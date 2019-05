GUARDIA NACIONAL, ¿ES LA SALVACION DE MEXICO?

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

GUARDIA NACIONAL, ¿ES LA SALVACIÓN DE MEXICO?

Si que es verdaderamente lamentable para nosotros el enfrentamiento sin precedentes que días atrás se dió cuerpo a cuerpo entre militares y un grupo de civiles, los que desarmaron a los elementos del Ejército, ya que al parecer no tienen órden de disparar, por lo que los agresores hiciéron todo lo que quisieron con los integrantes del pelotón, los que incluso se veían hasta asustados, como lo reflejaban en su cara.

En los años que tenemos de ejercer el periodismo nunca vimos algo semejante, por lo que para nosotros como simples mortales lo ocurrido en Zicuirán, Michoacán, es un hecho inédito o sin precedentes en el México Moderno, que nos hace temer por seguridad de los mexicanos, por la actitud asumida por los soldados del otrora glorioso Ejército Mexicano. Noticia que le dio la vuelta al mundo el msmo día.

Desde el inicio de su gobierno el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho muchas veces que en su mandato él no va a combatir la violencia con más violencia y centró su interés en conformar la llamada Guardia Nacional que a finales de junio o principios de julio iniciará sus operaciones en ocho estados del centro del país, con un estado de fuerza de 450 a 600 elementos, dependiendo de la región. Eso será en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero.

“Vamos a tener la primera generación de la Guardia Nacional a finales de junio, otra generación en septiembre y una segunda también en ese mismo mes”, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño. Adelantó que la Guardia Nacional permanecerá en cada una de las regiones durante los 365 días del año, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos.

Hasta ahora López Obrador no ha dicho cuales serán las facultades y responsabilidades de los elementos de la SEDENA, SEMAR y Policía Federal, además de los civiles que sean incorporados en la conformación de la Guardia Nacional, porque si va a actuar como el grupo de militares que fue retenido y desarmado, incluso obligado a devolver armas que les habían requizado a los habitantes del poblado, para maldita la cosa va a servir el nuevo organismo de seguridad, en el que en éste año se van a invertir 15 mil millones de pesos.

Es cierto que la llamada Guardia Nacional existe en otros países pero de culturas más avanzadas, por lo que los resultados si no han sido excelentes han sido bien aceptados por la ciudadanía, pero , pero, pero, en México todavía no alcanzamos ese grado de madurez emocional y todo o casi todo lo que se interponga en nuestro camino “nos vale madres”, ya que “para morir nacimos”.

Esa mentalidad no es la de los franceses, ingleses, italianos, alemanes, chinos o rusos, incluso españoles en cuyo país la Guardia Nacional lleva el nombre de Guardia Civil, desde ahí se empieza a notar la diferencia. Amor y paz es la bandera de López Obrador, ojalá y que le de buenos resultados su Guardia Nacional, pero a nosotros no nos convence por lo que ya dijimos.

Por cierto el Banco de México señaló que no se ve en puerta una recesión, pero, pero, pero, recortó la expectativa de crecimiento para la economía nacional para el 2019 y mantuvo sin cambio la del 2020.

Para éste año el banco central ajustó el intervalo del 1.1% y 2.1% previsto anteriormente a uno más conservador, que va de entre 0.8% y 1.8%, por el desempeño que tuvo la economía en el primer trimestre del año, el cual fue menor a lo esperado. Agregó que el menor ritmo de crecimiento entre enero y abril del 2019 se debió a facturas transitorias. Al mismo tiempo ajustó el alza las previsiones para la inflación ante la las presiones en los precios de algunos servicios y energéticos.

El Banxico estableció que la inflación está sujeta a una incertidumbre que puede afectar su trayectoria hacia la meta de 3% que estaba previsto alcanzar a partir del segundo trimestre del 2020 con una tendencia a la baja.

Enterado de todo esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo simplemente, lo que ya todos sabemos, que su gobierno tiene otros datos, haciendo hincapié en que la economía del país está muy bien, “requetebién”, dijo en días pasados. Entonces ni caso tiene que el Banco de México haga ese tipo de evaluaciones, porque el mandatario nacional está mejor informado.

En lo personal todavía no damos por ganado al candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, que por tercera vez va a contender por la gubernatura de Puebla; la primera vez la perdió con Martha Erika Alonso, la segunda que con Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dio palo a la impugnación que presento. Pero el sabe, porque ya lo dijo, que en ésta tercera vez todavía no tiene el triunfo en la bolsa, pero augura que a su más cercano perseguidor le va a ganar con 20 puntos, achis, miachis, son muchos no.

Al estilo del viejo PRI, en el que llegó a ser una gran figura y dirigente nacional, Porfirio Muñoz Ledo, le restó de tajo la importancia al atentado que sufrió la senadora de MORENA, Citlali Hernández, asegurando incluso que en el Senado no se asustan con tan poca cosa.

Una recompensa de hasta dos millones de pesos está ofreciendo la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas a quién aporte información fidedigna que conduzca a la captura de Gerardo Meade Benavides, (a) “La Perra”, al que se le relaciona en Matamoros con delitos de extorsión y asociación delictuosa.

La PGJE esta pidiendo la colaboración de la ciudadanía poniendo a su disposición el número telefónico 841 84 1 05 95 y los correos electrónicos recompensas@tamaulipas.gob.mx y recompensaspgje@tamaulipas, para el envío de la información, con la seguridad los datos e identidad del informante son totalmente confidenciales.

Nos reportan que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) José Andrés Suárez Fernández, inauguró la XXII Cátedra Nacional de Contabilidad y Administración “Agustín Reyes Ponce”, evento que organiza el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), teniendo como sede a la máxima casa de estudios del estado, la UAT.

En su calidad de Comisario del CUMEX, el rector Suárez Fernández puso en marcha los trabajos en las instalaciones de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT) y al mismo tiempo dio la bienvenida a directivos y académicos de las 31 instituciones de educación superior que conforman éste organismo.

Suárez Fernández dijo que es una magnífica oportunidad recibir nuevamente a docentes, investigadores y estudiantes en éste encuentro nacional, del que ha sido sede la UAT en dos ocasiones, en sus facultades de Comercio de Tampico y Nuevo Laredo.

Luego comentó también la participación de la UAT, como miembro de CUMEX, en donde se abordan temas sobre el futuro de la educación superior y el aseguramiento de la buena calidad educativa, además de impulsar proyectos conjuntos en beneficio de los estudiantes, docentes e investigadores.

A finales del año pasado el rector José Andrés Suárez Fernández fue elegido Comisario en la directiva 2018-2022 de CUMEX, organismo integrado por instituciones que atienden a más del 93 por ciento de su matrícula en programas de buena calidad, reconocidos en los esquemas y procesos del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Y vamos por más.

