POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

GOBERNADORES SACAN SU 20, RESPONSABILIZAN A LA FEDERACION

En respuesta a la carta que le enviaron los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista en la que le demandan transparencia, información y reglas claras en la estrategia de vacunación del gobierno federal, en contra del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizo a los mandatarios estatales reunidos ayer miércoles en Ciudad Victoria –entre ellos el gobernador de Tamaulipas como anfitrión– Francisco García Cabeza de Vaca, que el plan de vacunación se aplicará parejo en todo el país y sin mezquinidades.

“No puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales, porque ni siquiera se puede hablar de propósitos políticos”, “no es politiquería, recordemos que no estamos hablando de elecciones o de votos, sino de vidas humanas”, dijo desde Sonora López Obrador, por cierto acompañado de la gobernadora.

Supuestamente los gobernadores “Aliancistas” sus propuestas incluían por parte de ellos y sus respectivos gobiernos la compra de las vacunas que iban a requerir, viendo esto como un apoyo de los estados para la Federación, pero, pero, pero, el mandatario nacional dijo que por parte del gobierno de la República ha quedado en claro que no habrá las condiciones para que los estados compren las vacunas.

Es una decisión que ha tomado el presidente “y que como se expresa en la carta no compartimos, pero que una vez tomada esa decisión lo mínimo que tenemos que pedir es información puntual y clara sobre cuantas vacunas van a llegar a cada estado y en que condiciones.

Cabe hacer hincapié en que aunque los 10 gobernadores de la Alianza Federalista no aceptaron la decisión del gobierno federal de no permitir a las entidades federativas del país comprar vacunas contra el COVID-19, precisaron que ahora será completa responsabilidad del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, reveló que ya tiene contratada la compra de 900 millones de dosis de vacunas del COVID-19, pero consideró que esa cantidad podría incrementarse hasta los tres mil millones, lo que garantiza notables “excedentes” que planea compartir con sus aliados en el mundo. Aquí nos vamos a dar cuenta del trato que se ganó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden.

Estábamos viendo el entusiasmo con que el presidente López Obrador da a conocer en Oaxaca la ampliación del programa Sembrando Vida en ese mismo estado, para incluír la siembra de magueyes “para la elaboración de Mezcal debido a que ésta bebida “tiene una fuerte demanda en el extranjero”, entre ellos países europeos. Lo que nos parece también un buen argumento para los que quieran sembrar marihuana en México.

Lo malo del país es que la inseguridad que aún prevalece en todo México, aunque López Obrador jure y perjure que eso, gracias a su gobierno, al igual que la corrupción ya no existe. Pero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es supuestamente parte de sus dominios, días atrás el empresario ganadero y dueño de negocios de venta de materiales para la construcción, Alfredo D’Argence Morell fue asesinado a balazos el lunes a bordo de su vehículo, por dos sujetos en motocicleta. Pero no hay que olvidar nunca que para estos casos el amado presidente de México siempre tiene otros datos.

Desde lejos vemos que a la ex priísta Clara Luz Flores Corrales, alcaldesa con licencia de Escobedo, Nuevo León, le echan muchas porras luego de ser designada precandidata única de Morena a la gubernatura del estado de Nuevo León, al resultar la mejor posicionada en la encuesta hecha por el partido que a nivel nacional liderea Mario Delgado Carrillo.

Que nos perdone doña Clara Luz porque no la conocemos, pero como analistas políticos sentimos que MORENA aún no tiene nada que hacer, en Nuevo León los empresarios son los que parten el queso, pero, pero, pero, el presidente López Obrador en dos años los mantiene divididos y además no es propiamente dicho en gran amigo de la Derecha. El registro del partido apenas tiene cinco años de existir, quizá más adelante lleguen a ganar los morenos.

La aún embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, informó al presidente Andrés Manuel López Obrador 15 días antes de ser detenido el general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California (USA), de la existencia de una investigación en EEUU en contra del jefe militar, ex secretario de la SEDENA, por acusaciones de narcotráfico, a petición de la DEA.

Cuando explotó la bomba muy a su personal estilo el mandatario dijo no estar enterado de los hechos, pero que daría cuenta en su momento. Pero más pronto de lo que se esperaba salió al aire la versión de la embajadora Martha Bárcena, no quedándole de otra a López Obrador más que aceptar que le embajadora ya lo había enterado de los hechos. Creemos que del caso lo que más le dolió es que su nombre haya salido raspado, lo mismo que su imagen.

Por eso creemos que a la embajadora le va costar la chamba, incluso creemos que por eso mismo ella asegura una y otra vez que “nadie intervino en su decisión de jubilarse de manera anticipada”, ya que los hechos coinciden con la aceptación de su derrota por parte del presidente Donald Trump.

Otro dato más es que López Obrador ya traía en la bolsa el destape de Esteban Moctezuma para relevar en el cargo a Martha Bárcena, a la que sacrificó –según nosotros– por la balconeada que le dio, sin querer queriendo.

De manera virtual el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, presidio la ceremonia de graduación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), reconociendo el esfuerzo de maestros y estudiantes para adaptarse a un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente, debido a la pandemia del COVID-19.

La generación 2016-2020 llevó por nombre “Ing. Jesús Emeterio Montelongo Durán” y graduó a nuevos profesionales en Ingeniero Petrolero, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Sistemas de Producción, Ingeniero en Energías Renovables, Ingeniero en Sistemas Computacionales, Ingeniero Ambiental y en Seguridad, Licenciado en Tecnologías de la Información, Licenciado en Comercialización y Licenciado en Economía.

En su mensaje el rector Suárez Fernández felicitó a los maestros y estudiantes por el esfuerzo y compromiso para sacar adelante sus tareas adaptándose al escenario que presentó la pandemia del COVID-19.

“Supimos rebasar esas situaciones difíciles y nos sentimos satisfechos del trabajo realizado. Ustedes jóvenes inician hoy su vida profesional y cuentan con sus herramientas educativas para afrontar los retos que la vida laboral les presente”, apunto el rector en forma sentida.

