Guerra intestina

AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Ciertamente, en lo que suelen llamar partidos chicos o “chiquillada”, a veces existen más candidaturas que militantes. Y en aunque no es el caso del PRI o de MORENA en la actualidad, la “fila” de sus posibles aspirantes sigue estando más corta relativamente que la del Partido Acción Nacional.

Lo absurdo es que, rumbo al 2021, no se aprecia una larga fila de aspirantes morenistas por las candidaturas tanto a diputados federales como locales y a presidentes municipales. Más bien, lo que realmente se ve, es que en el partido del presidente AMLO, lo que sobran rumbo al 2022 cuando se dispute la gubernatura son a personajes muy pero muy acelerados por la sucesión estatal. Los nombres: RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL. En el partido del tabasqueño y en el gobierno federal batallarán para nominar en su tiempo a quienes disputen el próximo año las diputaciones federales, diputaciones locales y las 43 alcaldías tamaulipecas; al menos con gente afín, pues lo que se vislumbra es que en el partido controlado por Los Lujanistas bajo el mando interino a nivel nacional por el diputado federal, ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR- es que volverán a echar mano de ex priistas y ex panistas, lo cual, seguramente provocará más divisionismo y fracturas en su interior.

Pero habrá que tomar en cuenta otra cosa; los que dicen saber mucho de la situación interna de MORENA, es que tanto YEIDKOL POLEVNSKY, quien permanece como Secretaria General como a doña BERTHA LUJÁN, quien tiene por ahora el control del partido con RAMÍREZ CUELLAR- es que a estas dos damas juegan sus cartas en favor de doña CLAUDIA SHEINBAUM e intentan a la vez evitar que el senador RICARDO MONREAL ÁVILA se apodere del partido a través de su títeres y supuesto asesor personal, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.

De tal manera, que el diputado RAMÍREZ CUELLAR convocará a elecciones internas a más tardar en cuatro meses con la finalidad de elegir a un nuevo líder nacional que tenga oficio político y la capacidad de poner orden y unificar al partidazo en el poder, pues de lo contrario- continuaría la crisis y el estancamiento en el que se encuentra Morena a la fecha.

Por ahora- no hay nada para nadie y la moneda sigue estando en el aire.

Pero en Tamaulipas a como se ve el panorama, de cara al proceso electoral del próximo año, lo que es real, es que MORENA batallará, insistimos- en cambio, para hallar elementos con experiencia, méritos y presencia entre el electorado para pelear las curules federales, las curules locales y las alcaldías, lo más seguro es que sus próximos candidatos, en su gran mayoría provendrán del PRI y hasta del PAN

Es más factible, que el PRI le dé la pelean al PAN, y recupere espacios perdidos a que Morena pueda volver a ganar y amplíe su poderío en esta entidad.

Por el lado del PAN, su jefe político en el estado podrá saldar las deudas, si es que la tiene- que aún debe de su campaña, pues aspirantes a todos estos cargos de elección popular sobran, muchos hombres y mujeres ya incluso, trabajan con sus respectivos proyectos políticos, y eso- se ve en cada uno de los 43 municipios, así como en las cabeceras de sus distritos federales y locales.

La caballada está gorda, hay de todo como en botica; buenos, malos y peores. Figuran desde ex alcaldes, ex diputados federales y ex diputados locales que andan a la vuelta y vuelta como queriendo llamar la atención de quien manda en el PAN, así como también en busca de LUIS RENÉ “CACHORRO” CANTÚ GALVÁN para que les tomen en cuenta para esos carnosos y jugosos “huesitos” políticos. Muchos de esos personajes llevan meses pegados al teléfono, porque aseguran que el Gobernador los tiene entre sus pendientes. ¿Será?. Ya veremos.

Y de la “chiquillada”, mejor ni hablar, esos nunca traen nada en el morral, y sólo aparecen en tiempos electorales en su gran mayoría.

DEL ARCHIVERO…

Por años, Ciudad Victoria, Tamaulipas había tenido una larga historia de logros en negocios, en educación, en bienestar social y en prosperidad. Por años había sido modelo de comunidad laboriosa, ahorradora y con visión nacionalista.

Pero siempre hubo líderes de la comunidad, grupos de interés y hasta empresarios que trabajaron y se esforzaron al margen de que hubiera buen o mal gobernador; con alcaldes honestos y con los muchos pillos.

Por eso parece excesivo que la oposición y grupos ciudadanos quieran el día de hoy responsabilizar del desajuste y la violencia exclusivamente a una sólo partido político.

Si Victoria está como está, sucia, ya no es una ciudad amable, ni tampoco próspera, pero sí, en cambio es la capital de la vergüenza tamaulipeca es por la irresponsabilidad y valemadrismo de su actual alcalde: XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Los empresarios, que solían influir tanto en la ciudad, por ejemplo, hoy están ocupados en especular, en defender sus negocios de la bancarrota, pero también responsabilizan al PAN, cuando el único responsable de lo mal que le va a la capital en su alcalde.

Pero si de culpables hablamos, la responsabilidad es colectiva, social. Todos nos descuidamos, todos dejamos que el enemigo se colara hasta las entrañas del poder, de los negocios y de la política. Sí, el Dr. XICOTÉNCATL, es un buen bailarín, pero un pésimo alcalde. Nadie lo podrá sacar, pero para la otra elección habrá qué pensarle, y mucho a quién elegir para que regrese, la paz, el orden y la prosperidad que se nos fue.

Necesitamos mejores gobernante y funcionarios, es cierto. Pero más nos urgen buenos ciudadanos; como los de antes que amaban a la capital tamaulipeca.

En cambio, lo anterior de plano nada tiene que ver con el hecho de que dentro de la agenda de trabajo del dirigente estatal del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, este programada una visita para El Mante este martes 28 de enero.

GEORGINA LERMA, LUIS GERARDO MONTES y demás directivos del PRI local, serán los encargados de recibir a su dirigente estatal MELHEM SALINAS, quien sostendrá un encuentro con militantes y simpatizantes.

Hay que destacar que tanto la dirigencia estatal como la local, vienen trabajando en el fortalecimiento del partido tricolor de cara al próximo proceso electoral. La cita es para las 16:30 horas de hoy en la sede del PRI local.

Por otro lado, trascendió que el Senador panista ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA estará también en el Mante por la mañana de este martes.

Hasta donde sabemos, dentro de su agenda de trabajo, el senador tamaulipeco tiene previsto un encuentro con directivos y alumnos del TEC Mante.

Obviamente, el senador CABEZA DE VACA viene realizando su chambita de fortalecimiento a su partido, pero también escuchando peticiones y demandas de los tamaulipecos con la finalidad de darles solución.

Y es que en verdad, existen otros senadores y legisladores que nada más cobran en el Congreso de la Unión, pero que ni siquiera se dan tiempo para regresar a los lugares donde pidieron el voto, prometiendo lo que no iban a cumplir.

Por cierto, durante su gira de trabajo por el sur de Tamaulipas, llamó la atención lo declarado por el dirigente estatal del PAN, LUIS RENÉ “CACHORRO” CANTÚ GALVÁN en el sentido de una posible alianza con el PRI para el próximo proceso electoral.

La pregunta es- ¿Hasta dónde será factible esa posible alianza y si les dará realmente beneficios? No dudamos que en el tricolor existan buenos cuadros políticos y honestos, pero a MORENA, le han hecho mucho daño. Obvio que muchos de los que se han ido del PRI a MORENA, pues son cartuchos quemados y verdaderos cascajos. Una alianza que le funcionaría al blanquiazul sin duda alguna será con la sociedad.

Por otro lado, tenemos que en González, hay mucha satisfacción por que el alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY le viene dando mucho apoyo al deporte, a la educación y a la cultura.

Muchos ciudadanos están contentos también porque se han estado ejecutando diversas obras públicas, tanto en la cabecera municipal como en Villa Manuel. Lo mejor de todo, dicen, es que MEMO VERLAGE viene dándole cumplimiento a los compromisos contraídos con su gente durante las campañas políticas.

Otro alcalde que trabaja a marchas forzadas es el de Ocampo, Profesor, JESÚS ÁVALOS PUENTE, quien en coordinación con la COMAPA viene realizando trabajos de mantenimiento y desazolve en la red del drenaje público municipal.

Hay que destacar que de igual manera, se apoya al deporte, a la educación, a la cultura y a muchos otros rubros, sin descuidar el bienestar de los ciudadanos, sobre todo de lo más vulnerables.

Precisamente, en días pasados y como parte de su preocupación por el bienestar de las familias Ocampenses y que puedan tener una alimentación saludable, el Presidente Municipal Profesor JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE en coordinación con la Responsable del Programa Omega 3, realizaron la entrega de apoyos de este programa en el Ejido Nicolás Bravo y Librado Rivera.

Cambiando de municipio, y ya por último, tenemos que este día, la señora CORAL FENTANES MAYORGA, presidenta del DIF Mante, hizo entrega a 40 pacientes consultas de audiometría hecha por médicos especializados, las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral en este municipio.

Las personas beneficiadas acudieron de diferentes comunidades de El Mante, como el ejido Las Ánimas, La Mora, Los Aztecas, Celaya, entre otros. Mismos que recibieron un trato amable y profesional de parte de los doctores provenientes del sistema DIF Tamaulipas.

La señora CORAL FENTANES MAYORGA, estuvo acompañada de la directora del DIF Mante, DULCE MARÍA MORALES HERNÁNDEZ, las cuales, una vez que acompañaron a los pacientes en su revisión, hicieron un recorrido por las instalaciones del CRI para verificar que todo marche en perfecto orden.

