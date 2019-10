GRUPO ARMADO MATA A 14 POLICIAS EN MICHOACAN

LA@RED

GRUPO ARMADO MATA A 14 POLICÍAS EN MICHOACÁN

Rubén Dueñas

Qué triste y lamentable la masacre en la que ayer participó un comando armado en Michoacán, que dejó por saldo 14 policías estatales muertos, además hay tres heridos y siete desaparecidos, los que presuntamente fuéron emboscados por los gatilleros en el municipio de Aguililla.

Estos hechos de sangre contravienen de punta a punta la afirmación categórica que hiciera el Presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en cuyo marco el mandatario aseguró que su Administración avanza sin guerra, sin exterminios, sin razias, sin masacres, en recuperar la paz.

No somos expertos en las tareas encomendadas por la superioridad a las Fuerzas Federales, como parte de su función, pero, pero, pero, desde que empezó ésta guerra con los chicos malos, nos ha quedado bien claro que los servicios de inteligencia de la SEDENA y la SEMAR nada más no funcionan y de hacerlo lo hacen bastante mal. Porque la muerte de los 13 o 14 policía no fue por “accidente”, como dijo la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero.

La mala noticia fue confirmada por la Fiscalía General del Estado, haciendo hincapié en que 13 elementos resultaron muertos y tres más lesionados, tras el ataque a un convoy de la Policía de Michoacán, en el municipio de Aguililla. Cabe señalar que fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que dijo que fuéron 14 los elementos asesinados, habiendo condenado el ataque. Pero habrá que esperar a que López Obrador se convenza por si mismo de que “el fuchi y el guácala”, en la práctica no funcionan.

“Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del Gobierno del Estado todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia”, dijo la SSyPC. Por cierto el atentado se lo adjudicó el Cartel Jalisco Nueva Generación como se aprecia en las imágenes posteriores al ataque.

Durante la conferencia de prensa el mandatario nacional dijo que tanto la SEDENA como la MARINA han venido adecuando sus métodos de operación, al poner en el centro el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza, la manera en que se va avanzando, sin guerra, sin exterminios, sin razias y sin masacres, esto es muy importante para recuperar la paz”, remarcó.

Por cierto el Partido Acción Nacional (PAN) sostiene que la “consulta” de Baja California Sur (BCS) “es una tomada de pelo ilegal y una burla para los ciudadanos.

En un comunicado éste partido político establece que se trata de un ejercicio absurdo e indebido , con el propósito de “tantear” a los bajacalifornianos y justificar una reforma a la Constitución Local , dejando el grave precedente Y ASI PODER CUMPLIR EL APETITO DE PODER TANTO DE MORENA COMO DEL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR.

De los siete ú ocho partidos que son solamente el PAN y el PRD se han interesado en el caso del gobernador de Baja California Sur, Jaime Bonilla, el que con la bandera de MORENA ganó la gubernatura del estado por dos años, pero como que de pronto alguien le dijo no sean pendejo, búscala de cinco años no de dos, pero entró la mano negra y propuso la encuesta como solución al problema, la que obviamente ganó Bonilla, pero, pero, pero, los que están siguiendo el caso confían en que lo va a atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se va a quedar los dos años de gobierno y si la SCJN no responde en ese sentido ya valió madres.

Acostumbrado a éste tipo de movimientos el PRD llamó a de manera simbólica a cerrar la puerta del Congreso del Estado de Baja California el 27 de octubre, como manera de protestar por la consulta que se llevó a cabo el domingo para preguntar a los ciudadanos si desean que se amplíe la gestión del gobernador electo Jaime Bonilla de dos a cinco años.

Los integrantes de la dirección nacional del PRD anunciaron la movilización y añadieron que la acompañarán de acciones legales para evitar que la ampliación del período de gobierno de 2 a 5 años suceda en el estado de BCS.

El dirigente nacional de los perredistas, Ángel Ávila, dijo que junto con organizaciones civiles acudirán a la manifestación pacífica, “para acusar el Congreso de Baja California está capturado políticamente por intereses económicos. Remarcó que los perredistas rechazaron los resultados de la consulta “Patito” pues no cumplió la representatividad requerida para tomarse en cuenta.

Por cierto la Agencia Calificadora Moody’s recortó a un 0.2% su promoción de crecimiento económico de México para el 2019 desde el 0.5% previo, citando una desaceleración significativa en el consumo privado y la inversión en el primer semestre, de lo que la calificadora informó el lunes a través de un comunicado.

Para el año próximo la firma también redujo su previsión de crecimiento del PIB local a un 1.3% desde 1.5% que esperaba en agosto.

Debe de estarle preocupando y mucho al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cuanto antes se firme al nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, hoy conocido con las siglas de T-MEC. De ahí que por segunda ocasión en menos de una semana el mandatario resaltó la importancia de que el Congreso de Estados Unidos ratifique el histórico nuevo tratado.

Supuestamente desde Ensenada, Baja California, López Obrador escribió una carta para los congresistas de Estados Unidos, en la que se compromete a mejorar paulatinamente las condiciones de los trabajadores mexicanos, sobre todo en cuestión de salario y libertad sindical.

En lo personal creemos que la firma del T-MEC es el arma que Donald Trump tiene en sus manos, para que López Obrador atienda, y de buena manera, todo lo que le pida particularmente sobre el freno de los migrantes indocumentados, que todavía se siguen dejando venir a México desde centro y sud américa, con la intención de cruzar a la Unión Americana, por lo que creemos que la firma del nuevo tratado va para largo.

Según nuestras antenas en Nuevo Laredo resultó un verdadero éxito la tercera edición de la “Copa Tam de Golf con Causa”, evento en el que participó el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La recaudación del evento rebasó los 11.4 millones de pesos, suma que será destinada en su totalidad al programa “Nuestros Niños, Nuestro Futuro”, en el que se brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por casos de violencia o la inseguridad que atraviesa nuestro país. Plausible el gesto.

Nuestras antenas nos están reportando que el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (CEINA-UAT) entregó Certificados TOEFL a 40 de sus alumnos del nivel Junior en virtud de que han demostrado su capacidad para escribir y hablar el idioma Inglés.

Nos aseguran que con el respaldo del rector José Andrés Suárez Fernández, éste centro educativo da cumplimiento a los objetivos de seguir a la vanguardia en la enseñanza de lenguas extranjeras para los menores de edad, quienes tienen la oportunidad de contar con profesores acreditados con normas internacionales, además de la posibilidad de realizar estancias de verano en países extranjeros, como Canadá.

Los alumnos que recibiéron sus respectivas constancias de TOEFL, son estudiantes de secundaria y bachillerato, cuyos padres confían en la UAT para que los niños y jóvenes aprendan una segunda y tercera lengua, ya que se ha demostrado que el aprendizaje de idiomas garantiza más conocimientos y mejores posibilidades para el futuro.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx