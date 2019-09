T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

GUASÓN QUIERE SER GOBERNADOR Y ZERTUCHE ALCALDE… ¿CÓMO LA VEN?

TAL PARECE que, ni Héctor Martín Garza González, ni Armando Zertuche Zuani, han visto “la cruda realidad política” en la que, para su desgracia, ambos se encuentran”, y pese a ello, este par de perversos chapulines y cirqueros, “andan ultra mega engolosinados”, porque el primero quiere ser gobernador y el segundo alcalde por Reynosa, pero ninguno de los dos reynosenses, tienen méritos, bonos o adeptos a su favor, como para que MORENA, se vaya a fijar en este par de vivales políticos, porque ni el Guasón, ni Armando, pueden esbozar con orgullo y menos demostrar con hechos, “algo bueno de los que puedan sentirse orgullosos los reynosenses”.

POR EJEMPLO: en el caso del carpintero “hacedor de cocinas integrales” Héctor Martín, éste ya buscó ser Gobernador y fue arteramente apabullado. Porque la gente ni lo conoce y quienes saben cómo es, “para nada lo quieren”, pues hay gente que, esto frente a él, “se lo pueden expresar con valentía”, porque Garza González, cuando fue Diputado plurinominal o “de dedazo” por el PRD, a nadie de la gente que creía en él, los ayudó, porque aducen que ya con la investidura de diputado, cambió rotundamente y, él sabe que esto es cierto. Y por esta razón fundamental, “el guasón” para nada es aceptado entre la sociedad de Reynosa.

AHORA que Garza González es Oficial mayor de la Secretaria de Educación en México, “chamba que le cayó como anillo al dedo”, anda buscando reflectores, porque el muy cínico “del guasón”, en su afán de (hacerse propaganda política gratis), sube al Facebook, “fotos y videos donde hace lanzamientos de beisbolista”, para equipararse con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que, “el rey de los deportes es su favorito”. Y por eso ahora a Héctor Martín, le ha nacido el gusto por el beisbol ¿cómo la ven?

LO BUENO para Garza González, es que, “ahorita al guasón” nada le preocupa, porque al menos (por el tiempo que esté en el gobierno federal) tendrá de que vivir. Pero de que vaya a ser abanderado a Gobernador por Morena, “ni pensarlo”, aunque dicen que él, lo pregona entre sus amigos y por ello, podré comentarles con todo respeto que, “Garza González, “no reúne ni el perfil de un buen candidato” y menos, porque este pobre iluso, “no cuenta con el rating político” entre el contexto ciudadano tamaulipeco.

Y POR ESTA CAUSA, tengan la plena certeza que, Morena, para este importante escaño, “tendría mejor que pensar en personajes serios, sensatos y de buen peso político como el galeno Américo Villarreal Anaya. Aunque éste, ya ha sido quemado en las redes sociales “por tracalero”. Pero podría pensarse más en pro de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, actual director de Radio, Televisión y Cinematografía de la SeGob. Al menos es lo que se vislumbra, para el escenario electoral del futuro político inmediato.

CON RESPECTO al Diputado Federal de MORENA, (ahora Petista) que ganó en el IX Distrito de Reynosa, Armando Javier Zertuche Zuani, es otro más de “los oportunistas y vivales con suerte”, porque éste individuo, como el mismo, lo dijo en un video”, ha sido dos veces Secretario de Desarrollo Económico en esta fronteriza ciudad”, pero eso, de nada le sirvió a las familias de Reynosa, porque nadie en el pueblo, recuerda que fue lo que hizo Zertuche por el bien de esta ciudad. Y “si hubiera dejado una huella imborrable de fecundo y creador trabajo político y social”, los hechos estuvieran a la vista de todo mundo, pero en ningún rincón de Reynosa, hay algún importante rasgo del trabajo que, Zertuche presume, haber ejercido por el bien de los reynosenses.

Y PESE a que, este bribón político “de siete suelas”, no ha hecho nada bueno por Reynosa, ahora que es Diputado Federal, (cargo que ganó gracias AMLO), debería dedicar su tiempo a “gestionar proyectos que redunden en bien de las familias” a las que muchas promesas les hizo y no les ha cumplido ninguna, pero eso sí, dicen que, ya anda muy entusiasmado por ser abanderado, pero ya no de Morena, sino por el PT, para ir en pos de la Presidencia Municipal de esta ciudad.

PERO TENGAN la seguridad que Zertuche Zuani, “solo, no le ganaría a nadie”, es decir, “ni a un candidato a velador” de la Plaza Miguel Hidalgo o de la Petrolera, porque simplemente, “no es bien visto por la gente”, primero que nada por ser muy mentiroso y segundo, porque Armando, “está identificado como miserable y convenenciero”. Pero qué bueno que, “piense en lanzarse el ruedo electoral venidero”, para que se convenza de una vez por todas que, es Diputado por López Obrador y no porque la gente haya votado por él. Y sino pues, “el tiempo es el que os dará la razón”.

PARA FINALIZAR les diré que, “MORENA, está conformada por un evidente grupo de vivales”, provenientes del PRI, PRD y de otros partidos políticos más, detalle por el cual creo y considero que, mientras este partido, “esté plagado de políticos sátrapas y vivales” como los mencionados el influyente Guasón y Zertuche, Morena, no tendrá más éxito en el futuro. Y “Ya no podrá ser la esperanza de México”. Y….”menos si se empeñan en darle cabida a políticos prófugos de la justicia”, de cuyo tema, enseguida, hablaremos con mayor amplitud.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx