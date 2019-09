FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Grito de independencia

Muy emotivo y apegado a los protocolos políticos, el primer grito de independencia el 15 de septiembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de manera casi unánime se llevo el reconocimiento de la sociedad, al dar un grito que rompió paradigmas.

Lució un formato sencillo, sin la parafernalia escénica que tradicionalmente se hacía gala en esta efeméride superior, donde la sobriedad y el acierto en las 20 vivas expresadas, reconoció además a los héroes anónimos que luchan cada día por sacar a este país adelante, en independencia y soberanía.

Un discurso incluyente, donde remarcó las coincidencias que nos dan una identidad y unen a los mexicanos: el viva la libertad, viva la justicia, viva la paz y en particular el viva a los héroes anónimos, esos mismos que día con día están detrás de un escritorio escolar; prestando un servicio en una empresa o institución y quienes de manera informal trabajan para el sustento, los héroes actuales de nuestra sociedad.

Algunos datos sobresalientes en este grito sui generis, corresponden a que es el 209 aniversario del inicio de la gesta heroica, además la familia presidencial no se juntó al balcón y solo estuvo en compañía de su esposa la Doctora Beatriz Gutiérrez Muller, además no se llevo a cabo una cena ostentosa, si no que fue una convivencia con antojitos y aguas frescas para los pocos invitados.

En Cd. Victoria Tamaulipas, en la Plaza Juárez frente a Palacio de Gobierno, el Gobernador del Estado de Tamaulipas Francisco García cabeza de Vaca, dio el grito de independencia ante miles de asistentes que se dieron cita para celebrar esta fecha historia, la más importante en el almanaque cívico.

Con gran algarabía y un espectáculo previo para los asistentes, fue que el gobernador acompañado de su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, dio el Grito de Dolores.

“¡Viva Hidalgo; viva Morelos; viva Josefa Ortiz de Domínguez; viva Ignacio Allende; viva Mariano Matamoros; viva la Independencia Nacional; viva Tamaulipas; viva México!”, vitoreó el ejecutivo estatal, interactuando con los ciudadanos en un unísono ¡viva!

En otro orden de ideas, le comentare amigo lector, que avanza de manera sostenida el movimiento civil “Redes Sociales Progresistas” para constituirse como partido político nacional. En entrevista para esta columna, con sus operadores políticos en Tamaulipas, Enrique Meléndez Pérez y Luis Humberto Hinojosa Ochoa, nos comentaron cual es el eje transversal en sus políticas partidarias.

Siendo su propósito coadyuvar en un proyecto de nación, incluyente formado por ciudadanos plurales. Gozan en su mayoría con el apoyo de simpatizantes del gremio magisterial, que comulgan con la idea de una filosofía partidaria de centro izquierda.

Actualmente ya se cuenta con la validación del INE y han logrado 12 de las 20 asambleas estatales que exige el Instituto Electoral para lograr el registro como partido.

Como organización cuentan con más de un millón de afiliados y su proyecto busca reivindicar al gremio magisterial entre algunos de los objetivos primordiales, además de mantener una alianza con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no propiamente con Morena ni el resto de los partidos que están en coalición, ya que difieren en algunas políticas.

Por su parte el profesor Luis Humberto Hinojosa señala que lo ideal sería revertir los efectos adversos de la reforma educativa, como el pago extraordinario de carrera y los diversos beneficios obtenidos que se echaron por la borda, que fueron importantes logros sindicales que muchos maestros desean se respetaran.

Por otra parte le comentare estimado lector, que es notable el reconocimiento que se ha venido percibiendo de parte de la ciudadanía a los alcaldes Tamaulipecos, ya que han tenido una labor importante al frente del cabildo municipal, lo cual quedo constatado en los recientes informes municipales documentando la obra pública en beneficio de los ciudadanos.

Pero algunos no están respondiendo a sus gobernados, ya que se han montado en los programas federales y estatales, y no están haciendo un trabajo optimo en su comunidad con los recursos asignados, como es el caso del alcalde morenista Luis Lauro Reyes Rodríguez de Güemes Tamaulipas.

No se ve obra pública importante por ningún lado, ni se ha favoreció la creación de fuentes de empleo más que para sus allegados, y presume la hechura alrededor de 30 cuartos dormitorio que no resuelven en nada la problemática de los 14424 habitantes del municipio, y eso al resto de los habitantes no les encanta.

El problema de la selección de postulantes que se ha dado en Morena, da como resultado candidatos que no tienen la preparación adecuada, y pese a que la cuarta transformación es una realidad y está dando resultados en todo el país, necesita hacer una selección de personas comprometidas, ya que en algunos casos no cuentan con el perfil que va acorde a la 4T.

Querido lector tenga un excelente día, nos leemos la próxima.

Contacto: factorentredos@hotmail.com