GOBIERNO FEDERAL FUSIONARA SECTOR SALUD

LISTO NUEVO LAREDO PARA RECIBIR A LOS PAISANOS: RIVAS CUELLAR

CUANTOS DE NOSOTROS NO HEMOS PADECIDO LA APATÍA Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, A DIARIO ESCUCHAMOS QUEJAS DE LA MALA ATENCIÓN DE LAS ENFERMERAS Y DE LOS MÉDICOS DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD, y al decir esto no estamos generalizando que todos los encargados de brindar algún servicio médico sean negligentes y apáticos, pero la mayoría actúan de esa manera porque los sueldos de los médicos y enfermeras son deprimentes, y debido a esto y a la falta de medicamentos para brindar una atención adecuada lo hacen de mala gana y a veces ni eso.

MUCHAS HAN SIDO LAS DEMANDAS Y QUEJAS QUE LOS PACIENTES HAN INTERPUESTO ANTE LAS AUTORIDADES POR LA NEGLIGENCIA DE MÉDICOS, Y ALGUNAS VECES DE ENFERMERAS, PERO SOLO EN ESO HAN QUEDADO, EN QUEJAS, ES UNA HERENCIA DE LAS MALAS ADMINISTRACIONES Y FALTA DE ATENCIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR SALUD que genero por mucho tiempo este tipo de situaciones, y fue el sistema político y la falta de sensibilidad humana y los malos administradores lo que genero esto.

AHORA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ANUNCIA LA DESAPARICIÓN DEL SEGURO POPULAR, DAN EL GRITO EN EL CIELO LOS DETRACTORES DE OBRADOR, PERO LO QUE DEBERÍAN DE ANALIZAR, ES QUE ELLOS FUERON LOS QUE HEREDARON ESTE SISTEMA DE SALUD QUE NO GARANTIZA ESTE SERVICIO A LOS MEXICANOS, uno de los que está vociferando es el ex presidente Vicente fox, al que López obrador invito a debatir sobre este tema.

EL ARTÍCULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE QUE TODOS LOS MEXICANOS TIENEN DERECHO A UN SERVICIO DE SALUD DIGNO, PERO HA SIDO TODO LO CONTRARIO, YA QUE A DIARIO NOS ENTERAMOS DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS POR UNA U OTRA RAZÓN, y todas son atribuidas al mal sistema de salud donde va implícito la falta de medicamentos y condiciones que brinden ese servicio a lo que todos tienen derecho.

EN LA DIARIA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECE EL MANDATARIO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LÓPEZ OBRADOR DIJO QUE: “ESTO ES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA, PORQUE ESTÁ MUY MAL EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA estamos iniciando un nuevo sistema de salud que garantice calidad en el servicio y que no falten los medicamentos”, destacó.

LÓPEZ OBRADOR ANUNCIÓ QUE DESAPARECERÁ AL SEGURO POPULAR “PORQUE ES EVIDENTE QUE NO FUNCIONA” Y “NI ES SEGURO NI POPULAR”.

ANUNCIO QUE HASTA QUE ENTRE EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE SALUD EL SEGURO POPULAR SEGUIRÁ VIGENTE, PARA DESPUÉS DAR ENTRADA AL NUEVO SISTEMA QUE TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE 90 MIL MILLONES DE PESOS en la primera etapa en la que estarán incluidas ocho entidades a las que se destinaran 25 mil millones de pesos.

CON ESTO SE PRETENDE BRINDAR Y GARANTIZAR ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL EN CENTROS DE SALUD DONDE SE INVOLUCRARÁN, SEGURO SOCIAL, ISSSTE Y SECRETARIA DE SALUD INDEPENDIENTEMENTE SI SON DERECHOHABIENTES O NO.

¿AQUÍ CABE MENCIONAR QUE ESTÁ HACIENDO EL SENADOR POR TAMAULIPAS EL DOCTOR AMÉRICO VILLARREAL GUERRA EN ESTE ASPECTO? ya que los tamaulipecos esperan que sea el, el que informe de todo lo que se está haciendo en este tema a nivel nacional, ya que está muy apagado y no se le ha visto ni escuchado, solo se sabe que los que mencionan su nombre, es solo para decir que anda haciendo amarres para un proyecto político para su persona, a lo que muchos se preguntan, que no es mejor que se ponga a trabajar en lo que le corresponde y no ande haciendo planes donde hay lomas?

LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO SE ENCUENTRAN PREPARADOS PARA RECIBIR A LA PRIMERA CARAVANA DE PAISANOS PROCEDENTES DE DIFERENTES LUGARES D ESTADOS UNIDOS, y qué año con año se trasladan en estas fechas hacia l interior del territorio mexicano este 20 de diciembre, y el alcalde enrique Rivas Cuellar ha girado instrucciones para que tengan garantizado un trayecto seguro por esta frontera, así lo informo en la acostumbrada conferencia de prensa de los lunes.

RIVAS CUELLAR DIJO QUE, EL JUEVES 20 GARANTIZARAN EL LIBRE TRÁNSITO SEGURO POR ESTA FRONTERA HACIA EL INTERIOR DEL PAÍS, y agrego también que en las reuniones de seguridad se ha tratado el tema de seguridad de los paisanos que pasaran por esta frontera, donde se abordó la logística por donde habrán de transitar.

EL PROGRAMA PAISANO INICIÓ EL PASADO 1 DE NOVIEMBRE Y FINALIZARÁ EL 8 DE ENERO DE 2019. SU PRINCIPAL OBJETIVO ES LA SEGURIDAD DE LOS MIGRANTES Y EL RESPETO A SUS DERECHOS. ASEVERO EL ALCALDE ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

