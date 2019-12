T E C L A Z O S

GOBIERNO FEDERAL, “DA LA ESPALDA A CAMPESINOS DE TAMAULIPAS”.

POR SERIO dilema económico, atravesaran infinidad de familias campesinas y agricultores del norte de Tamaulipas, para el siguiente ciclo agrícola 2019-2020, porque gracias a la marcada indiferencia e irresponsabilidad política, con la que ha venido actuando el Gobierno de la Cuarta Transformación, en nuestro estado, “se quedarán sin sembrar 250 mil hectáreas” de las 750 mil que, todos los años se siembran en esta norteña entidad, cuya postura de la instancia Federal, a mi juicio, es la muestra tangible de que, al nuevo Gobierno de la República, “no le importa si deja sin comer o no a las miles de familias campesinas” que para este año, al no recibir los apoyos federales, “no tendrán los recursos necesarios para sembrar sus parcelas”.

AL CONOCERSE desde ayer esta mala noticia en el medio agrícola, la misma, ha causado enorme tristeza en toda la entidad tamaulipeca, porque las gentes del agro, nunca pensaron que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “tuviera ese mal corazón” de dejar a los agricultores y campesinos, sin los recursos que les hacen falta, porque señalan que, “por medio de los apoyos del Gobierno Federal, siempre se ha trabajado la tierra para hacerla producir”, cuya labor, es el medio de trabajo que toda la vida han tenido para substituir en el campo con sus hijos y esposas, pero sin el respaldo federal, quien sabe que irá a pasar, “con las familias que están siendo criminalmente desprotegidas”.

EL SECRETARIO de Desarrollo Agrícola en Tamaulipas Ariel Longoria Martínez, fue quien informó de la fatal noticia para los campesinos y agricultores, los que, con toda la razón del mundo “ya han puesto el grito en el cielo”, porque el Gobierno Federal, lejos de obrar de manera consiente y sensata, está actuando en total sentido opuesto, cuya cuestión es muy lamentable, porque al dejarse 250 mil hectáreas sin sembrar, eso habla de que, “a Tamaulipas en la producción de sorgo y maíz, no le irá tan bien como en años pasados”.

RECORDEMOS que, Tamaulipas todos los años se ha distinguido a nivel nacional, por la producción de más de 2 millones de toneladas de granos alimenticios. Pero hoy, las familias campesinas, “se encuentran ante el más crucial de los dilemas”, porque se les está dejando sin los apoyos federales, cuyo delicado problema, para nada le ha importado al Secretario de Agricultura de México y menos al Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, porque a pesar de saber que, “no le están dando al campo lo que bien merece”, esto a ciencia cierta, va en contra de las básicas necesidades de miles de familias, cuyo agravio, lacera más aun, la ya de por si endeble situación financiera de quienes siembran sus parcelas para levantar buenas cosechas, pero hoy, EL NUEVO GOBIERNO FEDERAL, “LES ESTÁ DANDO LA ESPALDA”.

LONGORIA MARTÍNEZ, dijo que, al recorrer el campo agrícola de Tamaulipas, pudo percatarse que, de un 30 a 35 % de la tierra a sembrarse, no está preparada para el ciclo primavera-verano, cuya situación “es altamente preocupante” y por tal afectación, provocada por el Gobierno de la (4T), las familias campesinas y agricultores en general, “se estarán viendo en la imperiosa necesidad de tener que abandonar sus parcelas” y por supuesto, dedicarse a otro tipo de menester, porque sin el apoyo federal, la verdad, no tendrán conque sostenerse, adversidad a la que el Presidente de la República, debería ponerle la atención debida, pero hasta hoy en día, no lo ha hecho y por esta razón, el gobierno Federal, “más que ayudar al campo, lo está perjudicando” de manera burda y meramente lamentable.

EN LOS PASADOS gobiernos, “los campesinos recibían pagos de apoyo a la comercialización”, con lo que, se garantizaba, “la agricultura por contrato”, pero eso se acabó en este nuevo gobierno y si ellos, los de la Cuarta Transformación, “no otorgan lo que las familias del agro demandan”, estas, por obviedad, no estarán en condiciones de seguir haciéndose participes en la producción de granos que, es el soporte alimentario para el país, pero, repito y reitero que, esto al nuevo régimen gubernamental del Lic. Andrés Manuel López Obrador, para nada le importa, porque eso es lo que se vislumbra en el escenario agrícola nacional.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, el nuevo Gobierno de Morena que, “decían era esperanza de México”, eso, en mi punto de vista, no fue más que, “un slogan y una criminal falacia”, que expresaban, engañando al pueblo de México, “solo para ganar votos”. Porque hoy, a un año de distancia de este gobierno de la 4T, se ha venido observando la irresponsabilidad política, por el rapaz incumplimiento, de las falsas promesas que AMLO y seguidores, les hacían a las familias del país, cuando andaban en campaña. Pues los hechos así lo marcan y por tal motivo, creo y considero que, LA INSTANCIA FEDERAL “YA NO DEBE MENTIRLE MÁS AL PUEBLO DE MÉXICO”. Como les están mintiendo de manera temible e inaudita a los agricultores y campesinos de Tamaulipas, como también los hacen con campesinos de otras regiones de la geografía nacional.

Y PARA FINALIZAR, quiero decirles que, “los Diputados Federales de Tamaulipas, entre estos Armando Zertuche Zuani, Olga Juliana Elizondo, Héctor Joel Villegas, Adriana Lozano Rodríguez, así como “el mamarracho” de Victoria de Movimiento Ciudadano MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ y demás, “COMO VILES AGACHONES” allá en el Congreso de la Unión”, se han quedado con los brazos cruzados ante este grave problema, porque, fíjense bien, los muy ingratos y mal agradecidos, “no han movido tan solo un dedo o levantar la mano”, para EXIGIRLE AL GOBIERNO FEDERAL QUE, APOYE A LOS CAMPESINOS DE TAMAULIPAS, porque esa es su obligación, pero “han preferido quedarse callados y hacerse de la vista gorda” y aun así, varios de estos cínicos legisladores, “andarán buscando el voto para intentar ser alcaldes de sus pueblos”, ¿Cómo la ven?….¿Volverían a votar por estos políticos de mala reputación?.

SOY HOMBRE DE RETOS, SUBRAYA EDGAR MELHEM

LUEGO DE ACUDIR a registrarse como candidato de unidad a la dirigencia estatal del (PRI), Edgar Melhem Salinas, en plan tajante subrayó que, “en nueve meses, los priistas estarán listos para enfrentar el próximo proceso electorales”, porque somos un organismo político con muy buena estructura interna y esa estructura, “estoy seguro que, la vamos a consolidar”.

MELHEM SALINAS y su compañera Mayra Ojeda, ante la comisión de procesos interno del PRI, hicieron la respectiva entrega de sus expedientes, con la finalidad de que, el próximo día 15 de diciembre, se les ratifique como los nuevos dirigentes tricolores en Tamaulipas. Porque siendo candidatos de unidad, “tendrán a todos los tricolores en el mismo cuadro de trabajo político”, porque quienes también tenían alguna aspiración a dirigir el PRI-Tamaulipas, se han unido al candidato único Edgar Melhem, cuyo detalle confirma que todo mundo en el Revolucionario Institucional, tendrá la convicción de “trabajar a tambor batiente”, con el propósito político de reivindicarse, porque ese es el reto de quien ha sido dos veces Diputado Federal por Río Bravo y quien ha tenido bajo su responsabilidad, encomiendas de muy alta envergadura política y social, en gobiernos emanados de su partido.

EN BREVE CHARLA con el virtual líder tricolor de Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas, dijo sentirse agradecido y orgulloso con aquellos compañeros que también aspiraron a la dirigencia del PRI en nuestro estado, citando entre ellos (a cinco líderes reconocidos) y agradecido también con los representantes de los sectores de su partido, al recibir de ellos el sólido respaldo político, sin olvidar el tangible apoyo de los comités municipales y de los ex Presidentes estales del Partido quienes, la refrendaron su total apoyo.

APUNTO, Edgar Melhem que en septiembre del 2020, arranca el proceso electoral, cuya tarea, “la verdad, no será fácil”, pero soy hombre de retos y ese será mi primer compromiso el que adquiriré con muy firme responsabilidad, para empezar a bregar en este nuevo sendero, al que le tendremos que poner toda la atención debida, para lógicamente escalar y llegar a la cúspide política, porque ese es mi meta y no voy a claudicar, recalcó tajante el entrevistado político riobravense.

EN OTRA parte de su exposición Melhem Salinas, dijo enfático que, un servidor y Mayra, vamos a hacer una dirigencia itinerante, porque vamos a escuchar todas las expresiones de los priistas que, radican hasta en los más recónditos lugres de nuestro querido estado, Tamaulipas.

Y PARA concluir, el también ex diputado federal, admitió que los tiempos han cambiado y por esta fundamental razón, para la batalla electoral del 2021, “la estructura y la forma de hacer política, deberán de cambiar”, para obviamente, fortalecer cada una de las acciones que en el futuro político inmediato, habremos de implementar y por supuesto ponerlas en marcha.

AVENTAJA AMÉRICO AL GUASÓN Y A BALDERRAMA, EN MORENA…!

TODO parece indicar que, por la entrega de “la presea Dr. Norberto Treviño Zapata” al Dr. Américo Villarreal Anaya, el cardiólogo “aventaja al Guasón” Héctor Martin Garza González y al porteño Rodolfo González Balderrama, rumbo al abanderamiento de Morena a la Gubernatura de Tamaulipas, pero como dijo un político de muy altos vuelos de la ciudad de México, que de “LOS TRES NO SE HACE UNO”, porque ninguno de ellos, “ha trabajado por el bien de Tamaulipas y esto se refleja en los hechos, porque como Senador, Américo, no ha hecho un trabajo político preponderante, cuya labor de éste, en el senado ha sido gris y del “del Guasón”, podremos señalar que éste reynosense, “está a ras de lona”, porque “es un pobre cartucho quemado” y del tampiqueño Balderrama, la verdad, nadie lo conoce bien en toda la geografía estatal, porque éste señor, “siempre ha tenido huesos por compadrazgos, fuera de Tamaulipas”.

EN EL EVENTO en el que estuvo la líder nacional de Morena Yeidckol Polevnsky, Américo Villarreal, fue ungido como “distinguido tamaulipeco”, pero de distinguido no tiene nada, porque “ha sido un sumiso senador de la República” y ganó por AMLO y no por su raiting electoral. Y como ninguno de los tres Morenos-Tricolores, tienen una sólida identidad ante los tamaulipecos, la que se les anda metiendo a conciencia, para “intentar ganarles el mandado” es nada menos que la súper quemada señora alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, la que buscará a toda costa, “como sacarlos de la jugada y ella apoderarse de la candidatura”, porque sabe que de no lograr, un abanderamiento político, “el futuro para ella no pinta tan bien por corrupta” pero, Maki, primero tendrá que solventar poco más de 700 millones de pesos en la ASE, los que hasta hoy, no ha dicho que destino le dio a esa millonada de lana.. Pero en fin veremos qué sucederá en el corto plazo al interior de Morena, donde “todos andan a la greña” o dicho de otra forma “como perros y gatos”.

ENCABEZA CHUCHO NADER TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACIÓN EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD

A FIN DE CONTINUAR fortaleciendo las acciones de limpieza en la zona norte, el Presidente Municipal Chucho Nader encabezó las tareas de descacharrización que llevaron a cabo cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos en las colonias, Borreguera, Villahermosa y Enrique Cárdenas.

EL JEFE EDILICIO acompañado por el titular de la citada dependencia José Abdo Shekaibán Ongay señaló que las jornadas de limpieza se llevan a cabo de forma permanente en todos los sectores de la ciudad; así como en las principales avenidas y espacios recreativos, con el propósito de que la ciudadanía convivan en mejores entornos.

“ESTAMOS CAMBIANDO la imagen de Tampico y hoy, gracias al esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, somos el municipio más limpio de Tamaulipas y un ejemplo de resultados a nivel nacional; todo ello nos compromete a seguir fortaleciendo nuestros programas de orden y limpieza para seguir consolidando esta posición que, entre todos, hemos logrado en tan solo trece meses”, expresó.

DURANTE LA JORNADA se llevó a cabo el desazolve de drenes pluviales, así como el retiro de escombro de la vía pública y áreas peatonales; limpieza en áreas deportivas y recreativas; barrido de calles y banquetas; y la rehabilitación de luminarias en mal estado.

