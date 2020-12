DE PRIMERA……LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

GOBERNADOR TAMAULIPECO PUNTEA UN GRAN PROYECTO DE NACION.

ALIANZA ENTRE PARTIDOS GENERA UNA GRAN ESPERANZA.

SIGUE PUNTEANDO BALTAZAR HINOJOSA PARA LA PLURI FEDERAL.

Aunque estamos a pocas horas de que llegue la navidad, cada minuto se mueven las piezas del ajedrez político en el país con las elecciones venideras en el 2021 y resulta que la alianza que se dio entre el PAN, PRD y el PRI, ha generado enojo al líder de MORENA, MARIO DELGADO.

Lo que vemos con gran interés es que tanto los partidos políticos de oposición, como grupos fuertes de la sociedad entre ellos los empresariales, están dispuestos a generar una nueva dinámica para el país y es la primera vez que se ve un movimiento político de esta magnitud donde para restarle poder al ejecutivo federal es necesario descobijarlo en el congreso ya que todo indica que lo que gobierna hoy no es lo óptimo para el país; cuando se estaba peor se estaba mejor.

La alianza de partidos en contra de MORENA, ha generado que los que en otro momento fueran enemigos ahora se unan en una sola causa y aunque muchas veces se habló de UN PRIAN, ellos sabían a quién permitían llegar al poder, cuando esto se salió de la manos de quien mueve la política con inteligencia en el país todo cambio y aunque el tema de corrupción del gobierno de AMLO ha sido un buen slogan lo que vemos es que estos morenistas llegaron con mayor hambre de dinero y poder.

Las últimas elecciones han generado que se escriban nuevas líneas en la historia del poder en México y lo que viene para el proceso 2021 sería algo insólito: nunca antes se había visto una sociedad tan actuante, tan ávida de participar, tan aguerrida, tan decidida a revelarse ante lo que se considera han sido medidas de retroceso para el país.

El movimiento FRENA, empresarios, partidos y sociedad civil, están dispuesto a tener mayoría en el Congreso para no permitir que el ejecutivo federal aplique sus políticas autocráticas y con ello llevar al país a una debacle social y económica incorregible.

Las alianzas tienen el objetivo de fortalecer, aunque no siempre se cumple el objetivo, esta ocasión (con el tema político) pareciera que beneficiaría a muchos pero depende mucho que la ciudadanía aporte su granito de arena razonando el voto y entendiendo que las políticas paternalistas solo generan mediocridad aunque algunas son parte de la desigualdad de pensamiento del mismo ser humano.

Esta unión nacional de partidos entre PRI, PAN Y PRD, va a generar una gran fuerza ya que todas estas siglas tienen su poderío en diversos escenarios geográficos y aunque para Tamaulipas no genera mucho el PRD, no es así en estados como Michoacán, Zacatecas entre otros.

Se contempla que serán aproximadamente 198 las diputaciones que van en alianza, seguramente repartidas entre los tres partidos, lo cual va a generar que en el resto de lo que se juegue sin necesidad de aplicarse puedan salir beneficiados muchos.

De las 300 diputaciones con 200 será suficiente para que el congreso tenga mayoría, será una gran guerra esperamos por el bien del país que no se susciten actos de violencia y demás porque de eso es lo que ya los ciudadanos están hasta el copete, mucho más que sean provocados por las mismas autoridades.

Esta unión que tanto se esperaba está creando nuevas expectativas para muchos militantes que se habían quedado rezagados como el caso de los priistas en Tamaulipas que perdieron la mayoría y que estas nuevas esperanzas renuevan quizá los triunfos de antaño o por lo menos la apertura a que puedan involucrarse o simple y sencillamente de tener un mejor estado.

Para tener un buen país no solo se requiere que trabajen unos cuantos, sino todos y también que todos participen, así que este movimiento político seguramente generara lo que tanto se desea, crecimiento, económica, educación, salud y todos los rubros son importantes.

En Tamaulipas los únicos dos municipios en manos de Morena son Matamoros y Madero, aunque no es mucho, nunca esta demás tener cuidado; también hay que reconocer que no todo es perfecto pero puede mejorar.

En Matamoros suenan los tambores y bueno ahora hemos hecho una gran lista de los hombres que pudiera estar considerando EDGAR MELHEM, para el próximo proceso como dirigente estatal aunado con la palomita de ALITO MORENO, quien dirige el PRI en el país y entre ellos lea usted quienes pueden estar en la boleto, claro no todos, pero todos quieren; NICO CARMORLINGA, JUAN CARLOS CORDOVA, BALTAZAR HINOJOSA, PEDRO LUIS CORONADO, HECTOR SILVA, VICTOR RIOS, GERARDO DE LA CRUZ, ANTO TOVAR, FRANCISCO VEGA JUAN VILLAFUERTE, RICARDO PEREZ GONZALEZ ALAN GARCIA Y JESUS MENDOZA quizá se nos escapa uno , dos o tres más, pero por lo pronto de aquí hay y sobra, o no ¡!!.

Lo interesante de esta lista es que se ve sólida, aparenta que es sólida porque van todos los sectores fuertes del PRI, ojala y que esto que se ve, se aplica y podrán generar una buena sinergia para lo que viene.

Se insiste en la participación de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA para una plurinominal, al exalcalde podrían acomodársele las cosas de esta manera y con ello alimentar el ego del político pero sobre todo de quienes confían en su liderazgo y trabajo a lo largo de muchos años, pero sobre todo recordando lo que hizo en Matamoros.

Ya falta menos para que salvan las convocatorias, la primera será la de diputados federales quizá podría ser antes de que termine esta año, cuando mucho podría ser a principios del próximo y de ahí lo que viene como cascada.

Y para que lea usted cómo anda la sociedad de desesperada que ahora gente del deporte, del espectáculo y demás quieren meterse a hacer política, unos para servirse y otros para servir, resulta que el mundo de la farándula y la política van tomados de la mano y es que la lista de celebridades que entran al gobierno cada vez es más grande. Esta ocasión sería Carlos Villagrán, más conocido por protagonizar a Quico en el Chavo del 8, quien daría este pasó durante las elecciones del 2021.

Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre el cargo por el que participaría, el actor sería candidato del Partido Querétaro Independiente.

Yo voté por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota. Sólo me falló la última; y no me arrepiento de ninguno”, reveló «Espirito» a través de una publicación en Twitter.

Que pasara la próximo elección será cierto lo que dice MARIO DELGADO o realmente hay una gran razón de parte de los ciudadanos mexicanos; solo falta esperar pero eso sí que no exista violencia electoral.

El gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, puntea un gran proyecto de nación ya que la alianza federalista podria generar un crecimiento jamás visto en el estado, considerando que su riqueza es autónoma, y que además podría ser un punta de lanza para otros estados del país.

El líder de Morena, MARIO DELGADO, calificó la coalición entre PAN, PRI, PRD como “alianza tóxica”.

A través de Twitter expresó que la oposición “quiere que vuelva la corrupción y la complicidad”.

Sin embargo, expresó que el pueblo de México será quien defienda la esperanza y el cambio.

