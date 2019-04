T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“GRATIFICACIONES DE HAMBRE”, OTORGARÁ INE A FUNCIONARIOS DE CASILLAS.

ALGO QUE me parece inconcebible e imperdonable, son “las gratificaciones de hambre” que el (INE) Instituto Nacional Electoral, que a través del IETAM, “otorgará como pago a los funcionarios de casillas”, los que por cubrir la larga jornada electoral del próximo 2 de junio, recibirán la insultante y ofensiva cantidad de 300 pesos, por ese día de trabajo, “como ayuda para alimentos”, cuya remuneración económica, me parece una incongruencia del referido Instituto Electoral.

SIN EMBARGO, lo que, el Presidente Nacional del INE LORENZO CORDOVA, no se ha puesto a ver y pensar, es que, “aquellos funcionarios de casillas, ya capacitados”, al enterarse de la humillante gratificación que les harán por el servicio prestado para esa jornada de elección de Diputados locales, con toda la razón del mundo, han venido valorando, “no cumplir con el trabajo ofrecido” por el Instituto Nacional Electoral, porque la mayoría de los seleccionados, consideran ese día de la elección, “mejor pasarla en familia” con sus esposas e hijos y, no perder el tiempo en el citado evento, por el irrisorio pago que estarían devengando.

LO ANTERIOR me parece muy lamentable porque, los funcionarios de casillas, ese día, tendrán que iniciar actividades a las 7:30 horas de la mañana, para instalar las mesas de trabajo, donde tendrán el material electoral con los respectivos padrones e instalar también, las casillas, donde los ciudadanos emitirán el voto secreto y directo como lo marca la ley. Detalle por el cual, los funcionarios, hoy ya se encuentran analizando de manera profunda esta lamentable situaión, porque simplemente, no les parece razonable que se les paguen 300 pesos, por la prolongada jornada electoral.

Y LO PEOR es que, los funcionarios de casillas, ya se han percatado que “los representantes de los partidos políticos, que tendrán mucho menos trabajo que ellos, por ese día laboral, recibirán un pago de 1,500 a 2 mil pesos, razón por la que, una gran mayoría de “los ya inconformes titulares de casillas”, pueden dejar a la deriva este compromiso electoral, por no convenir a sus intereses, porque más que cumplir con un deber cívico ciudadano, están siendo ofendidos por el pago injusto del que estarán siendo objeto, porque en sí, no tendrán ningún beneficio económico, porque con toda claridad, les han informado que, “los 300 pesos serían para alimentos y no por pago del servicio prestado”.

HAY QUE SEÑALAR que, mientras los ciudadanos funcionarios de casillas, estarán recibiendo “la dadiva de los 300 pesos”, repito, para alimentos, los oportunistas políticos por su parte, se llevarán la gran tajada del billete que se invierte en cada evento electoral, como el que se avecina. Y como caso curioso, quienes “tendrían que pagar los platos rotos” de este abuso del INE, sin lugar a dudas serán “los capacitadores electorales”, porque estos, estarían viéndose obligados a tener que pagar los alimentos a los representantes de casillas y por este elemental motivo, ya se ha venido generando un marcado clima incierto, porque los quejosos, “podrían no estar dispuestos a recibir un pago injusto”, por las más de 10 horas de trabajo electoral.

ESTE TEMA de clara injusticia, ha venido cobrando enorme relevancia, por la evidente complejidad que se ha venido registrando, porque además, los del INE y los políticos participantes, estarían siendo “los grandes ganones” de la jornada, al recibir para ese día, “un bono económico” considerable. Contemplándose que, “los capacitadores”, que también no están del todo contentos” como colaboradores de la elección de Diputados del dos de junio, podrían de igual manera “aventar el arpa”, porque, no es razonable que ellos, se vean en la imperiosa necesidad de tener que aportar de su bolsillo, para darle alimentos a los funcionarios de casillas.

AHORA BIEN, los altos mandos del INE, inexplicablemente, no aportan nada para este tipo de eventos, es decir, si no ponen tan siquiera botellas con agua para los colaboradores, muchos menos brindarán alimentos y refrescos para el personal contratado, cuya cuestión es una actitud meramente criminal de esta oficina electoral, actitud que en mi punto de vista, deberá analizarse a la voz de ya, porque de no atenderse “de ipso facto” este tan importante caso, o sea como justamente se requiere, podrían los seleccionados funcionarios de casillas, retractarse, o sea no acceder a colaborar en esta tarea electoral, en donde estarán de por medio las Diputaciones locales, aquí en Tamaulipas.

AQUÍ, LO seriamente imperdonable, es no darles una gratificación justa o decorosa a quienes harán el trabajo electoral, motivo por el que los capacitadores, en plan consciente son los que, por los regular tienen que desembolsar parte de lo que ese día ganaran, para, naturalmente, darles de comer a los titulares de casillas y eso, desde un punto de equilibrio político, no razonable, porque la ineludible obligación y directa responsabilidad del evento electoral, es del INE y, no de los que ese día, tendrán que trabajar para que se elija a los nuevos integrantes del Congreso del Estado.

PARA ELLO, les comento finalmente que, los capacitadores, como encargados de orientar e ilustrar a los colaboradores de casillas, durante los cursos tuvieron que capacitar cuantas veces fue necesario a los funcionarios y como a estos, no se les pagará lo razonable, como se contempla en este escenario, “tal elección podría terminar en un fracaso electoral”, cuyo detalle, deberá conocerlo el propio Presidente de la República LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para que intervenga cuanto antes y se evite este tangible problema y también los abusos contra quienes con gran valor moral y cívico, serán parte de la elección que ya tenemos en puerta.

Por hoy es todo y hasta mañana.

