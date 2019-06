EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

González Barba irrumpe el 2021

Quizá sin proponérselo -¿o sí?- el ex delegado especial del PRI en Tampico, ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, irrumpió abruptamente las hostilidades internas de su partido rumbo el proceso electoral del 2021, al enjuiciar con refinada ironía pero con mordacidad, el liderazgo fallido de YAHLEEL ABDALA CARMONA, a quien exige cuentas respecto a su ejercicio presupuestal.

Y que renuncie, ¡que caray!

… “Porque los números que obtuvo el PRI en la elección del 2 de junio no son como para echar las campanas al vuelo”.

Así, Don ROBERTO se cobra por junto la afrenta que le hizo YAHALLEL en plena campaña [y que lo obligó a una dolorosa renuncia], en una decisión que debió lastimarle el alma, pues nunca antes una muchachita como ABDALA lo había obligado a tanto.

Pero, ¿abre esta irrupción política las hostilidades rumbo al proceso interno de selección de candidatos del PRI a presidentes municipales, diputados federales y diputados federales del 2021?

Seguramente sí, porque el lector avispado debe intuir que la crítica de GONZÁLEZ BARBA a YAHLLEL va más allá de ella, habida cuenta de que, como el mismo Don ROBERTO lo dice, ABDALA es producto de la imposición.

Luego entonces, GONZÁLEZ BARBA, quien ha sufrido en carne propia las imposiciones del partido -y no hablo solo de estas últimas-, va más allá del fallido liderazgo de YAHALLEL, sino, evidentemente aunque él no lo dice con todas sus letras, de la nefasta influencia partidista del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien cuidó que la lista de candidatos plurinominales del PRI dejaran en posibilidad de que su sobrino CARLOS repita en el próximo Congreso.

A fe nuestra, GONZÁLEZ BARBA debió ir al fondo en su crítica, pues YAHALEEL no pasa de ser un instrumento de los factores de poder que actúan y mandan desde la cúspide de poder del PRI.

Implícitamente, GONZÁLEZ BARBA se pronuncia por el desmantelamiento de las estructuras centralistas que deciden desde la cúpula las medidas que corresponden a la base militante del partido.

Pero, para que no le queden dudas al amable lector de las filosas palabras de don ROBERTO, ahí le paso al costo su misiva, elaborada en forma de Carta Abierta:

CARTA ABIERTA

Muy Apreciada YAHLEEL ABDALA CARMONA

Me hicieron llegar tu video donde das tu versión de las pasadas elecciones. Vi que haces referencia a la escasa votación, a la compra de votos, a la animada participación de los candidatos del PRI y hablas sobre la Democracia.

Me llamó la atención donde dices que aceptaste el reto de encabezar la dirigencia en tiempos difíciles para el Partido. Sin duda un enorme sacrificio.

Hasta donde entiendo el dirigente anterior manejo un presupuesto mensual de 1.5 millones de pesos y tú 4.3 millones. La nómina anterior era de 1.2 millones y la actual la desconozco.

La votación del año 2016 fue de 480 mil. La del 2018 de 380 mil y ésta última de tan solo 90 mil. Es decir en 3 años perdimos 390 mil. Una verdadera tragedia.

Con ésta votación las prerrogativas para el 2020 tendrán un importante ajuste a la baja que nos impactará severamente en nuestras finanzas.

Bajo éstos gélidos números te recomiendo.

1º. Ajustar la nómina en los mandos medios y superiores. Con los recursos que dispones y si sé requiere, liquidar personal no necesario para poder sobrevivir la elección del 2021 y del 2022.

Si no lo haces, dejaras expuesto al PRI con demandas laborales y sin dinero con que afrontarlas y puede terminar con el embargo de los inmuebles que se tienen o de las prerrogativas económicas.

2do. Rendir un informe público a los militantes como lo hizo SERGIO GUAJARDO MALDONADO. Debemos conocer donde se han invertido los casi 23 millones de pesos que ha recibido el PRI en el 2019.

3ro. Tu designación fue en base en Estatutos para cubrir el período de RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES que por cierto hace más de un año que terminó.

Por ello y debido a la enorme derrota que tuvimos debes renunciar al cargo que ostentas ya que no te funcionó la estrategia manejada por tu desbordado optimismo que da la inexperiencia. Además serás diputada Pluri como premio a tu sacrificio.

Finalmente veo que deseas seguir dirigiendo el Partido y por ello ya debes separarte del cargo y participar en la renovación y así demostrarnos que eres digna de ser Presidente electa y no impuesta como actualmente lo eres.

Tanto como tu como yo y miles de priistas, deseamos lo mejor para la Institución. Espero que estas líneas no te incomoden y puedas escuchar mis amables y sinceras recomendaciones.

Mis 52 años de leal militancia en el PRI me permiten escribir éstas líneas.

Tomar decisiones difíciles muestra nuestro temperamento y por lo que veo tú eres mujer de gran carácter y con acendrada virtud de reconocer cuando uno debe retirarse.

Respetuosamente

CP ROBERTO GONZÁLEZ BARBA Tel. 833-155-91-01

[email protected]

CCP… CLAUDIA RUIZ MASSIEU y Comité Nacional del PRI, directivos municipales, sectores, organizaciones, militantes y simpatizantes del Partido.

De otro lado, deje compartirle que el Gobierno Municipal de Reynosa, que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, pavimenta la calle Corregidora, de la colonia Miguel Hidalgo, donde 3 mil 882.79 metros cuadrados serán cubiertos con concreto hidráulico, con una inversión de 6 millones 004 mil 354.23 pesos.

La obra beneficia de manera directa a 2 mil 222 personas y es un paso constante para residentes de las colonias aledañas. Esta pavimentación contará también con nueva señalización vertical y horizontal, como señales de ALTO y nomenclatura, además de iluminación con tecnología Led.

“Hemos priorizado accesos para que la gente pueda llegar más rápido a los lugares donde más lo necesitan, las escuelas y las colonias, hemos invertido más de 400 millones en rehabilitación del drenaje”, aseguró la Alcaldesa y añadió que se busca cambiar el alumbrado público por tecnología led.

Ubicada entre el bulevar Miguel Hidalgo y la calle Guadalupe Mainero, la Corregidora es una de varias obras que la administración pública municipal 2018-2021, que preside la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, desarrolla en la citada colonia, que entre otras, es una de las más antiguas de la ciudad.

En Matamoros, entre tanto, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología realizó el Primer Foro Juvenil Ambiental, con el lema “El Cambio Climático y sus Impactos Ambientales”.

El citado foro coordinado por la Dirección de Control Ambiental y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte fue inaugurado por el secretario del Ayuntamiento, EFRAÍN ENCINIA MARÍN, quien asistió con la representación del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

En el evento estuvo presente también, la profesora DIANA LAURA CAVAZOS, quien coordinó la construcción del primer salón de clases con botellas de plástico PET en la primaria Franklin D. Roosevelt, ganadores nacionales del concurso “Diseña el Cambio”.

Al dar a conocer los objetivos del citado foro, la Profesora DIANA LAURA CAVAZOS explicó que el compromiso del alcalde Mario Alberto López Hernández es que los estudiantes emprendan, conozcan y se conviertan en agentes de acción “por eso es muy importante este foro, en donde habremos de hacer compromisos para construir un Matamoros fuerte, pero también cien por ciento ecológico”.

Mientras que en Río Bravo, a propuesta del presidente municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, el Cabildo de la ciudad aprobó la ejecución de un importante proyecto de pavimentación de concreto hidráulico para la calle Guanajuato, que sin duda potenciará la conectividad en ese importante sector.

La obra, que se realizará con una inversión de 6 millones 59 mil 424 pesos con 71 centavos, contempla pavimentar 278 metros lineales, con 10.3 metros de ancho y 15 centímetros de grosor, entre la calle Guadalquivir y Orinoco.

Esta obra incluye, banquetas, bocacalles y alumbrado, con una inversión total de.

Se beneficiarán más de 9 mil 900 habitantes de los fraccionamientos, Del Valle, Las Margaritas, Praderas Del Sol, Las Brisas 1,2y3, colonia Unidos Avanzamos y ejido Santo Domingo.

Por primera vez, la propuesta, discusión y votación de la obra que fue aprobada por unanimidad, se hizo en presencia de habitantes de estos sectores que se verán beneficiados.

Vuelvo a Tampico para compartirle que el presidente municipal CHUCHO NADER, recibió este jueves a los diputados locales electos al Congreso del Estado, ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN a quienes felicitó por el triunfo logrado durante la jornada electoral del pasado 2 de junio y les invitó a formar equipo para lograr mayor desarrollo y progreso en beneficio de la ciudad y la zona conurbada.

En la reunión celebrada en el despacho presidencial del Palacio municipal, el jefe de la comuna destacó la campaña hecha por los legisladores electos, quienes -dijo- “mostraron mucha sensibilidad y compromiso con toda la ciudadanía, por lo que estoy seguro que serán dos diputados muy comprometidos con los tampiqueños que sabrán dar respuesta a las peticiones ciudadanas desde el Congreso del Estado”.

El mandatario aseguró que tanto ROSA GONZÁLEZ como MON MARÓN serán gestores ante el Gobierno del Estado para que a Tampico le siga yendo mejor, sobretodo en el renglón del turismo, desarrollo económico y bienestar social.

“Tampico es una de las ciudades más importantes de Tamaulipas y aspiramos a ser de las mejores del país, por ello confiamos en que los nuevos diputados gestionen mayores recursos para fortalecer el sector turístico, de servicios y comercio de nuestra ciudad; ya que contamos con importantes proyectos encaminados como la terminación de los mercados municipales, el rescate del centro histórico, el proyecto de desarrollo turístico de la Laguna del Carpintero que impulsa el gobernador del Estado; mayor movilidad al canal de la cortadura; y los distintos proyectos que garanticen una mejor calidad de vida para toda la población”, indicó CHUCHO NADER.

Por cierto, tras ganar la reelección como Diputada Local por el Distrito 4, a partir de este miércoles 5 de junio, JUANITA SÁNCHEZ se integró a su cargo en la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado.

Durante la sesión de éste miércoles, hizo uso de la máxima tribuna del estado para manifestarse a favor del dictamen sobre el punto de acuerdo para exhortar por conducto de la Secretaría de Gobernación, a los Titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Bienestar, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que con pleno respeto al interés superior de la niñez y el principio de progresividad de los derechos humanos, se asignen los recursos que garanticen la operación de las 254 estancias infantiles que existen en el Estado de Tamaulipas, iniciativa presentada por la propia JUANITA SÁNCHEZ en el mes de marzo.

En otro tema, de enero a mayo del 2019, el Gobierno de Tamaulipas ha otorgado 37 millones 602 mil pesos en créditos para financiar a micro, pequeños y medianos negocios de todas las ciudades de la entidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico e Inversión Tamaulipas se han entregado 2 mil 566 préstamos.

Como parte del trabajo instruido por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para impulsar la cultura emprendedora, se ha fortalecido una campaña de difusión en todas las ciudades del estado, para que participen más negocios de diferentes ramas en estos programas.

Hasta el mes de mayo, con el programa Microcrédito, que apoya a núcleos solidarios se han entregado 23 millones 379 mil pesos, que han beneficiado a 2 mil 429 acreditados del centro, sur y norte de la entidad.

El Secretario de Desarrollo Económico, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ afirmó que con estas entregas de recursos se han logrado generar mil 290 nuevos empleos y consolidar mil 836, para dar un total de 3 mil 126 empleos a través de los programas de financiamiento.

Aquí un paréntesis para compartirle que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, advirtió que las condiciones meteorológicas mantendrán un ambiente seco, soleado y muy caluroso en Tamaulipas, principalmente para la zona norte y centro del Estado, a partir del viernes y estará acompañado de viento moderado de componente sureste.

Zona Norte:

A partir del viernes, la temperatura máxima será de 44°C y mínimas de 26°C.

Zona Centro:

Máxima de 41°C y mínimas de 23°C. Se mantendrá clima fresco en zonas altas (mínima de 14°C en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 40°C y mínimas de 27°C.

Por último, en el marco del 15 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT), se llevó a cabo la firma del contrato colectivo 2019 que rige las relaciones laborales entre el gremio docente y la máxima casa de estudios del estado.

En la ceremonia celebrada en el Salón Ejecutivo del Edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió la firma del acuerdo con el Secretario General estatal del SUTAUAT, LUIS GERARDO GALVÁN VELASCO.

De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, este año corresponde al incremento salarial, estableciéndose en un 3.35 por ciento, con retroactivo al pasado mes de enero, para su aplicación a partir de la segunda quincena de este mes de junio.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.