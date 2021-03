#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Guerra de candidatos Ojedas Vs Carmenlilios

Después de mucho pregonar el tema de la unidad en MORENA Nuevo Laredo, al final los dos grupos que se disputan la candidatura a la alcaldía, decidieron jugarse el todo por el todo y pelear el paquete completo de las candidaturas que se disputarán el 6 de junio.

Por el lado de CARMENLILIA CANTUROSAS, el equipo de pre candidatos está completo, y dispuesto a no ceder ni un espacio.

Para la Presidencia Municipal, CARMENLILIA; para la Diputación Federal, el ex panista HERIBERTO CANTU; para la Diputación Local Distrito Uno, el ex priísta SANTOS FRANCISCO o el ex panista ALVARO MORALES; para la Diputación Local Distrito Dos, la ex panista e influencer SAMANTA RODRÍGUEZ y para la Diputación Local Distrito Tres, el ex panista PEPE ZAPATA.

Mientras que, por el lado de SERGIO OJEDA, también ya hay un grupo que está en la pelea por todas “las canicas”,

Para Presidente Municipal, SERGIO OJEDA; para Diputado Federal, DAMIAN SOTO, ESTELA RAMOS, GABRIEL SOLORZANO o DIANA CANTU; para la Diputación Local Distrito Uno, LUIS ENRIQUE DAVILA; para la Diputación Local Distrito Dos, la ex del PES, GABRIELA REGALADO y para la Diputación Local Distrito Tres, CESAR CAMPOS.

La lucha por las candidaturas en MORENA es de pronósticos reservados, de dos a tres caídas sin límite de tiempo, ¿Usted a cuál equipo le apuesta?

CRISTABEEL APOYA A INVIDENTES

La contadora CRISTABELL ZAMORA, se reunió con un grupo de invidentes que se dedican a la elaboración de escobas y trapeadores, a quienes les dio una plática con consejos para auto emplearse y buscar la manera de incrementar sus ventas, principalmente ahora en Pandemia que sus ingresos han disminuido.

La principal queja de los invidentes es que sus ganancias han caído al haber muchas personas que venden estos mismos productos hasta la puerta de los clientes, y ellos no pueden hacerlo por su condición, además que los materiales cada vez son más caros.

Cristabell junto con el Contador Emilio Girón Fernández de Jauregui, dieron algunos consejos de cómo desarrollar sus capacidades emprendedoras, para valerse por sí mismos, obtener y ganar recursos, para poder tener el sustento de sus casas.

LOS MENSAJES ENCRIPTADOS DE CANTUROSAS

Desde hace unos días, muchas personas se han estado preguntando qué misterio llevan los mensajes que está enviando CARLOS CANTUROSAS.

En esta semana, vemos como el ex alcalde está realizando algo raro, que a vista de todos es normal, pero que para muchos políticos lleva un mensaje encriptado.

Nos cuentan que, durante esta semana, CARLOS ha está contestando los mensajes de su Facebook, dirá usted que es algo normal, pero son mensajes que le enviaron hace 5, 4 y 3 años.

Cuando fue alcalde, CARLOS posteaba en su cuenta de Face las obras que realizaba y los ciudadanos, en aquel momento le contestaron, pero ahora, años después, él los está contestando, ocasionando que nuevamente algunos de sus seguidores vuelvan también a contestarle.

Para muchos que le saben a esto de la política, bien podría ser mera casualidad, pero que también sería un mensaje que podría des encriptarse una vez que den inicio las campañas políticas… ¿Qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

Comentarios [email protected]

#NuevoLaredo

#Elecciones2021

#YahleelAbdala

#PANNuevoLaredo

#PRINuevoLaredo

#PANTamaulipas

#PRITamaulipas