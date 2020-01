CLARO Y DIRECTO

GONZALEZ VALDERRAMA Y SU SUEÑO GUAJIRO

RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, DIRECTOR DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFIA DEL GOBIERNO FEDERAL, VISITÓ ESTE FIN DE SEMANA LA CIUDAD DE REYNOSA, donde sostuvo una serie de reuniones con empresarios, periodistas y demás, en la reunión que sustentó con los comunicadores, manifestó una vez más su interés por participar en la próxima contienda electoral para gobernador de Tamaulipas.

SE HIZO ACOMPAÑAR CON EL CHAMUSCADO, DELFIN Y CHAPULIN DE JAVIER VILLARREAL TERAN, QUIEN NO ESTÁ ACOSTUMBRADO A ESTAR FUERA DE LA NÓMINA GUBERNAMENTAL, Y QUE VE EN GONZALEZ VALDERRAMA, un trampolín para incrustarse en donde lo pongan, siempre y cuando sea dentro de la lista, federal o estatal no importa, siempre y cuando sea dentro, este personaje es la voz detrás de la oreja de VALDERRAMA, pero lo que no sabe el director, es que es un judas, y nadie lo traga.

EN LA ENTREVISTA QUE LE HICIERON AL FUNCIONARIO FEDERAL, MANIFESTÓ QUE LAS MUJERES TAMBIÉN TIENEN DERECHO A PARTICIPAR, Y MENCIONO VARIOS NOMBRES DE ALGUNAS DAMAS, EN LO QUE A MÍ RESPECTA, me parece que no es la forma ni el tiempo para andar haciendo este tipo de pronunciamientos, no tengo nada en contra de los nombres de las mujeres que menciono, al contrario mis respetos para ellas, la pregunta que se hacen muchos y yo incluido es: en calidad de qué hace este tipo de declaraciones GONZALEZ VALDERRAMA, ACASO YA LE VA HACER LA COMPETENCIA A ROJAS DURAN.

ESTE TIPO DE ACTITUDES EN VEZ DE UNIR SIEMBRAN LA INCERTIDUMBRE ENTRE LOS MORENISTAS, DEBERÍAN DE ORGANIZARSE PRIMERO ya que morena en estos momentos no existe en el estado, y lo reconoció el propio González Valderrama.

RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA ES UN PERFECTO DESCONOCIDO PARA LA GRAN MAYORÍA DE LOS TAMAULIPECOS, él estuvo mucho tiempo lejos de Tamaulipas, no se le conoce trabajo político en el estado, y aunado a ello equivoca el estilo y forma de hacer política, quizás porque le apuesta a la amistad con el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, SI ES ASÍ, SERIA DEDAZO NO CREE USTED AMIGO LECTOR.

VIENEN A TAMAULIPAS CON UN AIRE DE SUPERIORIDAD Y EN CALIDAD DE SALVADORES, y ahí están errados, existen en el estado mejores cartas y opciones para los electores, es más conocido el que pasó que Valderrama.

Y LE RECUERDO AL DIRECTOR DE RTC QUE la moneda no cae dos veces igual.

