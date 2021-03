LETRAS PROHIBIDAS

Golpea tormenta a Palacio Nacional

Clemente Zapata M.

…La 4T libra batallas/

que caen en necedad,/

en unas se ve maldad/

en otras se ven canallas…

Por ahora Félix Salgado/

se convirtió en tormenta/

por lo que él representa/

y por ello es repudiado…

Al momento de cerrar la presente colaboración (lunes por la tarde) no había nada firme sobre el destino de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, de donde fue bajado FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

Cerca de las cuatro de la tarde (01/03/2021), el Tribunal Electoral de Guerrero desechaba la impugnación en contra de la candidatura de SALGADO, promovida por BASILIA CASTAÑEDA.

La dama había denunciado que SALGADO abusó sexualmente de ella en 1988, pero la Fiscalía General de ese estado dijo que su denuncia había prescrito tras 22 años.

La nominación de SALGADO había polarizado las simpatías en la cúpula nacional de Morena. MARIO DELGADO le alzaba la mano, en su calidad de dirigente nacional; la secretaria general del mismo partido, CITLALLI HERNÁNDEZ, se oponía.

La semana pasada escribí sobre los amigos (y compromisos) del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, donde SALGADO se estaba convirtiendo más que en incómodo, en un cadillo para su Presidencia tras ser señalado de agresor sexual.

El viernes por la noche (26/02/2021), cuando el flujo informativo va de bajada, soltaron la noticia de que Morena ordenaba reponer el proceso selectivo para la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

El lunes por la tarde seguía sin definición y más personajes se apuntaron en pos de la misma posición; es decir entraron a la pepena electoral.

No podemos pasar por alto que el presidente LÓPEZ OBRADOR, intentó, desde hace poco más de una semana, atemperar la tormenta que le estaba generando la nominación de FÉLIX SALGADO con su frase: “ya chole”, intentando lavarse las manos, bajo el argumento que ese tema sólo le correspondía a Guerrero.

Pero la presión lejos de bajar de volumen siguió aumentando, hasta que el presidente LÓPEZ OBRADOR tuvo que señalar que no había ningún pacto con SALGADO y que Palacio Nacional estaba a favor de las mujeres de México.

Lo anterior no satisfizo en nada al movimiento que nació en Guerrero, al interior de Morena, y que empezó a diseminarse en el país en contra de SALGADO, acusándolo de violador y exigiendo que se le retirara la candidatura.

Las feministas mexicanas, no sólo las de Morena, le exigían al Presidente que “desconociera el pacto”; es decir un presunto acuerdo de protección que Palacio Nacional había extendido a SALGADO otorgándole la mencionada candidatura.

Lo anterior permite hacer dos preguntas importantes: (1) ¿El presidente LÓPEZ OBRADOR cedió ante la presión feminista y le retiró el apoyo a su amigo SALGADO?, lo cual sería insólito… o…

(2) ¿Desde Morena le corrigieron la plana al Presidente?, cosa que también sería insólito, pues estaríamos frente a una rebelión o “golpe de estado” hacia el fundador de dicho órgano político.

No hay que olvidar que el Presidente de México se ha caracterizado por no dar revés a sus decisiones (no conoce la política de la rectificación) y en este caso el apoyo a SALGADO era más que evidente, confirmado con ese: “ya chole”.

Sin duda FÉLIX SALGADO se ha convertido en una tormenta para Palacio Nacional, aunque se quiera hacer ver que es un asunto que sólo compete a Morena en el estado de Guerrero.

Si la candidatura para la gubernatura se la regresan a FÉLIX SALGADO, sería un pésimo referente porque no cumpliría con un requisito que presuntamente exige Morena a sus candidatos: “buena fama pública”.

Además demostraría una sordera hacia los reclamos que desde semanas han hecho al Presidente de retirar el apoyo a SALGADO, pues se presume que en Palacio Nacional “palomearon” la encuesta donde obtuvo la candidatura.

Si se la retiran, estarían aceptando que fue un error al haber permitido que un personaje con pésima fama pública y repudiado por un amplio sector feminista, les “metiera gol” al haberlo presentado como candidato a la gubernatura…

Palacio Nacional ya no está en condiciones de seguir dando “arropo” a personajes de pésima fama pública (con MANUEL BARTLETT tienen), porque es un suicidio político en estos tiempos donde tiene varios frentes abiertos y en evidente disputa contra la Oposición… Pendientes…

~~APOYA PILAR A EMPRENDEDORES.- La alcaldesa de Ciudad Victoria, PILAR GÓMEZ, en la búsqueda de fomentar la creación y consolidación de empresas en la localidad, ofreció el taller en línea “Haz lo que amas para emprender”, impartido por el empresario JOSÉ LUIS MALDONADO DÍAZ. El evento, coordinado por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, registró una asistencia vía zoom de 75 participantes en la modalidad de emprendedores o empresarios compartiendo información útil para materializar ideas o hacer crecer empresas o negocios.

SECRETO A VOCES.- Cuentan que traen mucha ilusión de ganar, no sólo de competir, pero las cosas en la zona sur no pintan nada bien para los candidatos del Partido Revolucionario Institucional… Mientras que su líder estatal, ÉDGAR MELHEM SALINAS los impulsa y les pinta un panorama color de rosa, la realidad golpea a los abanderados del tricolor en la zona sur, pues prácticamente los están enviando a una jaula llena de dos feroces leones… De boca en boca se comenta que en Tampico, Madero y Altamira, las campañas electorales cuestan mucho y se ganan con votos… para sumar votos se requiere de estructura… para mover la estructura se requiere dinero y aquí es donde falla la ecuación, por más cursos de motivación que MELHEM les dé a sus candidatos sureños… ¡Calla pesáo!

~~PUNTO LAPIDARIO

Los de la Cuarta Transformación (4T) aseguran que no son iguales a sus antecesores inmediatos del Revolucionario Institucional (PRI) y menos a los de Acción Nacional (PAN)… Lo malo es que los actores políticos que toman las decisiones finales en Palacio Nacional, en ese pequeño círculo cerrado llamado “cuadro chico” del presidente LÓPEZ OBRADOR, sus orígenes se remontan al PRI y al PAN y los shows mediáticos de los dos años de Gobierno que llevan, tienen la misma manufactura que eso que ellos llaman el “PRIAN”… Una cosa es la agenda de trabajo y otra la agenda político/electoral y en esta última agenda ya sea la 4T, el PRI o el PAN no se ve cambio… ¡Wachiyar!

