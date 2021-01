LETRAS PROHIBIDAS

¿Guerra azul por el 2024…?

Clemente Zapata M.

Que Anaya reaparece

es espectro nacional

desdeña plurinominal

y su expectativa crece

Quiere una candidatura

de “perfil presidencial”;

su anhelo no está mal

pero realidad es dura…

El actual presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, durante largos 18 años mantuvo una campaña para llegar a Palacio Nacional (antes Los Pinos) y lo consiguió.

Durante ese lapso machacó y machacó uno a uno los errores que la gente en el poder, desde VICENTE FOX hasta ENRIQUE PEÑA NIETO, incluido FELIPE CALDERÓN, hicieron en detrimento de la nación.

Esa peculiar forma de hacer política; más bien esa forma de golpetear a la “mafia del poder”, hizo el mismo efecto que una gota de agua sobre una sólida piedra, pues logró “abrir en canal” a todo un sistema que por décadas se enquistó en el poder.

Ahora hay varios políticos que pretenden copiar la “estrategia” del hoy presidente LÓPEZ OBRADOR y uno de ellos es el fallido candidato presidencial de Acción Nacional, RICARDO ANAYA CORTÉS.

Hace días declaró que se vio “en la necesidad” de declinar el ser incluido en la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal, porque su meta estaba puesta más arriba.

Reconoció que él quiere ser nuevamente candidato presidencial y que trabajará en ello para que su partido, Acción Nacional, le conceda esa posición (ajá).

Sólo que las circunstancias que envolvieron al hoy presidente LÓPEZ OBRADOR, como figura de la izquierda mexicana, son totalmente opuestas a las que podría vivir el cuadro de la derecha, ANAYA CORTÉS, y las enumeramos.

(1) Dentro del Partido Acción Nacional, RICARDO ANAYA no es el único que pretende perseguir la candidatura presidencial del 2024.

(2) La clase empresarial, que ahora empuja y financia la coalición “Va por México”, también va a meter mano y no sólo en Acción Nacional, sino también en el PRI, pues ellos quieren a uno de los suyos en Palacio Nacional.

(3) Dentro del PAN a RICARDO ANAYA se le ve como uno más; no es ni ídolo ni mucho menos Mesías. Incluso se le mira como una página de un libro a la que ya se le dio la vuelta.

(4) El actual dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA, tiene los mismos anhelos que su “padrino” RICARDO, por lo que no sorprendería que le “muerda la mano”.

(5) Hay una camada de gobernadores de Acción Nacional, que también trabaja de cara al 2024, aunque existan aduanas primarias como la de este 2021 y la del 2022.

(6) El “financiador” de RICARDO ANAYA, es decir CARLOS SALINAS DE GORTARI, tal vez ya no tendría las “mismas ganas” de impulsarlo.

Aunque después de lo anterior, los anhelos de ANAYA se vislumbren difícil de alcanzar, lo cierto es que la “guerra azul” ya inició aunque de forma tímida y con mucho sigilo.

Aunque todos los actores políticos tenga derecho de soñar “en grande”, al final de cuentas los resultados electorales de este 2021 serán factor importante para el futuro.

Si RICARDO ANAYA desdeña ser diputado plurinominal, podría cometer un error porque esa posición lo mantendría vigente y al frente de los micrófonos

Alguna estrategia mejor tendrá RICARDO ANAYA para que la suculenta posición plurinominal le haya causado “asco”… Pendientes…

~~EXHORTA RIVAS A USAR ASESORÍA MÉDICA VIRTUAL.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, mencionó que durante la reunión semanal del Comité de Salud Municipal, los directores de hospitales públicos y privados, relataron lo alarmante de la situación al recibir pacientes Covid-19 que nunca se atendieron la enfermedad y mueren antes de ser internados, por ello exhortó a la población a utilizar los medios digitales para consulta y asesoría médica. El alcalde RIVAS dijo que hay muchos doctores que están asesorando a pacientes a la distancia, a través de la consulta virtual por lo que llamó a cuidarse, atenderse y con ello poder evitar fatales desenlaces. De acuerdo con los reportes de las instituciones de salud locales, el 70 por ciento de los pacientes internados por Covid-19 son adultos mayores, quienes en su mayoría pierden la vida frente al virus, dijo RIVAS.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Quien anda bien recio es la neo-panista, YAHLEEL ABDALA CARMONA, quien se le ha visto recorriendo diversas colonias de Nuevo Laredo para ponerse a las órdenes de la población… Cuentan que cuentan que los neolaredenses la han recibido con agrado y más los panistas, con quienes han pactado luchar juntos contra un enemigo llamado Movimiento de Regeneración Nacional… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Le va a salir “muy caro” a CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, convertirse en candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Altamira, aunque su registro está anunciado para el próximo domingo… Cuentan que cuentan que CIRO será candidato y se proyecta que triunfe, pero una cosa es ser Alcalde de Altamira y otra cosa muy distinta que sea quien realmente mande en esa zona, porque su llegada sí costó “uno y la mitad del otro” y por esa razón los hilos del poder estarán en otro lado… El que entendió/entendió… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

++CUENTAN QUE… El Partido Acción Nacional no quiere dejar nada a “la suerte” en la zona sur de la entidad, específicamente en Tampico, porque hay demasiado en juego ¡AyWey!… Cuentan que cuentan que la Auditoría Superior del Estado anda bien recio y por ello las cuentas de los ex alcaldes MAGDALENA PERAZA y GUSTAVO TORRES SALINAS, están siendo revisadas con lupa… También cuentan que no es el clásico “acalambre”, es más bien una clara lectura de la cartilla, para ver si entienden de una vez que si no van ayudar mejor que no se metan a estorbar porque van a salir llorando… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El secretario general de la sección 51 del Sindicato de Salud en la entidad, ADOLFO SIERRA MEDINA, intentó meterle mucho ruido al asunto del influyentismo en que cayó la ahora ex directora del Hospital Carlos Canseco, allá en Tampico, quien se aplicó la vacuna contra el Covid-19 sin estar programada y además llevó a su esposo… Cuentan que cuentan que el “tiro le salió” por la culata, porque desde la parte patronal le respondieron que la Secretaría de Salud realiza investigaciones y bajo la mira está una delegada sindical afín a SIERRA MEDINA… ¡Chúpale pichón!

