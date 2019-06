            < González Barba y su mensaje a Claudia

PRESENCIA

1.- En 2021 Tamaulipas celebrará elecciones muy interesantes y sin precedentes, porque concurrirán por primera vez los comicios federales con los municipales, se trata de un Frankenstein electoral, un experimento que desde ahora se visualiza beneficiará a los partidos que tengan predominio en cada territorio estatal en su conquista por las curules de la Cámara Baja, porque es conocido el interés de los ciudadanos en la elección de sus ediles por la cercanía e influencia que tienen estos en la prestación de servicios.

En el caso de Tamaulipas y visto a distancia, podemos observar que el PAN como partido gobernante en 31 de los 43 municipios no tendrá dificultad para obtener mayoría en la integración de una bancada albiazul, así como para retener el poder en los ayuntamientos.

Quienes diseñaron esta parte de la reforma política con pleno conocimiento del interés ciudadano en la elección de sus alcaldes, sabían que era una manera de que los gobernadores podían detener el poder en las entidades, dado que la alternancia en el Gobierno Federal era inminente y de esta manera no quedarían totalmente bajo la supremacía presidencial, fuera quien fuera el partido gobernante.

Estos acuerdos empezaron a construirse desde 2007 y años subsecuentes, nunca se imaginaron que tendrían (PAN, PRI y PRD) que hacer frente a una ola de poder como la que hoy da sustento a la Presidencia de México, y que además ostenta la mayoría en las cámaras que conforman el Congreso de la Unión Los panistas y priistas principales artífices de esta reforma, para la cual también contaron con la concurrencia del PRD, nunca supusieron la intensidad del voto que impulsaría a López Obrador y que en 2021 tendrá la mayoría de spots electorales tanto en radio como en televisión. Estamos hablando de 6.3 millones de mensajes para la coalición Morena-PT, una cantidad que no lograrán reunir el PAN y PRI juntos para la próxima elección.

Los spots son primordiales para llegar al medio rural donde en 2018 se obtubieron entre PAN, PRI y Morena más de 18 millones de sufragios de los cuales casi 10 millones fueron para el partido guinda. Radio y televisión es en algunos casos el único medio para despertar el llamado voto verde, eso en comicios federales es determinante.

2.- Retomando el tema de los reformistas, ellos crearon candados que hoy les impide recobrar terreno, empezando porque no pueden comprar tiempo en los medios electrónicos, ahora pretenden siendo minoría regular a las “benditas” redes que simpatizan en su mayoría no tanto a favor de López Obrador, sino en contra del neoliberalismo, de la corrupción y demás vicios protagonizados por los fantasmas del pasado, y que son alimentadas en el discurso de odio cotidiano en “las mañaneras”.

En esas circunstancias el panorama será favorable en los estados donde (como Tamaulipas) se disputarán diputaciones federales y alcaldías, para los partidos estatales gobernantes, es el caso de 27 entidades, incluyendo la del Independiente en Nuevo León donde los regios por su ADN empresarial tendrán un papel de decisión determinante.

Los 26 estados restantes gobernados 12 por el PRI (incluyendo al interino de Campeche), 10 del PAN, 1 del PMC y el PES que es Cuauhtémoc Cárdenas, podrán hacer campañas con sabor local.

Cabe mencionar que el 6 de junio de 2021 se estarán disputando 1,772 alcaldías en el país, 300 diputados de mayoría, más 200 plurinominales y 13 gubernaturas, un enorme pastel del que Morena buscará servirse la tajada mayor, ocasión en que entrarán en juego para inclinar la balanza, algo más que los spots, sobre todo en esas 13 entidades donde la mayoría de los mandatarios pueden estar dispuestos a entregar el poder a cambio de no ser enjuiciados e ir a dar a la cárcel porque no son blancas palomas.

En conclusión habrá dos panoramas diferentes, uno en 14 estados donde el interés estará en las diputaciones federales y alcaldías, que es el caso de Tamaulipas; y 13 entidades restantes donde se disputarán gubernaturas, con alcaldías y curules federales.

Déjeme decir que ayer como hoy, se utilizó el pretexto de ahorrar, de no dilapidar en tantos procesos electorales, por ello se reagruparon y realizaron reacomodos que llegaron al grado de obligar a tener periodos de gobierno estatales de 2 años para poder coincidir la elección de gobernadores con la Presidencial en el 2024.

Por eso ahora concurrirán elecciones federales con locales en el caso de Tamaulipas y otras entidades y por eso tuvimos periodos de 2 años para los alcaldes (2016-2018), ahora tendremos diputados locales en la próxima horneada, la que fue electa el pasado 2 de junio y aunque no han tocado el tema, se entiende que también habrá un gobernador por 2 años de 2022 a 2024.

Obviamente que no hay tal ahorro y en cambio le resta competitividad a los ejercicios de 2 años, sea de alcalde o gobernador, porque apenas estarán aprendiendo a gobernar cuando ya se tiene que ir.

En cuanto a la reforma política que se cocina, supuestamente para bajar costos, contempla la desaparición de los Instituto Estatales Electorales y el recorte de un 50 % de recursos a los partidos políticos, reducción del número de Consejeros Nacionales del INE, más lo que se les ocurra en los próximos días, pero conlleva una fuerte dosis de interés particular de un solo partido, el restarle fuerza a sus competidores, desarmarlos prácticamente para enfrentarlos en las urnas en condiciones de desventaja.

En esas condiciones no percibimos donde está la ventaja para el ciudadano común y corriente, ¿cuál es el beneficio? En el estilo de informar del actual gobierno no sabremos cuanto y a donde irá el supuesto ahorro, que por cierto los especialistas lo ponen en tela de duda, porque alguien tendrá que hacer la camba y cerrar oficinas estatales no es solución.

DESTACA TAMAULIPAS EN GENERACIÓN DE EMPLEO.- Efectivamente nuestra entidad junto con el Estado de México y la Cd de México logran posicionarse como las tres principales entidades en la generación de empleo durante el mes de mayo. En el caso de Tamaulipas al crear 5,906 plazas la ubica en tercer lugar de acuerdo a datos proporcionados por el IMSS.

Esto resulta muy satisfactorio cuando sabemos el decrecimiento de oportunidades laborales a nivel nacional y en el caso local representa un repunte oportuno frente a los recortes practicados en el sector federal y otros que se anuncian por venir.

Esto es resultado por una parte, del clima de confianza que se ha venido construyendo en los últimos tiempos, con la participación y aprobación de los empresarios y el interés del Gobierno del Estado para crear las condiciones que alienten el crecimiento y expansión del comercio y la pequeña y mediana industria.

Ayer nada menos comentamos sobre las Ferias del Empleo que se estarán generando en el 2º semestre de este año. Se trata de espacios laborales formales donde el trabajador tiene además de un sueldo prestaciones para mejorar sus condiciones de vida.

Hace una semana el Presidente López Obrador rechazó las estadísticas del INEGI y salió al paso con declaraciones en torno a las políticas sociales (dádivas), se refirió específicamente a los apoyos a jóvenes mientras aprenden un oficio dentro de una empresa.

No estamos en contra de ello y claro que debe de ayudar en el gasto familiar, cuando menos el joven ya no pedirá para sus gastos, pero no es un empleo, no es suficiente para sostener una familia, ni es esa la pretensión de ese programa.

El panorama laboral del país es inédito, la creación de empleos bajó en el primer trimestre de 2019 y en marzo registró el peor nivel en 10 años. De acuerdo con “México ¿cómo vamos?” el Semáforo Económico de empleo formal está en amarillo.

Por lo pronto nosotros vamos bien y de sostener ese ritmo irá mejor.

3.- El contador Roberto González Barba difundió una nueva Carta Abierta, esta vez dirigida a la Presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu a quien pide la renovación del Comité Directivo Estatal de Tamaulipas, aunque pluraliza y se refiere a los 32 del país. Sus argumentos son muy precisos, cita que están a 20 meses para prepararse para dar la batalla electoral.

Le menciona la pobreza de presencia en el poder que el PRI tiene en Tamaulipas, le recuerda que sólo tendrán 3 diputados locales en la próxima legislatura, que gobiernan 6 municipios que no representan más de 100 mil habitantes, que no tienen senadores y sólo una diputada federal. Y sobre todo resalta la importancia de ponerse a trabajar en la reconstrucción del partido.

Los argumentos de González Barba son dramáticos, pero anticipamos que difícilmente habrá una respuesta positiva, porque existen reglas de urbanidad política y Ruiz Massieu seguramente no quiere tomarse atribuciones que le competen a su sucesor, aunque sería muy fácil acordarlo con “Alito” contracción de Alejandrito Moreno Cárdenas, pues hay que guardar las apariencias.

A González Barba le asiste la razón y seguramente muchos priistas tamaulipecos estarán de acuerdo con él, pero los tiempos del PRI y sus rituales son imponderables.