LA@RED

GUARDIAS DE PALACIO NACIONAL HUMILLAN A MAS DE 300 ALCALDES

Rubén Dueñas

Qué triste, vergonzoso, lamentable y humillante papel fuéron a hacer en el Distrito Federal más de 300 alcaldes de todo el país –de diferentes partidos políticos– los que al intentar entrar ayer martes al Palacio Nacional para demandar al primer mandatario en la mañanera más recursos para sus respectivos municipios, los guardias les impidieron el acceso y al pretender meterse por la fuerza fuéron sometidos al órden con gases lacrimógenos.

Entre los Presidentes Municipales que encabezaron la protesta estuvo el de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, el que al ser entrevistado destacó que hay preocupación y temor, ante los recortes presupuestales, pero advirtió que se harán escuchar para defender el recurso.

Mientras tanto un buen número del contingente conformado por los alcaldes agitaba en sus manos pancartas en las que exigían “Salvemos a los municipios”, pero, pero, pero, pese a todo el ruido que hiciéron y el estallido de cohetes que tronaron habitantes de Tultilán, Estado de México afuera de Palacio Nacional, cuyo estallido se escuchó en la conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no los recibió.

Dejando ver su malestar Rivas Cuéllar demandó que ya no haya recorte en el Fondo para la Seguridad Pública, como ocurrió en la partida 2018-2019, al mismos tiempo que el resto de los alcaldes pedía una audiencia con el mandatario federal, pero como ya dijimos, no se les permitió el paso.

Según nuestras antenas algunas de los ediles sufriéron los efectos del gas “pimienta” –que impide la visión– fue arrojado para evitar el acceso de los servidores públicos a Palacio Nacional. “Estamos pidiendo de manera pacífica que respeten nuestras partidas, es preocupante y por eso estamos aquí”, dijeron los alcaldes.

“Que el Presidente de la República vea que no es el México feliz que él dice, éste es un México que necesita recursos, que necesita apoyo para combatir a los delincuentes”, dijo el Presidente Municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.

En la convocatoria hecha por la ANANC llegaron alcaldes del PAN, PRI y PRD, entre otros, los que exigen entre otras cosas, apoyos para el Fortaseg y el Ramo 23, más apoyo a Pueblos Mágicos y un frontal combate a la delincuencia.

Jesús Ramírez, portavoz presidencial, dijo que los alcaldes que protestaban afuera de Palacio Nacional irrumpiéron de manera violenta, empujaron al personal que resguarda el edificio y aseguró que no guardaron las formas como autoridades que son.

“Sus demandas son legítimas de pedir una audiencia, pedir ser escuchados se les canalizó , pero lo que no hay lugar de querer abrir la puerta a la fuerza”.

Dijo Ramírez Cuevas que se les solicitó que el caso de su petición lo viéran con la Cámara de Diputados o con la Secretaría de Gobernación, “para tomar sus peticiones y demandas”, pero no aceptaron, optando por trasladarse a la Puerta Mariana de Palacio de Gobierno donde dijo que empujaron a personal de la Policía Militar.

Acompañados del diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y Fernando Herrera, vocero del Acción Nacional, los alcaldes exigieron una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador .

Según nuestras antenas el director del penal de Culiacán, Sinaloa, Arturo Bailleres Mendoza, fué destituido de su cargo y sujeto a investigación, lo mismo que los custodios del turno, por la supuesta fuga masiva de 55 reos ocurrida el trágico e histórico 17 de octubre, evasión que según se publicó se llevó a cabo en 15 minutos, por cierto la mayoría de ellos del fuero federal.

Días atrás el otrora gobernador del estado de Texas, Rick Perry, que se venía desempeñando como Secretario de Energía de Estados Unidos, en forma por demás sorpresiva le presentó su renuncia al Presidente Donald Trump, según lo publicó el prestigiado periódico The New York Times, cargo que venía ocupando desde marzo del 2017. Todo por andar investigado a Hunter Biden, que es hijo del precandidato demócrata a la presidencia de EEUU, Joe Biden.

Como periodistas tenemos la impresión de que en éstos casos como que hay más hermetismo en México que en Estados Unidos, lo mismo que en otros países. Lo que se deduce porque en los más de los casos en nuestro país el funcionario que deja el cargo es o fué por razones personales o renunció en forma voluntaria

Es el caso del ahora ya ex jefe de la Oficina del Gobernador del Estado, Víctor Manuel Sáenz Martínez, del que nunca se supo que el mismo haya pedido su cambio y nos aseguran que en medio de la gran amistad entre ambos hubo un rozón, por lo que de la noche a la mañana pasó a ser el representante del mandatario estatal en la frontera, en lugar de Francisco Javier Garza de Coss, versión que en forma extraoficial salió al aire.

Supuestamente hoy miércoles 23 de octubre la ex diputada federal, ex senadora y fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, recibirá del Senado de la República la Medalla Belisario Domínguez, en reconocimiento a su lucha y defensa de las personas presas o desaparecidas en México. Lamentablemente por los achaques propios de su edad –92 años– no podrá asistir a recibir la valiosa presea, por mismas recomendaciones de su médico, ya que no puede viajar por su presión arterial, ya que el hacerlo sería muy riesgoso. Hasta anoche no había trascendido quién irá en su lugar a recibir la Medalla, en lo personal queremos suponer que será algún familiar.

Como en el tiempo de los aztecas en lo personal tenemos la impresión de que cuando hay broncas grandes, como la de Culiacán, los dioses siempre reclaman una víctima para calmar su malestar y en éste caso especificó creemos que el que va a pagar metida de pata por haber soltado al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, va a ser el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, el que incluso ya dijo que esta presto y dispuesto a seguir su camino si así lo decide el alto mando. Es que tiene que haber un culpable; no se trata de fabricarlo en 72 horas.

Nos informan que estudiantes de las carreras de Psicología, Trabajo Social y Nutrición, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) harán su servicio social y prácticas profesionales en las diversas áreas de la Dirección General del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA).

Así quedó establecido en el Convenio Específico de Colaboración que firmaron el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández y el director general del ITEA, Roberto González González, en las oficinas de la Rectoría en ésta ciudad capital del estado.

Por cierto dicho convenio ésta abierto a la participación de los estudiantes de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSDSH) del Campus Victoria, para realizar sus actividades en las oficinas centrales y la coordinación local del ITEA.

Al celebrarse el acuerdo el ingeniero y máster en ciencias, Suárez Fernandez, destacó la oportunidad que representa para los jóvenes seguir contando con éste tipo de espacios donde fortalecen y ponen en práctica sus conocimientos, además de contribuir en acciones de servicio a la comunidad.

También de buena fuente supimos que el INE y el CODHET firmaron un convenio en materia de jornadas estatales, para la difusión y ejercicio de los derechos humanos y derechos político-electorales en Tamaulipas, documento que firmaron como Testigos de Honor autoridades del IETAM, la UAT y el TRIELTAM.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.