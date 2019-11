GOBERNADORES DEL PAN EN DESACUERDO CON EL PRESUPUESTO 2020

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresó su desacuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Octubre tuvo el nivel más bajo de confianza empresarial en este sexenio: COPARMEX

El Diputado Federal, Mario Alberto Ramos Tamez, llora y se la menta por los rincones, por lo que no pudo defender en la Cámara de Diputados.

A Tamaulipas, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, no le hace justicia presupuestaria.

¿Cómo está eso de que Yeidckol Polevnsky no apareció para firmar la convocatoria a la Asamblea Nacional?

En Nuevo Laredo, Chava Rosas Quintanilla rindió su informe de labores legislativas.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresó este domingo su desacuerdo por la integración final del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. A través de su cuenta de Twitter, la agrupación de mandatarios del PAN, manifestó que, aunque se mantuvo un diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dieron recortes dramáticos. Entre ellos, destacan las partidas para la construcción de nueva infraestructura federal que, en la práctica, denuncian, fueron canceladas y también se recortó el cincuenta por ciento en el mantenimiento de la infraestructura, así como el fomento a actividades productivas en general, que registró un nivel inaceptable de recortes, detalla uno de los tres mensajes emitidos en esa red social.

No obstante, aclaran que se obtuvieron resultados en rubros como participaciones, aportaciones y proyectos específicos. Y rematan los gobernadores de Acción Nacional: “el difícil contexto económico demanda un presupuesto que inyecte recursos a proyectos detonadores de empleo. Sin embargo, y, por el contrario, el PEF 2020 alienta el freno a actividades que generan crecimiento y desarrollo”, dijeron los mandatarios.

Entonces, ¿a quiénes van a afectar los recortes? A todos los ciudadanos. Salvo los programas sociales que se incrementaron, todos los demás programas y los recursos a estados y municipios se vieron trastocados por los legisladores federales. Los campesinos no lograron su cometido de que les fuera mejor en este 2020 y, lamentablemente, tendrán que esperar un año más para ver si en el 2021 logran obtener más recursos para el empobrecido campo mexicano.

Por lo pronto, y aunque alguien pudiese tener otros datos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó este lunes que la economía mexicana sí estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, luego de corregir su serie de datos del Producto Interno Bruto. La institución reportó que la economía mexicana presentó una tasa nula de crecimiento en el tercer trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior, tras descontar la inflación y estacionalidad. Se trata de tres trimestres consecutivos de retrocesos, lo que confirma que la economía nacional cayó en recesión técnica por primera vez desde la crisis internacional de 2009.

1. A la par del anuncio del INEGI, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, afirmó que el pasado mes de octubre se presentó el nivel más bajo de confianza empresarial en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto a 2018.

Tras darse a conocer el Data Coparmex, que es un conjunto de 10 indicadores que ayudan medir los retos en la economía, seguridad y corrupción, la Confederación explicó que la confianza empresarial -uno de esos 10 indicadores- arrojó que los empresarios se muestran “pesimistas” para realizar inversiones, al comparar la situación del país y sus empresas con la de 2018.

La Coparmex señaló que la confianza empresarial permite monitorear el optimismo o el pesimismo para invertir a nivel estatal, ajustado al peso de los sectores de la economía. Y, en consecuencia, los tomadores de decisiones y público en general pueden conocer la situación de su entidad.

Se informó también que en febrero de este 2019 la confianza empresarial alcanzó 45 puntos, cifra que se mantuvo más o menos estable hasta mayo, con 45.2 unidades, para descender paulatinamente, en junio con 41.9, julio con 40.7, agosto con 39.6, septiembre con un ligero repunte de 40.4, hasta octubre con 38.9 puntos.

De esta forma el indicador de #ConfianzaEmpresarial destacó que el sector con mayor desconfianza -siendo más de 50 positivo y menos de 50 negativo- para invertir, es el de la construcción, con 27 puntos, seguido del comercio, con 32 puntos, mientras que el de la manufactura presentó 41 puntos, que tiene una confianza superior al del nivel nacional, que es de 39 puntos.

A nivel estatal las entidades en las que los empresarios se muestran más pesimistas para invertir son Colima, con 39.4; Guerrero, con 33.4; Quintana Roo, con 33.1; Baja California Sur, con 33, y Campeche con una confianza de 31.5 unidades.

Esto en contraste con los estados de Tlaxcala, con 39.7 puntos; Guanajuato, con 39.8; Oaxaca, con 40.1; Hidalgo, con 40.1; y Coahuila, con 40.2 puntos, estados en los cuales los empresarios tienen una mayor confianza para invertir.

Lo importante será ver ahora cómo se comporta este indicador tras la presentación del Presupuesto de Egresos 2020. Por lo pronto, en la colaboración pasada, le señalaba que la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, ajustaba sus escenarios de crecimiento para México, en 2019, afirmando que nuestro país crecería en este año un mediocre 0.2 por ciento.

Sin embargo, ahora, le puedo informar que, de acuerdo con analistas consultados por Citibanamex, se redujo la estimación de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México en 2019, ubicándolo en un triste 0.1 por ciento. Así de difícil se ve el escenario para nuestro país y para todos los sectores de la economía mexicana.

En Tamaulipas, el presidente de la COPARMEX Victoria, Mario Flores Pedraza, lamentó la reducción de los recursos a entidades prioritarias para el equilibrio y desarrollo democrático del país, así como a los organismos autónomos.

Flores Pedraza aseguró que no fueron tomadas en cuenta las opiniones de los sectores involucrados en el crecimiento del país, afectándose seriamente sectores clave para la economía del país, como el turismo, que bajó 45 por ciento con respecto al presupuesto asignado en 2019, lo que la lógica dicta que debió haber sido, al contrario.

2. Aunque si bien es cierto que “palo dado ni Dios padre lo quita”, también es cierto que legisladores federales, quienes no fueron tomados en cuenta por el grupo parlamentario de MORENA en San Lázaro, tendrán la oportunidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a protestar por este presupuesto de Egresos de la Federación 2020, que, salvo al titular del ejecutivo federal, dejó descontentos a todos, incluyendo a muchos de los diputados del partido marrón quienes tuvieron que votar a favor para congraciarse con “ya sabemos quién”, pero que, de ninguna manera, los dejó satisfechos.

Legisladores federales se han expresado públicamente, muchos de ellos en las redes sociales, para quejarse de la manera en que los diputados a modo de MORENA, aprobaron el presupuesto 2020.

Por ejemplo, Mario Ramos Tamez, ahijado de Tavo Fito Cárdenas Gutiérrez, publicó en su muro de Facebook: “El #PEF2020 planteado por el Ejecutivo le quita dinero a la salud, a la seguridad, a la educación, a la cultura y al campo, a los estados, a los municipios, a todo lo que el propio gobierno dice que es su prioridad. No podemos darle un voto de confianza a un presupuesto incongruente, centralista, que no refleja los anhelos del país. #DiputadosCiudadanos”. Y entonces, yo como simple ciudadano de a pie le pregunto al jovenazo Mario: ¿y qué hiciste tu como legislador para evitar que eso hubiera ocurrido? Y claro, la pregunta nunca fue contestada porque este mozalbete logró la diputación de chiripa, bajo el cobijo de su mentor político. Pero el joven no tiene nada para ser legislador. Ni tantita vergüenza y menos materia gris.

Lo que se le viene al país en los próximos doce meses se ve muy complicado, harto complejo, muy difícil: un panorama de nulo crecimiento económico, de falta de recursos en los estados y municipios, falta de infraestructura en el país y una violencia galopante en todo el país que en lugar de disminuir crece, amenazando este año con ser el más violento del que se tenga memoria. Lo bueno: el crecimiento de la clientela electoral del partido en el poder. Habrá que esperar, pero eso es lo que yo observo que va a pasar.

3. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, y que es de 56 mil 550 millones de pesos, no le hace justicia presupuestaria a Tamaulipas que es una de las entidades que más aporta recursos al país, aseveró el diputado local Miguel Gómez Orta, ya que Tamaulipas aportó 257 mil millones de pesos entre impuestos del IEPS, IVA, ISR y otros, colocándose solo por dejado de la Ciudad de México.

El legislador altamirense aseveró que ante el presupuesto aprobado resalta la postura del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, al reconocer que es lamentable que las aportaciones no se ven reflejadas en las partidas federales para obras de infraestructura.

“Es una gran lucha que ha hecho el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que se haga justicia presupuestaria, que quiere decir, que solo pedimos a la Federación, especialmente a Hacienda, un fondo compensatorio para los Estados que más aportan”, añadió.

Gómez Orta considera que, al igual que el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, es necesario que las entidades más productivas del país deben de contar con un mayor presupuesto que se vea reflejado en el beneficio de la población.

“Ya lo ha comentado el gobernador y lo hemos expuesto en tribuna, y ayer nos dimos cuenta de lo mismo, cómo es posible que los estados que más riqueza, los más productivos, que atraen inversión extranjera, desarrollo económico sean los menos favorecidos”, concluyó.

4. Una vez más, las diferencias entre líderes de Morena impidieron que se convocara al Congreso Nacional para avanzar en la elección de dirigencia nacional. En esta ocasión, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, encabezada por Héctor Díaz Polanco, canceló la convocatoria que se había dado a conocer en la madrugada de este domingo, debido a que falta la firma de la líder nacional, Yeidckol Polevnsky, y por lo tanto no cumplía con los requisitos legales. A pesar que se solicitó a Polevnsky “que a la brevedad firmara el escrito para que tuviera validez”, lo cierto es que en el transcurso de ayer domingo no se recibió ninguna respuesta.

Lo que hay que ver que está sucediendo en el partido del presidente. Y lo único que nos queda pensar es que, a lo mejor, esta situación es una caja china. ¿Será?

¿O será cierto que el presidente López Obrador ante tanto desaseo en su partido, podría abandonar las filas de MORENA y quedarse como presidente sin partido? Ya veremos que pasa con este verdadero “Valle de Lágrimas MORENO”.

5. El Diputado Federal, Salvador Rosas Quintanilla, rindió su Primer Informe Legislativo en el Auditorio Siglo XXI de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Nuevo Laredo.

Rosas Quintanilla, destacó haber presentado 30 iniciativas de reforma a diversas leyes, de las cuales aprobaron una, que enviaron al Senado de la República a continuar su proceso legislativo. La iniciativa aprobada consiste en elevar penas de cárcel y multas contra quienes cometan ciberdelitos, y necesita la aprobación del Senado.

Asimismo, Salvador Rosas informó que presentó 119 iniciativas en conjunto con otros diputados, principalmente del PAN y 86 proposiciones con puntos de acuerdo para remitir exhortos a diversas autoridades de los sectores federales y locales; solicitando la acción y solución a diversas problemáticas que afectan a todos los mexicanos. De ellas, se aprobaron 19, logrando la atención y participación de las autoridades en búsqueda de la solución”.

El Diputado Federal panista, en entrevista, acusó que a lo largo de este año ha realizado muchas aportaciones, sin embargo, los diputados de MORENA “la única palabra que conocen es NO”, razón que frena las iniciativas que se presentan.

Acompañaron al diputado Rosas Quintanilla, el Alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar; la Presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate; el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, el Diputado Gerardo Peña, con la representación del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el Director del Fideicomiso del Puente III, Raúl Trad González; y el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis René Cantú, entre otros muchos invitados especiales.

