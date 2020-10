RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

GOBERNADORES FEDERALISTAS SONDEARAN SALIDA DEL PACTO FISCAL.

DIPUTADOS Y MILITANTES DE MORENA VAN POR LA UNIDAD.

En Tamaulipas se llevara a cabo un sondeo, tal cual lo sugirió el presidente de la República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, para ciudadanos y sectores opinen si quieren que se rompa el pacto fiscal, anuncio el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

“Vamos a hacer un sondeo muy amplio en los diferentes sectores productivos, para valorar cual va ser el futuro de la relación, con un gobierno central, que no ha querido entender, que quien forma la República, son los estados y Tamaulipas, juega un papel muy importante”

Esto después que el Mandatario federal AMLO, dijo que los 10 gobernadores están en su derecho, pero no hay ninguna posibilidad de romper el pacto fiscal.

“Si tienen vocación democrático tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los Estados que gobierno, le recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo” reto el Presidente.

“No hay nada que temer”, respondió el presidente AMLO, al amago de los gobernadores agrupados en la alianza federalista de romper el pacto fiscal si es que no se construyen puentes de entendimiento con el ejecutivo federal.

En opinión del presidente de la República, los gobernadores se han agrupado porque están en campaña dada la contienda electoral que se vivirá en el país el año próximo.

Los gobernadores panistas que encabezan el movimiento contra el presidente AMLO, en el que piden se les mandan mayores participaciones ya que sus respectivos estados envían recursos suficientes a la federación que no son regresados equitativamente de ahí la inconformidad y la amenaza de que si no les hace caso la federación romperán el pacto fiscal

Los gobernadores del movimiento y que le cogieron la palabra al presidente de hacer sondeos en sus estados acordaron hacerlo son, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, Tamaulipas, JAIME RODRIGUEZ EL BRONCO, de Nuevo León, MIGUEL ANGEL RICALME, Coahuila, ENRIQUE ALFARO, de Jalisco y de seguro se unirán los gobernadores de Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Michoacán y Guanajuato.

Ahora esperar los resultados de pleito político entre los gobernadores y el ejecutivo federal.

Al respecto hay muchas opiniones de gentes conocedoras del tema, unos a favor y otros en contra en fin es cuestión de esperar los resultados finales en tiempos electorales.

En otro orden de ideas, senadores y diputados federales de Morena atendieron la convocatoria hecha por el diputado federal de Madero ERASMO GONALEZ, para unirse en torno a su dirigente nacional MARIO DELGADO CARRILLO, apenas unos días haber si declarado triunfador del comité ejecutivo nacional de Morena.

Participaron en esta reunión de inicio de semana los senadores AMERICO VILLARREAL ANAYA, GUADALUPE COVARRIBIAS, y los diputados federales ARMANDO ZERTECHE de Reynosa, OLGA SOSA de Tampico, ADRIANA LOZANO de Matamoros, OLGA JULIANA de Reynosa y HECTOR JOEL VILLEGAS, de Rio Bravo.

La exposición particular de cada uno de los legisladores y senadores fue lo relacionado a la unidad que debe prevalecer en torno a su dirigente y la cuarta transformación para enfrentar la competencia electoral del 2021.

Pronto el recién elector dirigente MARIO DELGADO, hará una gira de trabajo en todos el País entre los que esta Tamaulipas para instalar el comité estatal y municipal del partido de Morena.

Por cierto la nueva secretaria general CITALI HERNANDEZ, fue muy claro en torno a la selección de candidatos que no habrá “dedazo” y quien sea electo tendrá que ser mediante encuesta.

En otro tema, a pocas semanas que los partidos den a conocer los nombres de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular el PRI no se podía quedar atrás y su dirigente estatal EDGAR MELHEM, ya extendió los nombramientos a quienes seran los delegados especiales en cada uno de los municipios donde habrá la renovación de las presidencias municipales.

Aun cuando el líder estatal tricolor no sabe el partido ira solo en con sus candidatos o habrá alianza con el PAN este ya se adelanto y nombro a los delegados quienes tendrán a cargo hacer los sondeos para sacar a los candidatos en cada municipio aunque ya se sabe que en los municipios importantes será por medio de designación lo mismo que los diputados locales y federales.

Como la lista es larga ya que son 43 delegados abreviaremos solo en unos cuantos municipios.

Por ejemplo en la capital del Estado Victoria quien será delegado será el ex presidente del partido RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES, al diputado local FLORENTINO SAENZ, a Madero, a ciudad Mante ENRIQUE CARDENAS DEL AVALENO, a la ex diputada COPITIZI HERNANDEZ, a Matamoros, ELISEO CASTILLO a Nuevo Laredo, a Reynosa, JUAN ALONSO CAMARILLO, a Rio Bravo, AIDA ZULEMA PEÑA, todos ellos han obtenido fama y dinero que les dio el tricolor en sus tiempos de gloria, por lo que su dirigente no tendrá problema en cuanto darles para los gastos ya que todos es conocido que el tricolor pasa difícil situación económica, ya que los 4 millones que le envían a EDGAR, apenas le alcanzan para sus gastos.

Ahora lo único que hay que esperar si el PRI va en alianza con alguno partido y en todo caso será acción nacional en lo que a Tamaulipas se refiere.

A final de cuentas quien será el gran vencedor lo será EDGAR MELHEM, por su trabajo que esta presentado tiene ganada una diputación local o federal plurinominal.

La presidente del comité municipal del PRI OLGA GARZA RODRIGUEZ, será de gran apoyo para el buen amigo JUAN ALONSO CAMARILLO, quien será el delegado especial con amplia experiencia en las lides electorales.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

G Mail [email protected]