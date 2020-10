GRAN DEMANDA DE LICENCIAS AL PONERSE EN MARCHA EL PROGRAMA DEL 50 POR CIENTO DEL COSTO NORMAL.

DE PRIMERA… LA DAMA DE LA NOTICIA

Durante el fin de semana específicamente el domingo que recién paso circulo en algunas redes sociales una información sobre la reapertura de los puentes internacionales para los turistas lo cual no sucede así para los americanos, la cual cobro un gran gusto a muchas personas que esperan lo anterior para cruzar a hacer compras.

Esta información se considera falsa en tanto la formalice una fuente de la embajada de Estados Unidos en México y todo indica que no existe tal fecha de reapertura para el 21 de octubre como se dice.

El representante del gobierno de Tamaulipas en Texas, FRANCISCO GALVAN, dice que esta fue una declaración del Congresista HENRY CUELLAR, pero al contrario este procedimiento pudiera darse hasta el próximo año.

En opinión personal el funcionario estatal expreso que las cosas aunadas a la pandemia que existen muchos contagios en las fronteras y las elecciones que se llevaran a cabo en breve la situación podría alargarse un poco más y la reapertura de los puentes hasta el 2021.

Incluso las autoridades piensan que de seguir la gente tan relajada pensando que todo y ya casi termina, de pasar a semáforo verde en breve podríamos regresar al rojo en Matamoros.

Todo indica que el programa de licencias a medio costo que implemento el gobierno de Tamaulipas ha tenido tal éxito que estarían solicitando que lo extienda hasta el mes de noviembre ya que la demanda ha superado las expectativas que se tenían.

MARIO TOMAS REYES SILVA, titular de esta oficina en esta frontera, ha estado preocupado por el tema de los contagios así que ha implementado las citas las cuales también han funcionado tan bien que por el momento hasta el jueves estarán ofreciendo nuevamente.

Lo anterior refleja que muchos ciudadanos tamaulipecos estarían poniendo en regla su situación vehicular para poder circular con libertad atendiendo las medidas de tránsito y con ello evitar el tan llamado tema de corrupción ofreciendo mordidas a los elementos de dicha corporación ya que esta es una práctica que se supone debe quedar erradicada.

Pareciera que luego que la pandemia ha sido el único factor que ha convulsionado al mundo entero, las elecciones que en pocos días se llevaran a cabo en Estados Unidos en donde el presidente actual se reelige, todo indica que habrá situaciones legales que afrontar llevando este procedimiento hasta dos meses lo cual quizá genere muchas expectativas en muchos sentidos y todo volverá a su statu quo como debería ser con el COVID- 19, sin embargo este virus ha tardado mucho en erradicarse y mientras no se encuentre una vacuna seguiremos siendo bastante vulnerables.

Este 12 de octubre se celebra el llamado Día de la Raza, el cual conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En realidad Colón pensó que había llegado a las Indias, pero terminó descubriendo un continente nuevo, según los libros de historia.

A bordo de La Niña, La Pinta y la Santa María, embarcaciones conocidas como las tres carabelas, Colón partió el 3 de agosto de 1492 del Puerto de Palos, en la provincia española de Huelva, con la misión de buscar nuevas rutas comerciales.

A propósito de historia la que anda en Europa a encargo de su marido es BEATRIZ GUTIERREZ MULLER, quien dijo que ella no se metería en la vida del país y sin embargo en calidad de que anda por allá pidiendo atenciones ya que tampoco es funcionaria y si lo fuera seria nepotismo y con lo tan incorruptible que es nuestro presidente, ¡!!No entendemos ¡!!o somos, o no somos.

La primera dama que no quiso ser primera dama, y la llamaremos esposa del presidente anda en Austria y se reunió con ALEXANDER VAN der BELLEN, presidente de este país para solicitarle le preste o en su defecto regrese el PENACHO DE MOCTEZUMA que se exhibe en aquel lugar en el museo de Viena.

La urgencia de que este en el país es para la celebración del bicentenario de la Independencia de México, una excusa perfecta para que la No Primera Dama, visite Europa en busca de obtener piezas históricas y arqueológicas del país.

ANGELICA RIVERA, se dedicaba a ponerse linda y ser un objeto de decoración, raras veces dijo algo y si entrego algunas despensas después de alguna catástrofe en el país, pero jamás renegó de ser la primera dama, pero tampoco se metió en cosas que no le confirieron, pero la nuestra, de hoy, un día dice que no es ´primera dama, otro que no le importa nada del país y otro anda buscando cosas mexicanas en Europa, que contrastes, interesante a pesar de la desemejanza entre ambas.

La situación que vive Morena al interior del partido deja mucho que decir y que entre ellos traen pugnas bastante fuertes que dejan muy mal visto al partido que hoy gobierna pero sobre todo ante la perspectiva que se vislumbra con las elecciones del 2021.

En lugar de hacer una alianza entre ambos grupos que contendieron para lograr la dirigencia nacional, resulta que la guerra sucia esta al interior y en esta lucha pareciera que los intereses son bastante buenos; se sabe que el botín de la dirigencia es bastante atractivo y en ese tenor se mueven los intereses ya que no creemos que será por amor a México.

Ojala que pronto puedan ponerse de acuerdo y dejar de gastar tanto dinero en tanta encuesta para poder lograr ofrecernos una democracia interna que no se ve por ningún lado.

La expectativa se genera en razón de quienes podrían ser los candidatos en Tamaulipas para las alcaldías por Morena, en este caso si realmente MARIO LOPEZ HERNANDEZ tiene los hilos en el CEN de dicho partido para poder convencer a quien quede de estos líderes de ser una buena opción para continuar.

