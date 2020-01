T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“GUASÓN, AMÉRICO Y J.R., ESTÁN FUERA DE LA JUGADA”.

ARRANCANDO este año nuevo 2020 en las filas de MORENA, en base a lo versando por “El Pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien en este partido, “perfilan para Candidato a Gobernador en el 2022”, es al tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien actualmente es Director Nacional de Radio, Cine y Televisión (RTC), lo que nos hace pensar que, “esta versión” que, “ya corre como fuego en reguero de pólvora”, es gracias a la orden e interés del Senador zacatecano RICARDO MONREAL ÁVILA, porque mismos Morenos inconformes, así lo divulgan.

ASÍ ES QUE, desde ahora, podremos decirles sin temor a equivocarnos que, quienes se quedarán irremediablemente, FUERA DE LA JUGADA son “el guasón” Héctor Martín Garza González de Reynosa, así como el cardiólogo victorense Américo Villarreal Anaya y por supuesto “el pomadoso” reynosense José Ramón Gómez Leal “El J.R.”, cuya tercia de “políticos buenos para nada”, han sido “prácticamente desinflados” por el mega-influyente Senador Ricardo Monreal, quien es el que, “tras bambalinas”, está manejando a su libre albedrio el Partido Morena, aunque la líder nacional Yeidckol Polevnsky, diga lo contrario. Pues “los hechos hablan por sí solos”.

SIN EMBARGO, hay que recordar que, este tipo de balbuceos aventureros, hasta cierto punto, tienen certeza, para que con tiempo, “los engüilados”, como los arriba mencionados, se vayan haciendo a la idea de que, Rodolfo González Valderrama, “va a ser el bueno”. Porque este, es el indicador que marca la línea política del Senador Monreal Ávila.

Y TODO ELLO, es porque, “el porteño” titular de RTC, desde hace años, se fue a la ciudad de México a estudiar y allá conoció a Monreal y, desde entonces “han cultivado muy buena amistad”, en eso estriba, por qué “Popo, sería o será el abanderado a Gobernador por Morena”, al menos eso es, lo que, con marcada molestia y coraje, relatan allá en Tampico-Madero, quienes conocen perfectamente bien la historia del conocido operador-político” del sur de Tamaulipas.

EN ESTE ESCENARIO, podré comentarles que, si “Monreal ya se aferró” a que su amigo Rodolfo González, sea el Candidato Moreno al gobierno de Tamaulipas y “ya lo consultó” con el PEJE, aunque él, diga que no mete las manos en Morena, tengan la seguridad que, esto que ya se refleja en las filas Morenistas, no tendría variación alguna. Y sino “pal baile vamos”. Porque recuérdese que, “cuando el río suena, es que agua lleva”.

POR LO QUE esta versión, que no es nada nueva, porque ya se veía venir, seguramente, les ha caído “como balde de agua helada” a los también aspirantes, José Ramón, Héctor Martín y Américo Villarreal, de quienes a decir verdad, “ninguno de ellos, tiene peso político”, como para “dar una buena batalla electoral”, porque mas o mejores bonos tienen en las filas de Morena, el alcalde de Matamoros Mario Alberto López Hernández y Adrián Oseguera Kernión Presidente Municipal de Madero, aunque este último, aducen “ya ha cortado lanzas” con muchos morenos porque “quisieron pisotearlo” o “imponérsele y no se dejó”, en cambio el edil matamorense, lleva un mejor raiting político, en su querido pueblo, al menos eso es lo que se vislumbra.

Y AUNQUE, aún falta tiempo para las decisiones electorales, sobre la sucesión estatal, primero tienen que ir viéndose en este y en todos los partidos, quienes son sus mejores perfiles, para ir por las alcaldías, diputaciones locales y federal e incluso senadurías, cuyo detalle, según mi óptica, al final de esta elección, para tales espacios públicos, “ya se podrá tener un indicador con marcada certeza electoral”, para el caso de la gubernatura.

QUIERO decirles también que, “si nos vamos a los hechos”, creo y considero que MORENA, por más esfuerzos que hizo en la pasada elección, por posicionarse en el territorio tamaulipeco, fracasó terriblemente, debido a que carecen de una genuina estructura política interna y gracias a “la sarta de sandeces” que vino a gritar a Tamaulipas en actos públicos y en videos, el “archi-quemado” sujeto de baja caterva moral ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien por sus malas estrategias, no logró tener éxito alguno, regresándose a México “con la cola entre las patas”, como dicen en el rancho, porque de las 22 diputaciones locales que estuvieron en juego, “Morena solo ganó una y muy apenas” y por esta razón en el Congreso Local, “solo tienen diputados de dedazo” y para colmo de males, entre ellos, “andan ultra-mega peleados”, ¿Cómo la ven?.

POR LO ANTERIOR, viene quedando claro al interior del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, “les guste o no les guste”, el Senador RICARDO MONREAL AVILA, es quien “por los suyos”, apoyará a su amigo RODOLFO “Popo” GONZÁLEZ VALDERRAMA, para que éste sea el Candidato a Gobernador y por ello, “quienes habrán de quedarse trinando de coraje” y “haciendo berrinches”, serán “los engüilados” Héctor Martín Garza González (a) el Guasón, quien “es un reconocido vividor del erario público”, porque en su oficio de “carpintero” hacedor de cocinas integrales, esto, no le reditúa ganancias preponderantes, como lo que ahora le pagan por ser sub-secretario de Educación.

Y DEL DR. Américo Villarreal, dicen que éste es bueno como cardiólogo, pero malo como político y “malo para pagar cuentas”, porque le andaban cobrando una deuda pendiente del restaurante “el cantón” de Victoria, por no haber pagado los alimentos que consumió en ese lugar, cuya acto fue muy penoso y si cobra como Senador de la República, es gracias al Presidente AMLO y no por su raiting político, porque nada de eso tiene a su favor. Y del J.R. José Ramón Gómez Leal, dicen, que éste, “ha resultado bueno como empresario lenón”, cosa que no nos consta, pero eso es lo que balbucen de su persona en diversos sectores sociales de Reynosa y que, además, es bueno como tranza, porque, al parecer allá en Nuevo Laredo, “le detectaron andar metido en algunas operaciones ilícitas, en la Aduana”, en las que nada tenía que andar haciendo, pero en fin, así están las cosas en las filas de MORENA-Tamaulipas.

CIOAC TAMAULIPAS, RESPALDA ACUERDO NACIONAL PARA ACABAR CRISIS AGRARIA

ES POSITIVA la propuesta de establecer un acuerdo nacional productivo rural de agenda mínima, entre la Administración Federal, el sector agrícola y la academia, a fin de crear una “estrategia integral de fortalecimiento productivo con una perspectiva de inclusión social”, y sobre todo verdaderamente acabar con la situación de crisis que por décadas ha padecido el campo mexicano.

RAFAEL RODRÍGUEZ Segura, promotor de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en Tamaulipas, destaco que el referido convenio podría contribuir a mejorar las condiciones de los pequeños agricultores, los cuales “enfrentan una elevada inseguridad productiva, competencia desleal, acecho de grupos criminales, falta de financiamiento y una política económica que durante los últimos 40 años, ha descuidado el fortalecimiento de las unidades productivas“.

CABE DESTACAR que la propuesta fue hecha por Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), al señalar que dicha alianza debe contener un “programa emergente para la transformación del campo, pues en 2019 los programas no dieron los resultados deseados, y en 2020 otros programas que impulsaban la productividad desaparecieron”.

EL ENTREVISTADO Rodríguez Segura, estimó que es urgente lograr el desarrollo rural, vigorizar la infraestructura productiva, la tecnificación de la producción y la industrialización para que el campo aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto.

MILES DE FAMILIAS TAMPIQUEÑAS DISFRUTARON ESPECTACULAR DÍA DE REYES

EN UN PLETÓRICO Auditorio Municipal, miles de familias tampiqueñas disfrutaron, la mañana de este domingo, el Festival de Día de Reyes organizado por el Sistema DIF Tampico y el Gobierno Municipal.

LA ESPECTACULAR celebración fue encabezada por el Presidente Municipal Chucho Nader y su esposa, Aída Feres de Nader, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes sorprendieron a los miles de chiquitines con una infinidad de regalos entre bicicletas, triciclos, scooters, muñecas y balones; dibujando felicidad en el rostro de los infantes.

EL COMPLEMENTO musical de este tradicional festejo, estuvo a cargo de “Tempus Quartet” y el show infantil de “Orata la Loka”, que brindaron entretenimiento y diversión a todos los asistentes, en especial a las niñas y niños.

EN SU MENSAJE, la Presidenta del sistema DIF, Aída Féres de Nader deseó que el 2020 sea un año de armonía en los hogares y que las familias se mantengan unidas.

“DIF SOMOS TODOS y queremos que las familias tampiqueñas sigan estando unidas; que ese amor y esa armonía que nos brindó el espíritu en Navidad siga estando en sus corazones. Para nosotros es muy importante la integración de las familias, por eso les traemos este espectáculo, para que se diviertan, canten, bailen, y disfruten este día tan especial”, dijo.

AGRADECIÓ ADEMÁS a empresarios, servidores públicos y personas de buen corazón que coadyuvaron para que el número de regalos superara los trescientos.

POR SU PARTE, Chucho Nader reconoció la labor del organismo social por generar entornos de convivencia e integración familiar a través de la preservación de la cultura y las tradiciones.

“EL DÍA DE HOY el Sistema DIF Tampico que representa mi esposa Aída, ha hecho un gran esfuerzo, una gran labor de organizar este evento para que ustedes la pasen contentos y felices; muchas gracias por estar aquí, y les deseamos un feliz año 2020; que sea de grandes éxitos, alegría, y sobre todo mucha salud, paz y bendiciones para todos ustedes”, expresó.

LAS NIÑAS y niños asistentes, que recibieron su correspondiente bolsita de golosinas, disfrutaron el show musical, donde tuvieron la oportunidad de cantar, bailar y divertirse.

“ALCALDE ENRIQUE RIVAS, EN 2020 CONSOLIDARÁ OBRAS CLAVE”MÁS INFRAESTRUCTURA, áreas de esparcimiento y desarrollo económico mejorarán aún más el nivel de vida de la ciudadanía

EL GOBIERNO municipal que presidente Enrique Rivas consolidará en 2020 obras clave de infraestructura, esparcimiento y desarrollo económico que mejorarán aún más el nivel de vida de la ciudadanía, y mantendrán a Nuevo Laredo en los carriles de alta competitividad, como en el 2019.

RIVAS CUÉLLAR destacó que se trabajará en obras de infraestructura en el Puente Internacional III, en donde se contempla la construcción de una Estación de Bomberos afuera de las instalaciones del cruce internacional.

ASÍ COMO OBRAS que impulsarán aún más el desarrollo económico, como la edificación del World Trade Center, y otras de esparcimiento como el Mega parque.

“SE CONSOLIDARÁN muchos proyectos, será un año clave. Se reequipará a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para contar con una corporación preparada para atender todo tipo de emergencia” agregó el Presidente Municipal.

Y EN EL TEMA del desarrollo económico se continuará con la promoción de la ciudad, principalmente en la región, pero también a nivel nacional.

EL ALCALDE DESTACÓ continuará el trabajo en equipo con gobierno federal y de Tamaulipas, para realizar obras de mayor beneficio a la ciudadanía que permitirán que a Nuevo Laredo le vaya bien.

EL ALCALDE Rivas Cuéllar adelantó que en este año, podría informar oficialmente la autorización del Hospital General, obra que beneficiará a la ciudadanía con atención médica de vanguardia en instalaciones modernas y totalmente equipadas.

REFRENDO Rivas Cuéllar su compromiso con la ciudadanía, y aseguró mantendrá el sello que ha caracterizado al gobierno municipal, de puertas abiertas, sensible, que escucha y está siempre cercano a la gente para responder a sus demandas.

EN ESTE AÑO se asignó un presupuesto de 767 millones 640 mil 660.84 pesos para el Plan de Obra Pública, en el Ejercicio Fiscal 2020, del que se destinó 57% a obras del mejoramiento de vialidades.

EN OBRAS DE parques y plazas se invertirán 59 millones 480 mil pesos, que incluyen el proyecto del Mega parque. El apoyo para infraestructura educativa será de 4 millones 250 mil pesos, y en deporte 5 millones 350 mil pesos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx