           < González Valderrama va en serio su promoción

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La promoción del morenista Rodolfo González Valderrama va muy en serio, este domingo convocó a un “Dialogo por Tamaulipas” donde el tema fue “Tamaulipas ante el uso de energías limpias y renovables”, y reunió a tres ponentes, El Dr. Roberto Tomas, un científico doctorado en Ciencias en la Sorbona de París; Dr. Ernesto Vázquez Martínez, un académico investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Dip. (ahora por el PT, renunció a Morena) Lic. en Psicología Armando Javier Zertuche Zuani.

El evento tuvo lugar a partir de las 5 de la tarde y desde luego fue de manera virtual, realizó una intensa convocatoria por correo invitando a inscribirse oportunamente. Por lo pronto el tema fue una buena elección cuando hay cuestionamientos sobre las políticas de gobierno en torno a la política energética.

Este es el 2º acontecimiento que busca reflectores en Tamaulipas en menos de una semana y en ambos, los contenidos no tienen nada que ver con la responsabilidad institucional de González Valderrama de alguna manera se está haciendo visible en el escenario tamaulipeco con miras de entrar en el ánimo de los electores, y aunque todos lo ven desde ahora como una de las cartas morenistas a la gubernatura, no hay que descartar que bien puede probarse como candidato a diputado federal del distrito VIII con cabecera en Tampico, eso le ayudaría a posicionarse en la zona conurbada.

Algunos dirán que es un riesgo participar porque no hay garantía de triunfo, el estigma de la derrota era algo muy particular de los tiempos en que todo lo dominaba el PRI, el que perdía era porque el sistema así lo quería. Pero históricamente a ojo de pájaro le puedo referir que Vicente Fox la primera vez que contendió por la gubernatura de Guanajuato perdió y en el segundo intento ganó; que Felipe Calderón perdió la gubernatura de su estado, Michoacán y luego fue Presidente de México. El ejemplo más claro lo tenemos en AMLO, dos derrotas, y “haiga sido, como haiga sido”, lo importante fue no darse por vencido.

El hecho es que González Valderrama ya está aquí, a pesar de su distancia por tener su oficina en la Cd. de México como Director General de RTC (Radio, Televisión y Cine), se las está ingeniando para crear su propia agenda, estaremos pendientes para ver su desarrollo y resultados en el proyecto político que emprende.

2.- Los comicios de 2021 son de lo más importante porque a nivel estatal medirá el pulso de la voluntad popular de los tamaulipecos y a partir de ahí estarán más definidas las preferencias para la gubernatura que será consultada en las urnas en 2022. Ese termómetro político está en las elecciones de los diputados tanto federales como locales, no así en la renovación de los 43 ayuntamientos.

Aunque hay quienes piensan que todo va en “paquete” pero no es así, prueba de ello es que en 2018 en Tamaulipas el PAN logró conservar 31 gobiernos municipales de 43, y 21 distritos locales de 22. Mientras que Morena con el impulso del entonces candidato López Obrador se llevó seis de los 9 distritos electorales federales y ganó las dos senadurías.

López Obrador aunque no va a figurar en las boletas estará presente en la contienda electoral, porque sus candidatos seguramente no van a desperdiciar oportunidad para decir que el Presidente necesita que <Ustedes (Juan Pueblo) voten por Morena para darle fuerza y sostenimiento a su gobierno>.

Los priistas cuando vivieron mejores tiempos, utilizaban el nombre del gobernador en turno para mover el ánimo del electorado, hoy lo mismo pueden hacer los abanderados del PAN y los de Morena, colgándose del nombre de los mandatarios estatal y federal, lo cual en palabras de la “Chilindrina”, como puede ser bueno, puede ser malo, hoy en una sociedad muy polarizada, el horizonte se observa indefinido.

3.- Es obvio que López Obrador esta vez no tendrá el voto de la clase media y media alta, mucho menos de los hombres más ricos del país, muchos de ellos le entregaron su voto en 2018 y no lo harán esta vez. Pero el primer morenista de México tiene puestas todas sus esperanzas y “jugadas” en los más de 60 millones de pobres que tendremos en 2021. Esa es la clase social mayoritaria, la base de la gran pirámide social.

Los de arriba no venden su voto, pero los de abajo no sabemos que tanto les llegue en el ánimo las políticas de gobierno implantadas por el actual régimen.

Los efectos económicos del COVID-19 pegan fuerte a la clase media y alta, que son los que perdieron sus negocios o el empleo; mientras que los pobres, si es que perdieron algo, no tenían mucho que perder, o en pocas palabras no se originaron grandes cambios en su vida.

En la clase trabajadora desempleada, muchos tuvieron que vender su único vehículo, otros un terreno que era su patrimonio y con él despidieron del sueño de construir su propia casa, otros empeñaron televisores, equipos de trabajo y cuanto pudieron, para sobrevivir. Y no lo decimos por ocurrencia, sino porque conocemos casos específicos.

DECESOS DE PANDEMIA ESTARÁN EN LA ARENA ELECTORAL.- Hay quienes piensan que el número de muertos por COVID tendrá sus efectos en las urnas. Desde Luego las estadísticas con todo y que no son fieles a la realidad impactan desde ahora, por eso este domingo el Presidente López Obrador empezó a trabajar la “operación cicatriz”, y anunció una serie de homenajes que se realizarán una vez terminada la pandemia, o sea en 2021, mera coincidencia.

Por lo pronto rindió un homenaje con el rigor de una ceremonia de Estado, lo hizo al lado de la Bandera de México, un Lábaro Patrio al que no acostumbra saludar, ahí leyó una carta compromiso de 5 puntos, antes manifestó su pésame a familiares y amigos de las víctimas del COVID y ya de paso reiteró su compromiso de garantizar el derecho de toda la población a la salud y la vida.

Esto ocurrió cuando estaban computadas 30 mil 888 muertes por COVID y 338 mil 913 contagios. Seguramente cuando Usted lea estas líneas ya habremos rebasados los 39 mil decesos y allá por enero de 2021 las víctimas de esta pandemia fácilmente andará por los 100 mil, si bien nos va.

Para cerrar el tema, anote Usted que la lista nominal al corte del 27 de marzo, computaba 90 millones 36 mil 367 ciudadanos registrados, de estos, 43 millones 389 mil 496 son hombres y 46 millones 646 mil 871 mujeres. Suponiendo que en el peor de los casos México tuviera medio millón de muertos a causa de la pandemia, es un número desde luego no deseado y bastante lejano con respecto a los números actuales, quiere decir que se habrá afectado al 0. 51 % de la población, es decir medio punto porcentual.

Tenemos un país muy grande, con muchos habitantes y estamos considerando sólo a los registrados en el INE, si consideramos a toda la población el indicador caería 0.43 %, en fin, la cuestión es que entre los 5 compromisos del presidente anunciados este domingo, se percibe la intención de adjudicar las muertes del COVID a la falta de una buena alimentación debido a los bajos salarios, y a que tenemos un una sociedad descuidada en su alimentación y con enfermedades crónicas.

Ese será el mensaje de recuperación de imagen del gobierno federal para atajar las acusaciones de legisladores panistas que consideran hubo negligencia en las políticas públicas frente al COVID. La senadora Lilí Téllez, quien llegó por el partido Morena a ese alto foro nacional, proclamó: “Denunciaremos a López-Gatell por negligencia criminal”.

La pandemia no ha terminado, pero la lucha electoral ya está en todo su esplendor.