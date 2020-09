David Ed Castellanos Terán

Guardia Nacional dejó a la suerte a policías locales

La Guardia Nacional, ignoró un llamado de auxilio y apoyo hecho por los policías de la “Fuerza Tamaulipas”, en la peligrosa frontera con Estados Unidos.

En un hecho sin precedentes, anteponiendo la política y colores partidistas la federación dejó solos contra los pistoleros y el poderío delictivo a los policías estatales cuando bajo presiones y amenazas utilizaron como escudo protector a mujeres de la vida galante, yunkeros y población en general para bloquear las calles.

En las ciudades de Reynosa y Matamoros, donde los cárteles no son poca cosa, el Grupo Especial de Operaciones Tácticas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, realizaba dos operativos simultáneos; como resultado, el decomiso histórico de 200 kilogramos de cristal, más 5 kilitos de heroína y el aseguramiento de caballos cuarto de milla y aves exóticas, respectivamente.

Tales golpes “mediáticos” en el corazón de la violencia nacional, y en contra de los grupos que tienen vuelto de cabeza al Gobierno de la República, incendiaron otra vez la línea divisoria con Estados Unidos; pero no solo eso, se evidenció que la Guardia Nacional, no tiene línea para confrontar a los violentos, tampoco para salir a las calles en protección de los tamaulipecos cuando los pistoleros alteran el orden y lo tristemente lamentable, es que no responderán a ninguna situación de riesgo que se reporte en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), donde se registran las llamadas del 911.

Fue el hermano del diputado federal panista, Vicente, me refiero a César Augusto Verástegui Ostos, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, quien subrayó la negación de la Guardia Nacional, muy tímido, pero claridoso en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Victoria, la capital del estado.

Si con esto se confirma la politización de la seguridad pública en Tamaulipas, por una honda diferencia entre la federación y el estado, entonces los tamaulipecos e inversionistas nacionales y extranjeros deberán estar preocupados.

