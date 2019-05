LAS AGENDAS

“Grilla” mata trabajo en el Congreso del Estado

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Tamaulipas no aprobó la reforma educativa, Congreso “se durmió”. La reforma educativa alcanzó el día de ayer el apoyo de 17 estados, pero en Tamaulipas, ni siquiera estaba en la agenda legislativa, lo cual ha sido reprochado por el líder de la sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rigoberto Guevara Vázquez, molestó y fue causa de una manifestación en el Congreso del Estado, por parte de los diputados representantes del PANAL, pero la única explicación es que “se durmieron” por atender la grilla.

La procedencia de la reforma educativa estaba sujeta al apoyo de 17 congresos locales en el país y el martes se logró la meta, sin embargo, el Congreso de Tamaulipas simplemente dejó pasar “por boba” la minuta respectiva para analizar en el pleno del congreso, como si no les interesara su aprobación.

Tamaulipas se ha caracterizado por encabezar varias primeras planas a nivel nacional por sus notas de inseguridad, y ahora que podría haber estado entre los estados que respaldaron una iniciativa histórica, simplemente no estuvo ahí, no les quedará otra que tener una justificación para enfrentar el enjuiciamiento de los líderes magisteriales, por la falta de voluntad política en este tema.

Agenda de medios: Una buena y otra mala: lluvias alivian el calor; pero dañan sorgo. La temporada de huracanes entró con mucha agua en los estados fronterizos, lo cual solo es coincidencia, pues la lluvia y granizada que azotó varios municipios de Tamaulipas, es un fenómeno meteorológico distinto, que si bien es cierto, refrescó el intenso calor de los últimos días, también se reportaron que vino a “dar el tiro de gracia” a la agricultura que pasa por un mal momento.

De entrada en la región de San Fernando, el granizo siniestró más de 90 toneladas de sorgo, y es que dicen que el tamaño del granizo fue extraordinariamente grande, pues no solo dañó la siembra, también ocasionó averían en los techos de bodegas de almacenamiento y viviendas de lámina. Seguramente, no tardarán mucho los candidatos en abanderar las causas agrícolas para solicitar al Fondo de Desastres Naturales el apoyo por las pérdidas sufridas, pues un alto porcentaje de la superficie siniestrada estaba a punto de ser cosechadas y hoy solo deja deudas a los productores.

Por lo que respecta a la temporada de ciclones, inició este miércoles 15 y termina el 20 de noviembre, mientras que las expectativas revelan que tendremos menos huracanes que el año anterior.

En verdad, que urge la presencia de las lluvias en la mayor parte del país, debido a que se mantienen más de 80 incendios forestales en casi 20 Estados y ello, afecta la calidad de aire en la Ciudad de México y sus alrededores.

Agenda ciudadana: Podría Aeromar dejar de volar; queda Victoria sin alternativas. Aunque para la población en general la noticia de la quiebra de la empresa Aeromar, no es trascendente, pues es una aerolínea que jamás pudo ser una alternativa de transporte para la sociedad por sus elevadas tarifas, la posible cancelación del único vuelo a la capital de Tamaulipas provocará más crisis en el desarrollo económico en la región centro del Estado.

Desde hace muchos años empresarios locales solicitaron al Gobierno del Estado su intervención para negociar tarifas más competitivas, o gestionar la llegada de otra aerolínea, pero ni la una, ni la otra, bueno si, los empresarios ganaron para sus miembros una tarifa especial, aunque no tan barata tampoco. Pues a decir verdad, para viajar en Aeromar solo siendo funcionario público o de plano tener un ingreso, de esos que no hay muchos en esta capital, y a pesar de que algunos vuelos iban semivacíos, la empresa no hizo por promocionar ofertas que incentivaran a los usuarios “volar” como alternativa de transporte.

