AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Gobernadores, vestidos y alborotados

Aplaza AMLO gira por estados norteños

Chiu y Alarcón, en el escenario político

La UAT y su propuesta a la creación fílmica

De acuerdo a la agenda de trabajo del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se dio a conocer que este viernes encabezará en Acapulco, Guerrero la reunión del Gabinete de Seguridad, por lo que este jueves se trasladó en avión comercial, con matrícula ATR 72 de la línea Aeromar a ese conflictivo estado.

Lo acompañan su esposa, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, uno de sus hijos y su equipo de ayudantía que coordina DANIEL ASAF MANJARRAZ, un empresario de origen libanés, quien es titular de esa área, pero quien además coordina el cuerpo de seguridad, integrado por diez hombres y diez mujeres de diferentes profesiones que se han convertido en la sombra del Presidente.

AMLO, abordó el vuelo comercial, usando cubrebocas, como parte de las medidas de salud adoptadas por las aerolíneas ante la pandemia de COVID-19.

De hecho, el delegado o Enlace del Presidente AMLO en aquella entidad, PABLO ALMÍCAR SANDOVAL, informó que el mandatario nacional, además supervisará las obras de mejoramiento del parque Papagayo y otras zonas del puerto.

Los eventos serán restringidos y privados, para evitar aglomeraciones como una medida preventiva contra el Covid-I9, por lo que la población podrá seguir las actividades del presidente a través de las redes sociales oficiales y en los distintos medios de comunicación, pues además habrá conferencia matutina.

La última visita del presidente a Guerrero se registró en marzo y realizó una gira por la Costa Chica, por lo que si no hay cambios de último momento, la de este viernes será la primera visita que realice el presidente a Guerrero, después de reanudar sus giras debido al confinamiento a causa del Coronavirus.

La próxima semana, AMLO estará en Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

El día 19 encabezará la reunión con el Gabinete de Seguridad y la conferencia matutina en Querétaro, ese mismo día se trasladará a San Luis Potosí para la reunión de la CONAGO y el jueves estará en Aguascalientes.

Trascendió que dado a esta agenda de trabajo, el Presidente AMLO aplazó la gira que realizaría por Tamaulipas, específicamente a Reynosa donde atendería el problema de los afectados por la tormenta «Hanna», la cual dejó muertes y serios daños en el norte del estado, así como en Nuevo León y Coahuila, a donde tampoco irá el Presidente por lo pronto, hasta nuevo aviso.

De tal modo, que los mandatarios de estos tres estados se quedaron por el momento vestidos y alborotados, pues hay que resaltar que la gira del Presidente AMLO por esta región, llamaría la atención en círculos políticos dado a la tensión y no buena relación con estos gobernadores, de quienes cabe recordar que se han reunido de forma cotidiana para articular una respuesta conjunta a la epidemia de Covid-19 ante la falta de coordinación con el gobierno federal. Los encuentros han sido no sólo públicos sino destacados en distintos medios informativos. Sin embargo, no han logrado atraer la atención de Presidente, ni en ese, ni otros temas como la exigencia de la revisión del pacto fiscal.

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, gobernador de Coahuila; JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, quien ya no tiene nada de “Bronco”, de Nuevo León, y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas, son tres gobernadores con muy diversos orígenes políticos. El primero se hizo en la operación electoral, el segundo en la política agraria y el tercero viene del ámbito empresarial. A los tres los ha unido un hecho de otra naturaleza. Ninguno milita en Morena, por lo que han tenido que convivir con un Presidente que no los ve hasta ahora como aliados.

No se sabe ni cuándo, ni cómo y ni dónde, tampoco a qué costo, pero será necesario que en alguna próxima ocasión, se puedan reunir estos tres mandatarios con el Presidente AMLO, o bien se digne a visitar estos estados, porque a la gente no le importan sus pleitos políticos y broncas personales, ya que ambos como gobernantes protestaron cuidar y velar por el bienestar de la ciudadanía en general, por lo que en este sentido, se han quedado cortos.

Todos, incluidos el propio Presidente AMLO, deberían de aplicar su propio dicho manifestado en una de sus giras de trabajo por Nayarit. Fíjense nada más: “»Ya dejen los pleitos, tenemos que unirnos, todo el pueblo, qué ganamos de estar peleando entre nosotros, nada. Ya pasó la campaña y cuando venga la campaña entonces cada quien que agarre su partido, ahora unidad de todos». ¿Será mucho pedir?. La situación tan crítica de salud y económica lo amerita.

DEL ARCHIVERO…

A menos de un año de distancia, ya son muchos los nombres que suenan en diferentes partidos políticos de aspirantes a la presidencia municipal de El Mante 2021. No hay duda que la batalla electoral del próximo año se concentrará en los tres partidos políticos como MORENA, PAN y PRI.

Cualquier elemento, ya sea hombre o mujer, tanto del PRI, como del PAN y MORENA sí tienen posibilidades reales de conseguir un triunfo en las urnas. Ya dijimos que es cuestión de poder político y económico, pero además de que cuenten con estructuras electorales.

Pero hay que esperar un poco más. La decisión del PAN dependerá también del momento político en el 2021. Por ejemplo, si Morena crece con alguno de sus prospectos de aquí a febrero, el PAN tendría que optar por un gran candidato para competir. Si AMLO pierde popularidad y Morena no crece, entonces el PAN podría postular a cualquiera de los hombres o mujeres que levanten la mano a tiempo y pidan la oportunidad de participar, y cualquiera ganaría.

Eso puede ocurrir en varios municipios tamaulipecos, donde la batalla electoral será entre el PAN y MORENA, pero donde de ninguna manera se le puede descartar al PRI, y no sólo por difícil momento que atraviesa sino más bien por el trabajo que realicen sus directivos y aspirantes a los cargos de elección popular que estarán en juego.

En la pelea por la alcaldía de El Mante, que seguramente se va a poner buena, anote los nombres de JAVIER CHIU, quien encabeza una agrupación denominada POR NUESTRO MANTE, con la cual ya tiene tiempo que ha venido trabajando en apoyo a las familias más vulnerables. Mientras otros que se dicen políticos se han escondido en estos tiempos de pandemia, “EL GÜERO” CHIU con sus escasos recursos y apoyos de amigos y de familiares le alcanza para llevar ayuda a quienes más lo necesitan.

Otro personaje que, también se mueve bajo el mismo esquena, es ALBERTO ALARCÓN HANÚN, líder cañero de la CNPR en Loma Alta, radicado en el Mante, pero con excelentes relaciones políticas con la cúpula estatal del PAN. Estos dos personajes serían perfiles ciudadanos interesantes. Son personas de trabajo con ganas de participar en política para seguir buscando acciones de bienestar para las familias de la urbe cañera, pero obviamente no se la van a dejar tan fácil. Hay que pelearla, pues también figuran ciertos “tiburones” de la política que se las saben de todas, todas y quienes también ya andan en movimiento en busca del carnoso hueso político municipal.

Y por último, en asuntos de la Máxima Casa de Estudios en Tamaulipas (UAT), tenemos que investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) colaboran en la propuesta de un Modelo Ideal Mexicano de Comisión Fílmica en Tampico, que contribuya en el fortalecimiento de la industria audiovisual local.

La propuesta, nace de la participación de los investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS), el Dr. JORGE NIETO MALPICA y la Dra. MARÍA EUGENIA ROSAS RODRÍGUEZ, con los investigadores MARCELO MARTÍNEZ HERMIDA y EMILIO ALHAMBRA SEMPERE de las universidades españolas de Santiago de Compostela y Alicante, respectivamente.

De acuerdo con el trabajo desarrollado, la propuesta se basa en el estudio denominado “Las Comisiones Fílmicas de España. La experiencia de la Comunidad Valenciana. Film Commission (Valencia Región FC)”, y destaca la necesidad de crear Comisiones Fílmicas en México, ante la escasez de este tipo de organismos que contribuyan al fortalecimiento de la industria audiovisual local.

[email protected]