejores gobernantes que tiene Acción Nacional en el país y desde luego, que esto mismo lo perciben la mayoría de los tamaulipecos.

Y es que su administración en poco más de tres años ha logrado que los ciudadanos transiten por las carreteras y caminen por las ciudades con tranquilidad y sin angustia, que los migrantes que cruzan por el estado sea atendidos, que el comercio exterior se fortalezca con la modernización de carreteras, aduanas y puertos, y que se apoyen las nuevas inversiones para la extracción de recursos energéticos no convencionales.

Desde luego que su auditorio al escuchar los éxitos de su gobierno vieron claramente hacia donde quiere llevar a Tamaulipas y el futuro que busca dejarle a las nuevas generaciones, porque lo hecho hasta el momento está consolidando un estado seguro, moderno y con una visión muy clara de su desarrollo integral.

Esto le ofrece una gran ventaja porque su gobierno tiene rumbo y con lo proyectado hasta el momento sabe hacia dónde caminar, cómo sortear los obstáculos y los desafíos que debe enfrentar.

Sin embargo, como la construcción del desarrollo de un estado no se hace de manera aislada, si revisamos cuáles son los gobiernos municipales de Acción Nacional que están a tono con lo que busca el gobernador García Cabeza de Vaca, nos damos cuenta que son sólo tres: Nuevo Laredo, Altamira y Tampico.

Los cuales se distinguen porque sus alcaldes Enrique Rivas Cuellar, Alma Laura Amparán y Chucho Nader, interpretan con claridad lo que GobTam quiere y es por esto que sus acciones y programas mantienen cercanía con la gente y su labor para promover sus ventajas turísticas y comerciales son la base de su crecimiento económico.

Es por ello que en Ciudad Victoria, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y El Mante, se requiere que los alcaldes se activen para que se pongan al mismo tono de sus semejantes, ya que no hay tiempo que perder y las nuevas generaciones exigen un cambio de actitud para mejorar las condiciones de las ciudades que gobiernan.

Claro que esto tiene mucho que ver con lo que Xico González hace en Ciudad Victoria, quien por su ignorancia, incapacidad para gobernar y falta de compromiso con los ciudadanos, ya no debe seguir al frente del Cabildo, no está a la par de sus colegas y por esto la capital del estado ha sido catalogada entre “los peores lugares para vivir” del país.

Por lo que esto demerita todo lo que hace el gobernador García Cabeza de Vaca por Tamaulipas y en su objetivo de convencer a los empresarios para que traigan nuevas inversiones y continúe su posicionamiento a nivel nacional como un mandatario estatal de éxito.

Es decir, si la capital del estado no mejora las vialidades, la distribución del agua y no controla y pone orden en sus finanzas, será muy difícil que el gobernador continúe avanzado en su proyecto nacional, dado que Ciudad Victoria no tiene las condiciones para tener una mejor calidad de vida.

Por esto muchas veces el discurso de los gobernantes va por un rumbo diferente al que dicen transitar y es cuando se vuelve necesario tomar medidas que los regresen por la senda de la coherencia, la realidad y en los resultados que se presentan.

En fin, es seguro que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pronto pondrá un alto a la desatención que existe en la capital del estado, porque más allá del sentir que tenga por la capital de Tamaulipas, lo que realmente se juega es el prestigio de su administración y en Houston, así como en otros lugares del país siempre le ha ido muy bien y un alcalde aborrecido por su pueblo no debe poner en duda lo que ha logrado. ¿Verdad?

Punto final. El presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, cumplió con una demanda de 50 años que los vecinos de la Colonia Obrera le habían hecho a las anteriores autoridades del municipio por lo que les pavimento la calle Orizaba y les dijo:

“Asumimos un compromiso con todos ustedes y hoy venimos a entregarles su calle pavimentada de concreto hidráulico y la rehabilitación de la red hidrosanitaria. En tan sólo un año llevamos ocho cuadras modernizadas en la colonia Obrera, tenían calles con más de 50 años sin pavimentar, pero en esta administración, síndicos, regidores, directores municipales y su alcalde, tenemos la voluntad de hacer las cosas y no les vamos a fallar.”

Finalmente, Oseguera Kernion comentó que hubo administraciones que cobraban las calles y no las hacían, hay vialidades incluso que aparecen como pavimentadas y no lo están, por lo que dijo: “Vamos a trabajar en más colonias, faltan muchas calles de pavimentar, en esta administración… seguiremos convirtiendo el anhelo de la población en realidad, cuando hay voluntad en esta vida todo se puede y cuando un maderense da su palabra la debe de cumplir, la colonia Obrera hoy vuelve a latir.”

