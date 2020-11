PUNTO DE VISTA….!

Guadalupe E. González

GOBIERNO FEDERAL, YA DEJEN DE MENTIRLE A LOS TAMAULIPECOS: ROXANA GÓMEZ

X.-INJUSTO QUE EL DINERO QUE LE CORRESPONDE A TAMAULIPAS, SE LO LLEVEN A OTROS ESTADOS, ¡NO MAS FAVORITÍSMOS!, PORQUE ESO, IGUAL ES CORRUPCIÓN

TRAS EXHORTAR al Gobierno Federal a que “ya deje de mentirle a las y los tamaulipecos”, la Diputada Local riobravense Roxana Gómez, en plan tajante y sin cortapisas, sentenció que, “es injusto” que, el dinero que le corresponde Tamaulipas, “se lo lleven a otros estados”, porque dijo que, “EL FAVORITISMO, TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN” y si en la instancia federal, puntualizan, “no comulgar con este grave flagelo”, sean honestos y transparentes y, eviten conducirse con la mentira o la falacia, porque ustedes los Diputados Federales, desde campaña se han mofado, expresando “no mentir, no robar y no traicionar y por el actuar del nuevo gobierno de la República, “se está mintiendo y traicionando a los tamaulipecos”, remató.

CON “palabras más o palabras menos” en la entrevista, la también legisladora riobravense Roxana Gómez dijo: “si estamos en tiempos de cambio”, esos cambios deben sentarse como precedente, para bien de las familias de Tamaulipas y, no aprovechar los tiempos “para seguir mintiéndole a nuestra gente”, porque si el gobierno federal de MORENA, señala que en las pasadas administraciones, “prevalecían los emblemas de corrupción e impunidad”, hoy en este nuevo Gobierno Federal, “estamos viendo exactamente lo mismo” y eso, señores Diputados Federales, “NO SE VALE” y por ello, yo les pregunto: “ustedes como tamaulipecos” ¿porque no defienden su casa que es Tamaulipas?. A eso, es a los que deberían responder, sentenció.

EN OTRA PARTE de la charla, la Diputada por el VIII Distrito Roxana Gómez, dijo que, EXPRESO ESTO, porque lastimosamente, “VEMOS” que en las decisiones del Congreso de la Unión, ustedes los Diputados Federales de Morena, a pesar de también ser tamaulipecos, “votan a favor lo que le hace daño a nuestro estado”, ESO, SE LLAMA TRAICIÓN, analícenlo y estúdienlo, aunque no creo que haga mucha falta, para escudriñar este mal actuar del Gobierno de la República, porque, A MI JUICIO, repito, no es justo, ni razonable que, las obras de bienestar social, como son los apoyos a la salud, educación, seguridad, obra pública, cultura, infraestructura carretera, grupos vulnerables e incluso el abandono al campo y demás necesidades que en plan urgente reclaman los tamaulipecos, “no se hagan o no se puedan convertir en tangible realidad”, porque simplemente los recursos generados por nuestros conciudadanos, sean destinados a otros estados. Eso es una incongruencia, apuntó.

POR ELLO, quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por nuestro líder Diputado Presidente Gerardo Peña Flores y por nuestro guía, el Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, seguiremos en plan firme y solidario en torno a nuestra gente, porque si nos debemos a los tamaulipecos, los Diputados de la LXIV Legislatura, tenemos la ineludible obligación de defender las buenas causas para ellos, que son nuestras familias y por este importante motivo, “continuaremos en pie de lucha”, para que en el Gobierno de la República, con todo respeto, repito, “se obre con cordura y sensatez y no con ligereza”, porque debe entenderse que, “los tamaulipecos, también somos mexicanos”, enmarcó en otra parte de la entrevista con quien esto escribe, la Diputada por el VIII Distrito del Estado Roxana Gómez.

AHORA BIEN, el Sr. Gobernador de Tamaulipas, ha sido muy claro al señalar que, “el reclamo de Justicia Presupuestal”, por los más de 7 mil 200 millones de pesos que despojarán del presupuesto de Egresos el 2021 a nuestro estado, harán mucha falta en todos los rincones de la geografía tamaulipeca. Y tales recursos, ya lo dijo el Lic. García Cabeza de Vaca: “no pide que los manden a las arcas del Estado”, sino que las obras, se hagan llegar a través de las mismas instancias del Gobierno Federal, “para que se eviten irresponsables conjeturas”, y finalmente los dineros reclamados, los derramen para que esas aportaciones millonarias que, pertenecen a los tamaulipecos, aterricen, eso es lo justo y por ello, los Diputados Locales, reitero “continuaremos en pie de lucha”, recalcó la legisladora riobravense.

Y SI LOS DIPUTADOS Federales de Morena, en conferencia de Prensa, allá en el puerto de Tampico, por voz del Diputado Erasmo González Robledo, “reconocieron que si hay el faltante” de los más de 7 mil 200 millones de pesos que reclama Tamaulipas, yo les pregunto: ¿DEJARAN ESO A LA DERIVA?. Porque de no mover ni un solo dedo, ellos, nosotros los Diputados del Grupo Parlamentario del PAN-Tamaulipas; “no cesaremos en esta justa insistencia”, no debemos quedarnos callados, tenemos que ser incisivos, porque esto que hacemos no es por necedad o argumentos políticos, ni electorales, es porque la razón nos asiste, remarcó finalmente la entrevistada Diputada riobravense Roxana Gómez Pérez.

Por hoy es todo y hasta mañana.

