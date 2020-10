T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

GOBERNADORES, DARÁN UN ARROZ DE SU PROPIO CHOCOLATE, AL PRESIDENTE.

X.-“LLEVARÁN A CONSULTA POPULAR”, EL RECLAMO DE RECURSOS PARA LOS ESTADOS.

POR LA BURDA y ventajosa postura del Presidente de la República de “no otorgar a los Estados, lo que en un marco de conciencia y justicia presupuestal les corresponde”, los diez Gobernadores integrantes de “La Alianza Federalista”, “le darán un arroz de su propio chocolate” al Lic. López Obrador, porque “someterán a consulta” a los ciudadanos de sus estados, para “saber si están o no de acuerdo” que el Gobierno Federal, “se adjudique injustamente”, la mayor parte de los impuestos generados” en cada una de las entidades federativas, y para muestra basta un botón: El Gobierno Central “de cada peso que vía impuestos, recibe de Tamaulipas”, con premeditación, alevosía y ventaja “solo regresa al Estado 14 pesos de cada 100”.

LO ANTERIOR, es porque “el Gobierno Central”, con el resto de cada peso que, no entrega a los tamaulipecos, los usa indebidamente para “obras faraónicas como “El Tren Maya” que destruirá la selva, así como en “la construcción del Aeropuerto” Santa Lucia, que “se erige en el cementerio de mamuts” o invertir los montos millonarios “en carreteras artesanales”, las que, con el menor aguacero, “se destruyen”, motivo por el que, cada una de las entidades afectadas por la Federación, se están viendo obligadas a recurrir “a la consulta de sus pueblos”, para en este tenor, “exigirle al Presidente” que a los estados, les entregue lo justo, para el desarrollo de obras de bienestar social, obras que tanta falta hacen a cada una de las entidades afectadas, todo esto, “por el evidente capricho” del mandatario mexicano.

Y SI EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, sigue pregonando a los cuatro vientos ser “un hombre honesto y transparente” y que incluso, obra con equilibrio político, porque no comulga con los flagelos de la corrupción e impunidad, por la errónea postura que ha venido adoptando, contra los Estados de “La Alianza Federalista”, está dejando mucho que desear, porque lejos de obrar con apego a la ley y actuar con conciencia, más se ha interesado en hacerles daño a los gobernadores que, “no están de acuerdo con el sistema político mexicano” que él, “por los suyos” y “no por lo ley”, ha venido implementando.

ESTO que hace el Presidente de la República, contra los estados afectados e inconformes, más bien me parece “UN ACTO DE VENGANZA POLÍTICA”, a pesar de que Andrés Manuel, se jacte diciendo que él, no comulga con este erróneo precepto, pero por sus actos, “es venganza lo que se releja en este conflicto”, suscitado entre la Federación y los Gobernadores de la Alianza Federalista, los que, repito en un marco de justicia, reclaman solo lo que les corresponde a las entidades que gobiernan, porque los recursos que, la Federación indebidamente o “a la brava”, les ha venido reteniendo o recortando, son necesarios para el desarrollo de obras de beneficio y consecuentemte, atender las demandas ciudadanas.

Y SI LÓPEZ OBRADOR, aduce o supone que, “los recursos que reclaman con justicia los gobernadores” son para “ser utilizados en actos electoreros”, debe recordar el Presidente, con todo respeto que, “ÉL, ES EL MENOS INDICADO PARA PRE-JUZGAR”, porque pensar así, “es adelantarse a un acto no consumado” y eso él lo sabe, además, el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, durante la visita del Presidente AMLO a Nuevo Laredo, le hizo saber con amplia claridad, que “él, no está pidiendo que los recursos se los hagan llegar al estado”, sino que la Federación, venga y los aplique de manera directa donde hacen falta, eso, que le dijo el mandatario Estatal, al Ejecutivo Federal, es una manifestación concreta y entendible, pero lamentablemente, el Presidente, sigue actuando al estilo “Gabino Barrera, porque no entiende razones”.

ADEMÁS, “el Pacto Fiscal” creado en la década de los setentas, repartía el 51% a la Federación y el 49 % a los estados, pero desgraciadamente, mutó para “convertirse en una relación “AL ESTILO AMO Y ESCLAVOS”, porque hoy en día, por ejemplo Tamaulipas, trabaja para darle al gobierno central, “76 pesos de cada 100 pesos que recauda”, regresando la federación “solo 14 pesos al estilo limosna” y eso la verdad, es una postura imperdonable e inconcebible, pero eso al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, “le es ambiguo, ecuánime de indiferente”. Porque al gobernante mexicano “no le importa, si los recursos que regresa al estado, “le alcanzan o no para el desarrollo de obras de bienestar social”.

Y LO PEOR de este tema político, es que, Andrés Manuel López Obrador, continúa en plan inaccesible o testarudo, “negándose a dialogar con los gobernadores de la Alianza Federalista”, porque señalan que, argumenta con ligereza que, no lo hace, porque se expondría a que, “se atente contra su investidura presidencial”, cuya postura, es lo que ya no fue tolerado por “los inconformes gobernadores” y por este motivo, estos, “ya preparan la consulta popular”, como ya lo dije, “para preguntarle a los ciudadanos de las entidades afectadas”, si quieren o no que este dinero que ellos producen, “se vayan a estados consentidos” del Presidente de la República. O bien que tales dineros, sean devueltos en obras y proyectos, para la reactivación de la tan golpeada economía de dichas entidades, por el tema del Covid 19.

PARA CONCLUIR, les diré que, en mi punto de vista, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “no ha medido los efectos y alcances de este reto”, cuya estrategia de su parte, evidentemente, lo está llevando al descredito y la desconfianza del pueblo hacia su persona y hasta dejaría en entredicho, sus alcances y su popularidad, lo que, naturalmente, habrá de reflejarse en las urnas en los próximos comicios electorales, porque incluso, ya hay mucha gente, que está decepcionada de AMLO, porque él dijo que su gobierno “seria la esperanza de México” y está siendo todo lo contrario”, pero en fin “el tiempo, como siempre es el que para todo, os da la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]