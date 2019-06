Tendencias

Gobernador se reúne con AMLO

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asistió a la reunión que los mandatarios panistas tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, pero hasta la conferencia mañanera del viernes se dio a conocer lo que trataron y AMLO comentó:

“Estamos buscando fortalecer las relaciones con los gobernadores de todos los partidos y es buena la relación que se tiene con todos, panistas, priistas y todos han actuado de manera muy responsable y entendido que tenemos que unirnos para beneficio de los ciudadanos, independientemente de las banderas partidistas.”

El presidente López Obrador dijo: “conversamos sobre varios temas, incluso de la posibilidad de lograr una alianza amplia para combatir la corrupción, pobreza, garantizar la paz y la tranquilidad y el crecimiento económico.”

Dio a conocer que la propuesta de formar esta alianza la hizo el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien es el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernador (CONAGO) y desde luego, que esto le agradó sobremanera.

Por otra parte expresó que uno de los acuerdos que tomaron, es que van realizar obras estratégicas en cada uno de los estados, pero estas deberán de beneficiar directamente a la población y cuando menos, una o dos de las obras que le propongan, se llevara a cabo en este año.

Informó que será esta próxima semana cuando los gobernadores de Acción Nacional le lleven sus obras propuestas, las cuales serán revisadas para conocer el impacto que tendrán en la población; y si tendrán un presupuesto anual o multianual y después de analizarlas, se volverán a reunir para definir cuál de todas las obras que propusieron serán las elegidas.

En fin, esta reunión indica que al presidente Andrés Manuel López Obrador por fin le cayó el veinte, ya que no puede estar beneficiando única y exclusivamente al sureste del país, a Tabasco en especial, porque México es más grande que esa partecita de su territorio y en las demás entidades se requieren de los recursos federales para seguir avanzando.

Pero bueno, ahora esperamos que el gobierno de AMLO no se tarde tanto en analizar las obras que le propondrán los gobernadores panistas para pueda cumplir a tiempo con todos y por igual. Así de simple.

Cambiando de tema. Cuando vimos que doña Beatriz Gutiérrez Muller cuida al presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el grado de impedir que se le acerquen las mujeres morenistas, de inmediato nos dimos cuenta que AMLO “el presidente cabecita de algodón” tiene muy desarrollado su sex appeal y eso atrae a las féminas.

Así que ahora se ventila por las redes sociales que anda de novio con la diputada federal, Geraldine Ponce, ex miss Nayarit y finalista en Señorita México y por lo tanto, se puede ver que es una legisladora muy guapa e inteligente.

Sin embargo, si esto es verdad o mentira, a nosotros no nos importa la vida amorosa del presidente tabasqueño, lo importante es que ya nos dimos cuenta que AMLO no se deja dominar por completo por la historiadora Gutiérrez Muller y esto es garantía de que no la dejará intervenir en las decisiones de la política.

Esto lo comentamos porque un cierto grupo cercano a doña Beatriz Gutiérrez ya se había hecho ilusiones de que podrían elegir y controlar el próximo Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y con este simple hecho nos damos cuenta que esto no será así tan fácil como ellos suponían.

Y es que aseguraban que doña Beatriz podía influir sobre AMLO para desbancar a Yeidckol Polevnsky y con este zipi zape amoroso, podemos observar que esto no será posible, ya que AMLO tiene muy bien claro como se maneja y con la actual dirigente nacional de MORENA, ya tienen muchos años de ser amigos y cómplices por lo que será muy difícil que la quite de esa posición partidista.

Creemos que al interior de MORENA aún siguen formándose los grupos y su estructura continuará fortaleciéndose, pero al final de cuentas quien manda en ese partido, aunque no lo quiera reconocer públicamente, es AMLOVER el presidente morenista y estamos seguros que así lo será hasta el final de los tiempos.

Con esto Yeidckol Polevnsky seguirá firme para seguir al frente de esta organización política y no vemos aún quien le pueda hacer sombra, porque tiene el respaldo de su amigo el presidente y sabe muy bien cómo piensa, actúa y especialmente sabe cómo le gustan que se hagan los acuerdos, pactos y negociaciones. ¿Verdad?

Punto final. Serán casi mil observadores electorales los que participen en la elección del próximo domingo en Tamaulipas, pero ni así, estamos casi seguros que a los enemigos del progreso y soñadores de una nueva esperanza se les dará gusto… pero ya falta poco para ver como tratan de judicializar la elección, porque al final de cuentas no saben perder. ¿O no?

